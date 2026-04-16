energiaválságEurópasegítséggazdaság

Energiaválság: egyre nagyobb bajban Európa, a németeknél áll a bál

Miközben Németországban továbbra is politikai vita zajlik az energiaárak miatti támogatásokról, Európa számos állama már konkrét, sok esetben milliárdos nagyságrendű intézkedéseket hozott. Több mint húsz ország döntött úgy, hogy közvetlen vagy közvetett módon próbálja mérsékelni a lakosság terheit, ugyanakkor az egyes lépések mértéke és hatékonysága jelentősen eltér.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 10:02
Az Európai Közúti Fuvarozók Szervezetének (OTRE) felhívására kamionsofőrök, buszsofőrök és mentőautó-vezetők tüntetnek a gázolajárak emelkedése és az elégtelennek tartott állami támogatás ellen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európára egyre jobban nehezedő energiaválság miatt Hollandia elsősorban a rászoruló háztartásokat célozza, írja az Origo.

energiaválság
Rob Jetten holland miniszterelnök egy gyárlátogatáson 2026. április 15-én

Azok, akik már nem tudják kifizetni energiaszámláikat, közvetlen pénzbeli támogatást kaphatnak. Emellett a kormány csökkentené a haszongépjárművek – például teherautók és kisteherautók – gépjárműadóját, valamint növelné az ingázóknak járó adókedvezményt.

A tervek szerint nemcsak az autósok járnának jól: a lakástulajdonosok támogatást igényelhetnének hőszigetelésre is, hogy csökkentsék az olaj- és gázfogyasztást. A javaslatokat a Rob Jetten vezette kormány terjesztette elő, de azok parlamenti jóváhagyásra várnak.

Olaszország hárommilliárd eurót költ

Ezzel szemben Olaszország jóval nagyobb volumenben avatkozik be. A Giorgia Meloni vezette kormány mintegy hárommilliárd eurós csomagot állított össze.

Prime Minister of Italy Giorgia Meloni holds a doorstep media briefing - press conference after the end of the European Council Summit, the EU leaders and head of states meeting. The main topics of the agenda were the military escalation in the Middle East and Gulf Region, situation in Iran, energy prices and security, EU's strategic competitiveness, Ukraine, multinational financial framework, security, defence, migration and other topics. Brussels, Belgium on March 19, 2026 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök

A támogatások célja kettős: egyrészt az energiaintenzív vállalatok segítése, másrészt az üzemanyagárak csökkentése. Olaszország – Németországhoz hasonlóan – mérsékelte az üzemanyag jövedéki adóját, méghozzá literenként 25 centtel. A fuvarozók ezen felül adójóváírást kapnak, hogy ne kelljen a megnövekedett költségeket a fogyasztókra hárítani.

Energiaválság: több ország is az üzemanyagadóhoz nyúlt

Az üzemanyagadó csökkentése az egyik leggyorsabb eszköznek bizonyult Európában. Görögország és Ausztria is ezt az utat választotta. A módszer azonban csak akkor hatékony, ha az olajcégek nem nyelik le az adócsökkentést, és az valóban megjelenik az árakban. Több kormány ezért szigorú ellenőrzéseket vezetne be.

Closeup at the pump of Euro 95 E10 unleaded gasoline fuel. Gulf Oil gas station in Turnhout, Belgium on March 26, 2026. Fuel prices are seen on the board in euro currency during the night. Drivers face higher prices since the US/Israel - Iran war. Drivers from the neighboring country the Netherlands are driving to Belgium to fill up their cars with cheaper gasoline. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Egy benzinkút Franciaországban

Franciaországban is nő az elégedetlenség

Franciaország ezzel szemben visszafogottabb csomagot jelentett be: mindössze 70 millió eurót különítettek el, amely főként gazdákat, kamionosokat és halászokat támogat.

Sok francia azonban ezt elégtelennek tartja, és már tüntetések is szerveződtek. 

A lakosság egy része az üzemanyagadó csökkentését követeli, ám erre a kormánynak alig van mozgástere: Franciaország államadóssága magas, költségvetési hiánya pedig már most meghaladja az uniós szabályokban rögzített háromszázalékos határt.

BRUSSELS, BELGIUM - APRIL 15: European Commission President Ursula von der Leyen (pictured) holds a press conference on the EU’s digital age verification application alongside Vice President Henna Virkkunen in Brussels, Belgium, on April 15, 2026. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Brüsszel nem lazít a szabályokon

Az Európai Unió a koronavírus-járvány idején ideiglenesen enyhítette a költségvetési szabályokat, jelenleg azonban nem tervezi azok újbóli lazítását.

Brüsszel más irányba terelné a megoldást: nagyobb mozgásteret adna az állami támogatásoknak, miközben az energiaárak csökkentését strukturális reformokkal – például az elektromos áram árának mérséklésével – próbálná elérni. 

A hangsúly továbbra is a hosszú távú megoldásokon van, mint a hőszivattyúk és az elektromos autók terjedése. Az energiaárak kezelése így továbbra is komoly kihívás marad Európában.

Borítókép: Az Európai Közúti Fuvarozók Szervezetének (OTRE) felhívására kamionsofőrök, buszsofőrök és mentőautó-vezetők tüntetnek a gázolajárak emelkedése és az elégtelennek tartott állami támogatás miatt 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu