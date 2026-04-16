Energiaválság: egyre nagyobb bajban Európa, a németeknél áll a bál

Azok, akik már nem tudják kifizetni energiaszámláikat, közvetlen pénzbeli támogatást kaphatnak. Emellett a kormány csökkentené a haszongépjárművek – például teherautók és kisteherautók – gépjárműadóját, valamint növelné az ingázóknak járó adókedvezményt.

A tervek szerint nemcsak az autósok járnának jól: a lakástulajdonosok támogatást igényelhetnének hőszigetelésre is, hogy csökkentsék az olaj- és gázfogyasztást. A javaslatokat a Rob Jetten vezette kormány terjesztette elő, de azok parlamenti jóváhagyásra várnak.

Ezzel szemben Olaszország jóval nagyobb volumenben avatkozik be. A Giorgia Meloni vezette kormány mintegy hárommilliárd eurós csomagot állított össze.

A támogatások célja kettős: egyrészt az energiaintenzív vállalatok segítése, másrészt az üzemanyagárak csökkentése. Olaszország – Németországhoz hasonlóan – mérsékelte az üzemanyag jövedéki adóját, méghozzá literenként 25 centtel. A fuvarozók ezen felül adójóváírást kapnak, hogy ne kelljen a megnövekedett költségeket a fogyasztókra hárítani.

Energiaválság: több ország is az üzemanyagadóhoz nyúlt

Az üzemanyagadó csökkentése az egyik leggyorsabb eszköznek bizonyult Európában. Görögország és Ausztria is ezt az utat választotta. A módszer azonban csak akkor hatékony, ha az olajcégek nem nyelik le az adócsökkentést, és az valóban megjelenik az árakban. Több kormány ezért szigorú ellenőrzéseket vezetne be.