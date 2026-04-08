Brüsszel az üzemanyag védett árának kivezetését vagy korlátozását követeli

Brüsszel az üzemanyag védett árának kivezetését vagy korlátozását követeli

Az Európai Bizottság a védett energiaárak kivezetésére szólítja fel a tagállamokat, miközben egy újabb gazdasági válság van kialakulóban. Brüsszel szerint a túlzott költekezés és az általános támogatási intézkedések tovább növelhetik az inflációt és a költségvetési terheket. Több tagállam emellett, közös uniós szintű adó bevezetését sürgeti az energiacégek rendkívüli nyereségére. A védett árak helyett Brüsszel „technikai tanácsokkal” segítené a tagállamokat, hogy hogyan tudnak megküzdeni a nyakunkon lévő energiaválsággal.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 6:47
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
A Brüsszel és a nemzeti pénzügyminisztériumok közötti egyeztetésekről tájékoztatott tisztviselők közölték, hogy a Bizottság „koordinációt és óvatosságot” sürgetett minden olyan intézkedéssel kapcsolatban, amelyek az energiaárak okozta nyomás enyhítésére irányulnak – számolt be cikkében  a Financial Times. Az Európai Bizottság tehát az üzemanyagok védett árának kivezetését vagy korlátozását követeli a tagállamoktól. 

A tisztviselők attól tartanak, hogy a konfliktus az Európai Unió számára hat éven belül a harmadik gazdasági válságot idézheti elő, a Covid–19-járvány és Oroszország 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója után, amelyek mindkettő jelentős gazdaságélénkítő programokat váltott ki, és növelte az államadósságot.

A legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint az EU államháztartási bruttó adósságának GDP-arányos mutatója a 2019 végi 77,8 százalékról a tavalyi harmadik negyedévre 82,1 százalékra emelkedett. 

A célzott kormányzati politikák segíthetnek tompítani a sokkot az energiaigény csökkentésével és az alacsonyabb jövedelmű háztartások kompenzálásával

 – mondta múlt hónapban az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde. 

Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a „széles körű és határozatlan idejű intézkedések” visszaüthetnek, mivel „túlzottan” élénkíthetik a keresletet és növelhetik az inflációt. Arra kérte a döntéshozókat, hogy „ideiglenes, célzott és testre szabott” intézkedésekre összpontosítsanak.

Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa azt mondta a nemzeti pénzügyminisztereknek, hogy csak „koherens”, rövid távú vészintézkedéseket szabad elfogadni. 

Figyelmeztetett, hogy a túlzott költekezés „súlyos pénzügyi következményekkel” járna, tekintettel arra, hogy a Covid–19 és az ukrajnai válság, valamint a 2022 óta megugró védelmi kiadások miatt a kormányok mozgástere beszűkült. 

Giancarlo Giorgetti olasz pénzügyminiszter a múlt héten azt mondta, „elkerülhetetlen”, hogy Brüsszel rugalmasabb legyen a költségvetési hiányt a GDP 3 százalékára korlátozó szabályok érvényesítésében. Erre azt követően került sor, hogy Róma május 1-jéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett „ideiglenes” 20 százalékos jövedéki adót, és az ország hivatalos statisztikai hivatala közölte, hogy a 2025-ös hiány a GDP 3,1 százaléka volt.

Németország, Spanyolország, Olaszország, Portugália és Ausztria pénzügyminiszterei pénteken arra szólították fel Brüsszelt, hogy vezessen be uniós szintű különadót az energiacégekre, annak érdekében, hogy enyhítsék „az európai gazdaságra és az európai polgárokra nehezedő terheket”.

A spanyol pénzügyminiszter, Carlos Cuerpo által közzétett levél hivatkozott a 2022-ben bevezetett bevételi plafonra, amelyet az energiacégekre alkalmaztak az orosz invázió okozta gázár-emelkedés idején. Lengyelország csökkentette az üzemanyagokra kivetett áfát és jövedéki adót, ami havi 1,6 milliárd zloty (370 millió euró) adóbevétel-kiesést jelent. A kormány ezt az energiacégek nyereségére kivetett különadóval tervezi ellensúlyozni. Az új adó részleteit még nem tették közzé.

A tisztviselők szerint az érintett ágazatok támogatását célzó egyéb állami támogatásokat mérlegelő kormányokat figyelmeztették, hogy továbbra is meg kell felelniük az EU gazdaság zöldítését és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentését célzó szabályainak.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

