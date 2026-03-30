A tavasz beköszöntött, a béke nem

Az amerikai és az izraeli légierő tovább bombázta Iránt. A katonai létesítményekben és eszközökben óriási károk keletkeztek, de Irán nem kapitulált. Csapásokat mért és mér a térségben lévő amerikai és izraeli katonai és politikai célpontokra. Többek között az Indiai-óceán térségében, Irántól mintegy négyezer kilométerre fekvő brit bázisra, Diego Garciá­ra is, amelyet az amerikaiak közösen használnak a britekkel. A bázis egyike a világ négy legfontosabb katonai támaszpontjának.

Az iráni támadások az Arab/Perzsa-öböl déli részén lévő amerikai bázisok ellen is folytatódnak. Katart olyan súlyos csapások érték a nyersanyag-kitermelés területén, hogy a károk helyreállítása előreláthatólag több évet vesz igénybe.



Az iráni támadásból több ország azt a következtetést vonta le, hogy ha az indiai-óceá­ni szigeten lévő bázis elérhető, akkor ugyanígy elérhetők az európai fővárosok is. Erdélyben, ahol egy héttel ezelőtt előadásokat tartottam, rendszeresen megkaptam a kérdést, hogy érheti-e támadás a jövőben Romániát és a területén lévő amerikai bázisokat.

A négy hete kezdődött amerikai–izraeli támadás óta Irán mostanáig nem kapitulált. Újra bebizonyosodott, hogy egy háborút elkezdeni – minden probléma ellenére – sokkal egyszerűbb, mint befejezni. Bár a politikai és katonai felső vezetés jelentős részét likvidálták, a helyükre lépett második vonal folytatta a harcot.

A történelemben először tudtak lelőni egy F–35-ös amerikai harci gépet, amely jelenleg a világ csúcstechnológiá­jába tartozik, és ellentmondásos informá­ciók vannak arról, hogy a térségben lévő két amerikai repülőgép-hordozóból (USS Abraham Lincoln és USS Gerald R. Ford) az előbbit találat érte.

A kínai kormány újra bejelentette, hogy hajlandó közvetíteni a harcoló felek között, Oroszország pedig továbbra is támogatja – az amerikaiak tudtával – fegyverekkel és információkkal a teheráni vezetést.

Az USA-n belül vegyes a háború fogadtatása. A kormány egyik tagja, Joe Kent, aki a Nemzeti Terrorelhárító Központ vezetője volt, egyet nem értése jeléül lemondott.

Nyugat-Európában, az USA szövetségi rendszerében szintén vegyes a háború megítélése. A német államfő (volt szociáldemokrata külügyminiszter és egykori kancellárjelölt), Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott, hogy a térség mindkét háborúja, az Irán elleni és a gázai is szemben áll a nemzetközi joggal. Az ő megbízatása egy év múlva lejár, és már nem választható újra, ezért a mostani német koalíciós – CDU/CSU és SPD – kormánynak mást kell jelölni a szövetségi elnöki tisztségre.