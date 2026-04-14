Fokozódó energiaválság: a Nemzetközi Energiaügynökség újabb radikális lépést tehet

A közel-keleti fegyveres konfliktus alapjaiban rázta meg a globális energiapiacot. A Hormuzi-szoros körüli események és az energetikai infrastruktúrát ért csapások soha nem látott mértékű zavarokat okoztak az ellátásban. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a helyzet súlyosságára való tekintettel már korábban is hatalmas mennyiség felszabadításáról döntött a stratégiai tartalékokbó, s most hasonló döntést fontolgat.

Schweickhardt Gyula
2026. 04. 14. 10:22
A nemzetközi energiapiacokon uralkodó feszültség a tavasz folyamán is meghatározó tényező maradt. A közel-keleti konfliktus nyomán kialakult helyzet nem csupán a térség, hanem az egész világ energiaellátását kihívások elé állítja. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója egy washingtoni rendezvényen beszélt a lehetséges megoldásokról.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója. / Fotó: Nicolas Tucat / AFP
Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója. / Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Soha nem látott energiallátási problémák

A szakember emlékeztetett rá, hogy a háború az eddigi legsúlyosabb globális energiaellátási zavart idézte elő. A konfliktus során több mint nyolcvan olaj- és gázipari létesítmény sérült meg a Közel-Keleten, beleértve termelőegységeket, terminálokat és finomítókat is. Az irányadó olajárak jelenleg is a hordónkénti százdolláros szint közelében mozognak, ami komoly terhet ró a világgazdaságra.

Az IEA már a múlt hónapban egy példa nélküli, négyszázmillió hordós összehangolt készletfelszabadításról döntött, amelyből a világ legnagyobb olaj- és gáztermelője, az Egyesült Államok 172 millió hordóval vette ki a részét. Birol hangsúlyozta, reméli, hogy újabb hasonló lépésre nem lesz szükség, de a szervezet felkészült a további beavatkozásra.

Remélem, nagyon remélem, hogy nem kell megtennünk, de ha szükséges, készen állunk a cselekvésre 

– jelentette ki az ügyvezető igazgató.

Nem lesz elegendő

Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a termeléskiesések és a Hormuzi-szoros lezárása miatt a készletek felszabadítása önmagában nem oldja meg a problémát.

Nem jelent megoldást, csupán enyhíti a fájdalmat

 – fogalmazott a szakember a Reuters beszámolója szerint.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az amerikai hadsereg hétfőn arról tájékoztatta a tengerészeket, hogy blokádot vezet be az Ománi-öbölben és az Arab-tengeren, a Hormuzi-szorostól keletre. Ez a lépés minden hajóra vonatkozik, függetlenül attól, milyen zászló alatt hajózik. Fatih Birol megerősítette, hogy az IEA jelenleg is vizsgálja ennek a blokádnak a globális olajpiacra gyakorolt lehetséges hatásait.

Lépések a kezelés irányába

A válság gazdasági következményeinek enyhítésére az IEA a Világbankkal és a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) közösen egy koordinációs csoportot hozott létre. A három szervezet közös nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a háború hatása jelentős, globális kiterjedésű és rendkívül aszimmetrikus. Különösen az energiaimportőr országokat, azon belül is az alacsony jövedelmű államokat érinti aránytalanul súlyosan.

Birol példaként Irakot említette, amelynek állami bevételei több mint kilencven százalékban az exportra épülnek. Ez a bevétel biztosítja ötvenmillió ember fizetését és nyugdíját, azonban a Hormuzi-szoros forgalmának fennakadásai súlyosan visszavetik a kivitelt.

Az IEA vezetője szerint a jelenlegi helyzet legfontosabb tanulsága a diverzifikáció elengedhetetlensége az energiabiztonság szempontjából.

Diverzifikáljuk, kitől szerezzük be az energiát. Diverzifikáljuk az energiaforrásainkat. Diverzifikáljuk a kereskedelmi útvonalainkat

 – összegezte a stratégiai iránymutatást Fatih Birol.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

