Nincs semmi helyrehozhatatlan Meloni és Trump között

Az olasz kormány megpróbálja lecsillapítani a kedélyeket, de Róma és Washington viszonya jelentősen megváltozott. Giorgia Meloni – aki korábban Trump egyik legszorosabb szövetségese volt Európában – váratlanul keményen beleállt a XIV. Leó pápa és az amerikai elnök közti konfliktusba. Az éles üzenetváltást követően az olasz kormány úgy nyilatkozott: nincs semmi helyrehozhatatlan az olasz–amerikai kapcsolatokban.

Jánosi Dalma
2026. 04. 17. 1:04
Az olasz kormány megpróbálja hűteni a kedélyeket, de Róma és Whasington viszonya jelentősen megváltozott
A Giorgia Meloni és Donald Trump között kirobbant konfliktust a Vatikán és Washington közötti egyre élesedő feszültségek szülték. Az elmúlt napokban ugyanis XIV. Leó pápa több alkalommal intézett békefelhívást a világ vezetőihez. Emlékeztetett, hogy a világon sok testvérünk szenved az erőszakos konfliktusok miatt, amelyeket az a képtelen követelés váltott ki, hogy a problémákat és a nézeteltéréseket háborúval oldják meg, miközben fáradhatatlanul párbeszédet kellene folytatni a békéért. 

(COMBO) This combination of file pictures created on April 14, 2026 shows Italy's Prime Minister Giorgia Meloni looking on as she greets Thailand's Prime Minister at the Chigi Palace, Italy's Prime Minister residence, in Rome on May 21, 2024 (L) and US President Donald Trump speaking after signing a presidential proclamation honouring the 90th anniversary of the Social Security Act in the Oval Office of the White House in Washington, DC on August 14, 2025 (R). US President Donald Trump on April 14, 2026 launched a stinging criticism of Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, one of his main European allies, over her unwillingness to join the Iran war. "I'm shocked at her. I thought she had courage, but I was wrong," he said in an interview with Italian daily Corriere della Sera. Meloni, Italy's far-right leader since October 2022, has been one of Trump's closest allies in Europe and often seeks to act as a mediator between diverging US and European views. (Photo by Andreas SOLARO and Mandel NGAN / AFP)
A Meloni és Trump között kirobbant konfliktust a Vatikán és Washington közötti egyre élesedő feszültségek szülték Fotó: AFP

A nagypénteki szertartások alkalmával XIV. Leó kijelentette, hogy 

a mi Istenünk egy olyan Isten, aki elutasítja a háborút, akit senki sem használhat fel a háború igazolására.

Húsvétvasárnap a katolikus egyházfő az urbi et orbi áldás során újra az ellenségeskedés beszüntetésére szólította fel a világ hatalmasait. „Aki fegyvert tart a kezében, tegye le! Akinek hatalmában áll háborúkat kirobbantani, válassza a békét! Ne az erővel kikényszerített békét, hanem a párbeszéd útját! Ne a másik feletti uralkodás vágyát, hanem a találkozásét!” – üzente a pápa.

XIV. Leó pápa a béke sürgető szükségességéről szólt az Urbi et Orbi áldás előtt
Húsvétvasárnap a katolikus egyházfő újra az ellenségeskedés beszüntetésére szólította fel a világ hatalmasait Fotó: MTI

Ezt követően Donald Trump kertelés nélkül reagált.

Az amerikai elnök a katolikus egyházfő külpolitikáját csapnivalónak nevezte, valamint gyengének a bűnözés elleni küzdelemben. A helyzetet tovább fokozta, hogy Trump a Fehér Házban újságírói kérdésre válaszolva megtagadta a bocsánatkérést: 

Nincs miért bocsánatot kérni a pápától. Olyan dolgokat mondott, amelyek tévesek

– ragaszkodott korábbi kijelentéseihez. Arra hivatkozott, hogy százezrek halnának meg, ha nem akadályozná meg, hogy Irán továbbra is nukleáris fegyvereket gyártson.

Meloni elfogadhatatlannak nevezte Trump szavait

A Róma és Washington közti konfliktus akkor robbant ki, amikor Giorgia Meloni olasz miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte Donald Trump szavait. 

Meloni közölte, hogy a pápa a katolikus egyház feje, és kötelessége a békére szólítani. 

Trump erre azzal vágott vissza a Corriere della Sera napilapnak adott interjúban, hogy Meloni gyenge vezető, mert nem érdekli az iráni atomveszély. Sokkolónak nevezte az olasz kormányfő hozzáállását, amiért Olaszország nem hajlandó katonailag beavatkozni az Irán elleni háborúba. 

Azt várja, hogy Amerika végezze el helyette a munkát.

Trump kijelentette, hogy csalódott Meloniban, azt hitte, hogy bátor vezető, de tévedett
Trump kijelentette, hogy csalódott Meloniban, azt hitte, hogy bátor vezető, de tévedett Fotó: AFP

Trump kijelentette, hogy csalódott Meloniban, azt hitte, hogy bátor vezető, de tévedett. Úgy fogalmazott, hogy az olasz kormányfő már nem ugyanaz a személy, mint akinek megismerte. Donald Trump amerikai elnök később a Fox Newsnak adott interjúban azt mondta, nem értékeli, hogy a háborúval kapcsolatban negatív volt Meloni hozzáállása. 

Hozzáfűzte: bárki, aki megtagadta a segítségét az iráni helyzet kezelésében, azzal már nem ugyanaz a kapcsolata, mint korábban.

Az olasz lapok elemzése szerint az éles üzenetváltást követően szertefoszlott a remény, hogy Meloni lesz a közvetítő Európa és az új Trump-adminisztráció között. Meloni válaszával világossá tette, hogy az olasz katolikus identitás és a nemzeti méltóság számára fontosabb, mint a feltétlen hűség Washingtonhoz. 

Antonio Tajani kormányfőhelyettes a kirobbant konfliktus után megpróbálta hűteni a kedélyeket. 

Az olasz sajtónak hangsúlyozta, hogy Olaszország és az Egyesült Államok továbbra is elsődleges stratégiai partnerek, és a két ország közötti szövetség megingathatatlan. 

Ugyanakkor leszögezte, hogy ez a partnerség nem jelenti azt, hogy Olaszország bármit szó nélkül hagy. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes szerint hibázik Donald Trump, ha az olasz kormányt támadja. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy néhány stílusbeli kisiklás nem fogja tönkretenni az amerikai–olasz kapcsolatokat. Leszögezte, hogy az Egyesült Államokkal való együttműködés továbbra is megmarad.

Ignazio La Russa, a szenátus elnöke szerint nincs semmi helyrehozhatatlan az amerikai elnök és az olasz kormányfő között. 

Szerinte csak az képzelheti, hogy a miniszterelnök nem reagál egy pápát ért támadásra, aki nem ismeri Olaszország, illetve a pápa és a katolikus egyház kapcsolatát. 

Meloni és az olasz kormány nagyon jól tudják, hogy még a baráti kapcsolatokban is kötelező az egyértelműség. Meloni világos volt akkor, amikor azt kellett mondani, hogy egyetért valamivel, és kategorikus akkor is, amikor nem értett egyet Trump bizonyos kijelentéseivel vagy döntéseivel

– zárta gondolatait La Russa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu