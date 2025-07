Látványintézkedések mögé bújik a mexikói kormány

A rendőrség látványos fotókat tett közzé a közösségi médiában a bevetésről, ugyanakkor a helyi lakosok arról számoltak be, hogy a jelenlét csak a belterületekre korlátozódik, a külterületeken és a farmokon – ahol a kartellek ténylegesen tevékenykednek – nem történik semmilyen fellépés.

A valóságban Michoacán államban továbbra is véres háború zajlik a rivális bandák – például a Carteles Unidos és a Jalisco Új Generáció Kartell – között. A kartellek fegyveresek ezreit mozgósítják, robbanószereket és taposóaknákat vetnek be, amelyek több mexikói katonát is megöltek. Ennek ellenére a szövetségi kormány nem lép fel a vezetők ellen. Közben a hatóságok látványos razziákat hajtottak végre marginális szereplők ellen. Egy motorlopással gyanúsított férfit és nőt tucatnyi rendőr vett őrizetbe, míg az „Operation Liberation” keretében nyolc alacsony beosztású tagot tartóztattak le a La Familia Michoacana kartellből, amely az egyik azon hat bűnszervezet közül, amelyet az amerikai kormány terrorcsoportként tart nyilván. Mexikó felől érkezik az Egyesült Államokba a fentanil nevű, rendkívül potens kábítószer is, amely évente tízezrek halálát okozza, mivel már rendkívül kis mennyiség elfogyasztása is halálos túladagoláshoz vezethet.