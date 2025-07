Klasszikus kei-mini lett a Honda új villanyautója. Mi azért kibővítve kapjuk meg...

Egy nagy baja volt a Honda e: villanyautónak: a globális piacra szánták. Méreteit tekintve túlmutatott a Japánban különféle kedvezményekkel járó (például nem kell igazolni saját parkolóhely meglétét nagyvárosokban...) kei-kategória határain, ezért a hazai piacon nem nagyon tudott labdába rúgni. Most itt az autód, amelynél már gondosan odafigyeltek a törvényileg szabályozott méretek és egyéb műszaki paraméterek betartására. A világpiacon ennél egy kicsit kibővített változatban kapjuk majd meg a Honda N-One e: modellt.

A megjelenést ezúttal is az N360-as ős-mini inspirálta, de most ragaszkodtak a kei-kategória jogszabályban rögzített határaihoz. A villanyautó-felépítésnek köszönhetően az adott 3,4 méter hosszú és 1,48 méter széles alapterületen is ki tudnak alakítani akkora utasteret, amelybe akár az európai emberek is kényelmesen el tudnak férni, hiszen sokkal kisebb teret kell adni a technikának – a padlószint felett. Japánban a Honda N-One e: augusztus 1-től rendelhető, az első példányokat majd az ősszel adják át a megrendelőknek. Európában jövőre várható a piacra lépés, miután az IAA autókiállításon megismerhetjük majd a kifejezetten nekünk készített változatot.

Utóbbi nem csak felszereltségbeli eltéréseket jelent majd, hanem műszakiakat is, hiszen a Goodwood FoS-on megmutatott, még álcázott autó a most láthatónál sokkal szélesebb – a kei-kategória határát átlépő – kerékjáratokkal rendelkezett. Annak tempójából ítélve nem a japán gyártók hallgatólagos megegyezésének megfelelően 64 lóerő lesz az európai kivitel teljesítménye, és ezzel párhuzamosan minden bizonnyal az akkumulátoron is változtatnak majd. De ne szaladjunk ennyire előre, most a japán változatról van még csak szó.

Japánban annyira minimalista a belső tér, hogy alapesetben nincs érintőképernyős fejegység se a fedélzeten, de a szélvédőn keresztül látható töltés-visszajelző lámpa is a gyári kiegészítők között található. Utóbbiak között felfedezhető egy érdekes vízhatlan zsák, amely a töltőkábelt védi a csapadéktól – úgy tűnik a Honda e: felfelé néző töltő-fedele mégse volt olyan szerencsés megoldás. A műszerfalat képernyők helyett praktikus polc határozza meg, természetesen elérhető érintőképernyős fejegység is (9 colos képátló, ezzel rögtön új helyre kerül a vészvillogó-kapcsoló), ha valaki akar a saját okostelefonjára hagyatkozni – a kormány mellett-mögött találjuk az USB-C töltő-csatlakozót. Erőteljes a vízszintes tagolás, ami erősíti az utasokban a tágasság érzetét. Magas női vásárlói-arányra számítanak, a két első ülés között a padlón ezért olyan tárolót alakítottak ki, ahová egyszerűen behelyezhető a retikül. A második sorban a Honda mágikus ülését találjuk, azaz nem csak ledönthető a támla, de az ülőlap is felemelhető egy mozdulattal, ami alternatív csomagszállítási lehetőséget, illetve könnyen takarítható utasteret biztosít.