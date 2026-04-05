XIV. Leó pápa: A feltámadás ereje erőszakmentes + videó

XIV. Leó pápa a béke sürgető szükségességéről szólt az urbi et orbi áldás előtt Fotó: MTI

Leó pápa a békét sürgette

XIV. Leó pápa a béke sürgető szükségességéről szólt az urbi et orbi áldás előtt a világnak címzett üzenetében is. Emlékeztetett, hogy Krisztus mindenkorra legyőzte az ősi ellenséget, e világ fejedelmét.

Hangsúlyozta, hogy a feltámadás ereje erőszakmentes.

Arra tanított, hogy a feltámadt Krisztus ereje békét hoz az emberiségnek, mert minden szinten tiszteletteljes kapcsolatokat szül: az egyének, családok, társadalmi csoportok és nemzetek között. Nem az önérdeket nézi, hanem a közjót; nem a saját akaratát kényszeríti másokra, hanem kész másokkal együtt tervezni és építeni a jövőt. Végül a politikai vezetőkhöz is szólt.

Felszólította a hatalmasokat, hogy tegyék le a fegyvert, és ne kényszerrel, hanem valódi párbeszéddel keressék a békét.

Élesen bírálta azt a társadalmat, amely hozzászokott az erőszakhoz és közönyössé vált a háborúk okozta halálesetek, a gazdasági válságok és a gyűlölet iránt. Végül közös imádságra hívta a híveket április 11-re, hogy közösen kérjék a békét a háborúktól sújtott világ számára. A húsvéti szertartás végén pedig ünnepélyes urbi et orbi áldását adta a Szent Péter-bazilika központi erkélyéről Róma városára és a világra.