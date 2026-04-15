DonbaszOroszországháborúhadműveletorosz-ukrán háborúkelet-ukrajna

Ez a hadművelet fordulópontot jelentett Ukrajna számára

Április 14-én volt tizenkét éve annak, hogy Ukrajna elindította az úgynevezett terrorellenes műveletet a keleti országrészben. A 2014-ben megkezdett hadművelet Kijev első hivatalos katonai válasza volt az orosz beavatkozásra, és hosszú évekre meghatározta a térség biztonsági helyzetét.

Magyar Nemzet
Forrás: InKorr2026. 04. 15. 10:16
Az ukrán hadsereg a Donbászban tartott támadások során 2014-ben Fotó: Sergii Kharchenko Forrás: NurPhoto/AFP
A donbászi művelet célja az volt, hogy az ukrán erők visszaszorítsák a Donyeck és Luhanszk térségében működő, oroszbarát fegyveres csoportokat. A konfliktus nemcsak Ukrajna belső viszonyait alakította át, hanem Európa biztonságpolitikai környezetére is tartós hatást gyakorolt, írta az InKorr.

Donbasz
A Donbász önkéntes zászlóalj újoncai 2014. június 2-án. Fotó: AFP/Sergei Supinsky

 

Új szakaszba lépett a hadművelet

A terrorellenes művelet 2018. április 30-ig tartott, amikor azt átalakították és új keretek közé helyezték. Ekkor indult el az úgynevezett egyesített erők művelete, amely már szervezettebb katonai struktúrában folytatta a kelet-ukrajnai hadműveleteket. A változás azt jelezte, hogy a konfliktus elhúzódóvá vált, és Ukrajna hosszabb távú biztonsági stratégiában gondolkodik.

Az évforduló rávilágít arra, hogy a kelet-ukrajnai háború immár több mint egy évtizede tart, és generációk életére nyomta rá bélyegét. A harcok következményei mind a mai napig érezhetők, miközben a térség stabilitása továbbra is törékeny.

A nemzetközi közösség figyelme sem lankadt: a konfliktus alakulását folyamatosan nyomon követik, és a nyugati országok részéről továbbra is hangsúlyos az Ukrajnának nyújtott politikai és gazdasági támogatás.

Ukrán katona a Donbász térségében. Fotó: Anadolu Agency/Getty Images/Diego Herrera Carcedo

 

Borítókép: Az ukrán hadsereg a Donbászban folytatott támadások során 2014-ben (Fotó: NurPhoto/AFP/Sergii Kharchenko)


 

add-square Orosz–ukrán háború

A dróntámadás után óriási bajban Ukrajna, elfogynak Zelenszkij rakétái

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

