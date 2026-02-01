hollandiaadórob jetten

A Tisza testvérpártja adóemeléssel kezdte a kormányzást

A lakosság terheinek növelésével kezdi meg országlását a frissen megalakult holland kisebbségi kormány. Hollandia polgáraitól a személyi jövedelemadó részeként hajtják be az úgynevezett „szabadságadót”, amit fegyverkezésre fordítana Rob Jetten kabinetje.

Munkatársunktól
2026. 02. 01. 18:08
Hollandia új liberális kisebbségi kormánya új sarccal fedezné a fegyverkezést (Fotó: ANP via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hollandiában is a bevált receptet követi a háborúpárti elit. Hollandia frissen megalakult új kormánya – benne a Tisza Párt EPP-s testvérpártjával – egyik első intézkedésével gyakorlatilag hadiadót vezet be a fegyverkezés fedezésére. 

Hollandia új liberális kisebbségi kormánya új sarccal fedezné a fegyverkezést. A képen Rob Jetten holland miniszterelnök Fotó: ANP via AFP
Hollandia új liberális kisebbségi kormánya új sarccal fedezné a fegyverkezést. A képen Rob Jetten holland miniszterelnök Fotó: ANP via AFP

Rob Jetten, a liberális D66 párt vezetője és az ország leendő miniszterelnöke pénteken mutatta be a friss koalíciós megállapodást, amelynek egyik legvitatottabb pontja a lakosságra kivetett úgynevezett „szabadságadó” – írja a The Financial Times. A hangzatos elnevezés valójában egy jövedelemadó-emelést takar, amelynek célja a katonai kiadások drasztikus növelése, igazodva az Egyesült Államok és a NATO elvárásaihoz. 

A liberálisok a jobbközép erőkkel kiegészülve kisebbségi kormányzásra készülnek, miközben a lakosság többsége máris elutasítja az új sarcot.

A mindössze 38 éves Rob Jetten vezette D66, amely az októberi parlamenti választásokon meglepetésszerű győzelmet aratott, a jobbközép VVD-vel és a Kereszténydemokratákkal (CDA) lépett szövetségre. A pénteken nyilvánosságra hozott koalíciós paktum azonban világossá teszi: a „progresszió”, amelyet Jetten emlegetett, a holland adófizetők pénztárcáját fogja a legérzékenyebben érinteni.

Itt az ideje, hogy a politikusok újra felelősséget vállaljanak

– fogalmazott a leendő kormányfő, ám a felelősségvállalás ezúttal a jóléti kiadások megvágását és a védelmi büdzsé soha nem látott mértékű felduzzasztását jelenti. 

A megállapodás értelmében Hollandia védelmi kiadásait a GDP 3,5 százalékára emelik, ami jelentős ugrás a tavalyi 2,49 százalékhoz képest. A szöveg hivatkozik egy NATO-tagállamok által vállalt kötelezettségre, amely az amerikai igényeknek megfelelően 2035-re a GDP 5 százalékára tornászná fel a katonai ráfordításokat – ebből 3,5 százalékot a hagyományos fegyverzetre, 1,5 százalékot pedig a katonai infrastruktúrára fordítanának.

Hogy ezt a hatalmas forrást előteremtsék, a kormány nem a meglévő költségvetést csoportosítja át, hanem a polgárok zsebébe nyúl: a „szabadságadó” néven bevezetett jövedelemadó-többlet évente több mint 3 milliárd euró bevételt hivatott generálni. A terhekből a holland vállalatok sem maradnak ki, tőlük további évi 1,7 milliárd eurót várnak a védelmi kasszába.

A lépés társadalmi fogadtatása azonban korántsem olyan lelkes, mint amilyennek a politikai elit beállítja. Egy holland napilap online felmérése szerint az állampolgárok többsége úgy véli, hogy a kormánynak a meglévő költségvetési kereteken belül kellene megtalálnia a szükséges forrásokat, nem pedig újabb adókkal sújtani a lakosságot. 

A „szabadság” ára tehát a mindennapi megélhetés nehezedése lehet, különösen annak fényében, hogy az új koalíció a szociális biztonsági kiadások és a jóléti juttatások megvágását is tervezi. Bár a menekültügyi eljárások felgyorsítását és a migráció korlátozását is ígérik – ami vélhetően a választói nyomásnak tett engedmény –, a hangsúly egyértelműen a fegyverkezésen és a fiskális szigoron van.

Hollandia a demokratikus akarat semmibevételének iskolapéldáját valósította meg a kisebbségi kormány kinevezésével. Jetten liberális koalíciója annak ellenére állhatott fel, hogy Hollandia választóinak többsége egyértelműen jobbra szavazott.

Egy olyan kisebbségi kabinet, amely figyelmen kívül hagyja a választók egyértelmű jobbközép mandátumát és többségi támogatás nélkül kormányoz, katasztrofális kezdés

– figyelmeztetett korábban Caroline van der Plas, a Gazdapárt (BBB) vezetője. 

Victor Vlam televíziós kommentátor egy fokkal nyersebben fogalmazott: szerinte a döntés „egy középső ujj felmutatása a választóknak”. A szakértő a nemzeti televízióban rámutatott: a parlamentben a VVD-től jobbra elhelyezkedő 49 képviselői hely mögött álló hatalmas választói tömeg érdekképviselete válik semmissé ebben a konstrukcióban.

Ez azonban egyúttal azt is jelenti, hogy az új kormány igen vékony jégen jár. A kisebbségi kormány bukásra van ítélve, és „jövőre új választások lesznek” – szögezte le Geert Wilders, a holland Szabadságpárt, a Patrióták Európáért holland tagpártjának vezetője. 

Borítókép: Rob Jetten holland miniszterelnök (Fotó: ANP via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAntifa

Lenin-fiúk terrorja

Bayer Zsolt avatarja

Nézzék meg többször, és mutassák meg a Z generációs gyerekeiknek vagy unokáiknak is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.