A donbászi művelet célja az volt, hogy az ukrán erők visszaszorítsák a Donyeck és Luhanszk térségében működő, oroszbarát fegyveres csoportokat. A konfliktus nemcsak Ukrajna belső viszonyait alakította át, hanem Európa biztonságpolitikai környezetére is tartós hatást gyakorolt, írta az InKorr.
Ez a hadművelet fordulópontot jelentett Ukrajna számára
Április 14-én volt tizenkét éve annak, hogy Ukrajna elindította az úgynevezett terrorellenes műveletet a keleti országrészben. A 2014-ben megkezdett hadművelet Kijev első hivatalos katonai válasza volt az orosz beavatkozásra, és hosszú évekre meghatározta a térség biztonsági helyzetét.
Új szakaszba lépett a hadművelet
A terrorellenes művelet 2018. április 30-ig tartott, amikor azt átalakították és új keretek közé helyezték. Ekkor indult el az úgynevezett egyesített erők művelete, amely már szervezettebb katonai struktúrában folytatta a kelet-ukrajnai hadműveleteket. A változás azt jelezte, hogy a konfliktus elhúzódóvá vált, és Ukrajna hosszabb távú biztonsági stratégiában gondolkodik.
Az évforduló rávilágít arra, hogy a kelet-ukrajnai háború immár több mint egy évtizede tart, és generációk életére nyomta rá bélyegét. A harcok következményei mind a mai napig érezhetők, miközben a térség stabilitása továbbra is törékeny.
A nemzetközi közösség figyelme sem lankadt: a konfliktus alakulását folyamatosan nyomon követik, és a nyugati országok részéről továbbra is hangsúlyos az Ukrajnának nyújtott politikai és gazdasági támogatás.
Borítókép: Az ukrán hadsereg a Donbászban folytatott támadások során 2014-ben (Fotó: NurPhoto/AFP/Sergii Kharchenko)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!