Mellőzték az uniós elöljárókat a Time friss világvezetői rangsorában

Megjelent a Time magazin 2026-os top 100-as rangsora. Bár az Európai Unió vezetőit hiába is keresnénk a lista élén, két európai államfőnek sikerült bekerülnie a legbefolyásosabb vezetők közé.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 19:10
Giorgia Meloni és Donald Trump (Fotó: AFP)
A Time magazin ismét publikálta a világ legnagyobb hatású szereplőit bemutató top 100-as listát, amely azokat gyűjti össze, akik az elmúlt év történéseire nagy befolyást gyakoroltak. A névsorból hiányoznak a brüsszeli bürokrácia kulcsfigurái: sem az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyent, sem Roberta Metsolát vagy Kaja Kallast nem találjuk az élvonalban – számolt be róla az Origo a Time magazinra hivatkozva.

Mette Frederiksent, Dánia miniszterelnöke előkelő helyet kapott a Time magazin top 100-as listáján
A rangsort hat kategóriában állítják össze, így külön csoportot alkotnak a vezetők, ikonok, titánok, úttörők, művészek és innovátorok. A felsorolt emberek mindegyikéhez rövid ismertető tartozik, amelyben részletezik teljesítményüket és érdemeiket. Az európai politikusok közül – a vezetők kategóriában – Mette Frederiksen dán miniszterelnök előkelő helyezést ért el, aki megőrizte nyugalmát akkor is, amikor Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy „így vagy úgy” megszerzi a Dániához tartozó Grönlandot. 

Frederiksen a baloldali politikusoktól szokatlanul szigorú bevándorláspolitikát képvisel, személye pedig nemcsak nemzeti, hanem uniós szinten is formálta az eseményeket.

Szintén kiemelt helyet vívott ki magának Giorgia Meloni. Az olasz miniszterelnök az elemzések szerint a földrész egyik legrelevánsabb jobboldali szereplőjévé vált, aki jelentős nemzetközi tekintéllyel bír és szoros kapcsolatot tart fenn az Egyesült Államok elnökével is. Azonban ahogy arról lapunk is beszámolt, friss fejlemény, hogy Meloni, aki korábban Trump egyik legszorosabb szövetségese volt Európában, váratlanul keményen beleállt a XIV. Leó pápa és az amerikai elnök közti konfliktusba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
