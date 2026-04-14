Fokozódó energiaválság: a Nemzetközi Energiaügynökség újabb radikális lépést tehet

A nemzetközi energiapiacokon uralkodó feszültség a tavasz folyamán is meghatározó tényező maradt. A közel-keleti konfliktus nyomán kialakult helyzet nem csupán a térség, hanem az egész világ energiaellátását kihívások elé állítja. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója egy washingtoni rendezvényen beszélt a lehetséges megoldásokról.

Soha nem látott energiallátási problémák

A szakember emlékeztetett rá, hogy a háború az eddigi legsúlyosabb globális energiaellátási zavart idézte elő. A konfliktus során több mint nyolcvan olaj- és gázipari létesítmény sérült meg a Közel-Keleten, beleértve termelőegységeket, terminálokat és finomítókat is. Az irányadó olajárak jelenleg is a hordónkénti százdolláros szint közelében mozognak, ami komoly terhet ró a világgazdaságra.

Az IEA már a múlt hónapban egy példa nélküli, négyszázmillió hordós összehangolt készletfelszabadításról döntött, amelyből a világ legnagyobb olaj- és gáztermelője, az Egyesült Államok 172 millió hordóval vette ki a részét. Birol hangsúlyozta, reméli, hogy újabb hasonló lépésre nem lesz szükség, de a szervezet felkészült a további beavatkozásra.

Remélem, nagyon remélem, hogy nem kell megtennünk, de ha szükséges, készen állunk a cselekvésre

– jelentette ki az ügyvezető igazgató.

Nem lesz elegendő

Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a termeléskiesések és a Hormuzi-szoros lezárása miatt a készletek felszabadítása önmagában nem oldja meg a problémát.

Nem jelent megoldást, csupán enyhíti a fájdalmat

– fogalmazott a szakember a Reuters beszámolója szerint.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az amerikai hadsereg hétfőn arról tájékoztatta a tengerészeket, hogy blokádot vezet be az Ománi-öbölben és az Arab-tengeren, a Hormuzi-szorostól keletre. Ez a lépés minden hajóra vonatkozik, függetlenül attól, milyen zászló alatt hajózik. Fatih Birol megerősítette, hogy az IEA jelenleg is vizsgálja ennek a blokádnak a globális olajpiacra gyakorolt lehetséges hatásait.

Lépések a kezelés irányába

A válság gazdasági következményeinek enyhítésére az IEA a Világbankkal és a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) közösen egy koordinációs csoportot hozott létre. A három szervezet közös nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a háború hatása jelentős, globális kiterjedésű és rendkívül aszimmetrikus. Különösen az energiaimportőr országokat, azon belül is az alacsony jövedelmű államokat érinti aránytalanul súlyosan.