Nincs semmi helyrehozhatatlan Meloni és Trump között

A Giorgia Meloni és Donald Trump között kirobbant konfliktust a Vatikán és Washington közötti egyre élesedő feszültségek szülték. Az elmúlt napokban ugyanis XIV. Leó pápa több alkalommal intézett békefelhívást a világ vezetőihez. Emlékeztetett, hogy a világon sok testvérünk szenved az erőszakos konfliktusok miatt, amelyeket az a képtelen követelés váltott ki, hogy a problémákat és a nézeteltéréseket háborúval oldják meg, miközben fáradhatatlanul párbeszédet kellene folytatni a békéért.

A nagypénteki szertartások alkalmával XIV. Leó kijelentette, hogy

a mi Istenünk egy olyan Isten, aki elutasítja a háborút, akit senki sem használhat fel a háború igazolására.

Húsvétvasárnap a katolikus egyházfő az urbi et orbi áldás során újra az ellenségeskedés beszüntetésére szólította fel a világ hatalmasait. „Aki fegyvert tart a kezében, tegye le! Akinek hatalmában áll háborúkat kirobbantani, válassza a békét! Ne az erővel kikényszerített békét, hanem a párbeszéd útját! Ne a másik feletti uralkodás vágyát, hanem a találkozásét!” – üzente a pápa.