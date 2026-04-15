Ez a hadművelet fordulópontot jelentett Ukrajna számára

Új szakaszba lépett a hadművelet

A terrorellenes művelet 2018. április 30-ig tartott, amikor azt átalakították és új keretek közé helyezték. Ekkor indult el az úgynevezett egyesített erők művelete, amely már szervezettebb katonai struktúrában folytatta a kelet-ukrajnai hadműveleteket. A változás azt jelezte, hogy a konfliktus elhúzódóvá vált, és Ukrajna hosszabb távú biztonsági stratégiában gondolkodik.

Az évforduló rávilágít arra, hogy a kelet-ukrajnai háború immár több mint egy évtizede tart, és generációk életére nyomta rá bélyegét. A harcok következményei mind a mai napig érezhetők, miközben a térség stabilitása továbbra is törékeny.

A nemzetközi közösség figyelme sem lankadt: a konfliktus alakulását folyamatosan nyomon követik, és a nyugati országok részéről továbbra is hangsúlyos az Ukrajnának nyújtott politikai és gazdasági támogatás.