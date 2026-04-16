Energiaválság: egyre nagyobb bajban Európa, a németeknél áll a bál

Az Európára egyre jobban nehezedő energiaválság miatt Hollandia elsősorban a rászoruló háztartásokat célozza, írja az Origo.
Miközben Németországban továbbra is politikai vita zajlik az energiaárak miatti támogatásokról, Európa számos állama már konkrét, sok esetben milliárdos nagyságrendű intézkedéseket hozott. Több mint húsz ország döntött úgy, hogy közvetlen vagy közvetett módon próbálja mérsékelni a lakosság terheit, ugyanakkor az egyes lépések mértéke és hatékonysága jelentősen eltér.
Azok, akik már nem tudják kifizetni energiaszámláikat, közvetlen pénzbeli támogatást kaphatnak. Emellett a kormány csökkentené a haszongépjárművek – például teherautók és kisteherautók – gépjárműadóját, valamint növelné az ingázóknak járó adókedvezményt.
A tervek szerint nemcsak az autósok járnának jól: a lakástulajdonosok támogatást igényelhetnének hőszigetelésre is, hogy csökkentsék az olaj- és gázfogyasztást. A javaslatokat a Rob Jetten vezette kormány terjesztette elő, de azok parlamenti jóváhagyásra várnak.
Olaszország hárommilliárd eurót költ
Ezzel szemben Olaszország jóval nagyobb volumenben avatkozik be. A Giorgia Meloni vezette kormány mintegy hárommilliárd eurós csomagot állított össze.
A támogatások célja kettős: egyrészt az energiaintenzív vállalatok segítése, másrészt az üzemanyagárak csökkentése. Olaszország – Németországhoz hasonlóan – mérsékelte az üzemanyag jövedéki adóját, méghozzá literenként 25 centtel. A fuvarozók ezen felül adójóváírást kapnak, hogy ne kelljen a megnövekedett költségeket a fogyasztókra hárítani.
Energiaválság: több ország is az üzemanyagadóhoz nyúlt
Az üzemanyagadó csökkentése az egyik leggyorsabb eszköznek bizonyult Európában. Görögország és Ausztria is ezt az utat választotta. A módszer azonban csak akkor hatékony, ha az olajcégek nem nyelik le az adócsökkentést, és az valóban megjelenik az árakban. Több kormány ezért szigorú ellenőrzéseket vezetne be.
Franciaországban is nő az elégedetlenség
Franciaország ezzel szemben visszafogottabb csomagot jelentett be: mindössze 70 millió eurót különítettek el, amely főként gazdákat, kamionosokat és halászokat támogat.
Sok francia azonban ezt elégtelennek tartja, és már tüntetések is szerveződtek.
A lakosság egy része az üzemanyagadó csökkentését követeli, ám erre a kormánynak alig van mozgástere: Franciaország államadóssága magas, költségvetési hiánya pedig már most meghaladja az uniós szabályokban rögzített háromszázalékos határt.
Brüsszel nem lazít a szabályokon
Az Európai Unió a koronavírus-járvány idején ideiglenesen enyhítette a költségvetési szabályokat, jelenleg azonban nem tervezi azok újbóli lazítását.
Brüsszel más irányba terelné a megoldást: nagyobb mozgásteret adna az állami támogatásoknak, miközben az energiaárak csökkentését strukturális reformokkal – például az elektromos áram árának mérséklésével – próbálná elérni.
A hangsúly továbbra is a hosszú távú megoldásokon van, mint a hőszivattyúk és az elektromos autók terjedése. Az energiaárak kezelése így továbbra is komoly kihívás marad Európában.
Borítókép: Az Európai Közúti Fuvarozók Szervezetének (OTRE) felhívására kamionsofőrök, buszsofőrök és mentőautó-vezetők tüntetnek a gázolajárak emelkedése és az elégtelennek tartott állami támogatás miatt (Fotó: Hans Lucas/AFP/Frédéric Scheiber)
