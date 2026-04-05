A Krisztus halálára és feltámadására emlékező szentmisére több tízezer hívő gyűlt össze a Vatikánban, hogy a szentatyával együtt ünnepeljen. XIV. Leó pápa ünnepi homíliájában a feltámadás titkáról elmélkedett. Emlékeztette a hívőket, hogy a keresztény hagyomány szerint mindenki, aki Istenben hisz, Krisztussal együtt újjászületik.
XIV. Leó pápa: A feltámadás ereje erőszakmentes + videó
A megbékélést sürgette XIV. Leó pápa húsvétvasárnap. A Krisztus feltámadására emlékező keresztény ünnepen a szentatya megemlékezett a konfliktusokkal sújtott térségekben élők fájdalmáról. Arra kérte a híveket, hogy legyenek a béke világító mécsesei és a béke építői.
Ez a kereszténység igazi örömhíre, hogy Krisztus legyőzte a halált, a halálnak nincs többé hatalma felettünk.
A pápa hozzáfűzte, sajnos az emberiség nem mindig fogadja be könnyen ezt az üzenetet, írja a Vatican News.
Bűneink súlya, csalódásaink vagy magányunk kiszárítja reményeinket. Az aggodalmak vagy sérelmek megfojtják az életörömöt, amikor szomorúságot vagy fáradtságot érzünk, amikor elárultnak, vagy elutasítottnak látjuk magunkat, amikor szembe kell néznünk gyengeségünkkel, a szenvedéssel és a mindennapok fáradalmaival. Olyankor úgy tűnik, alagútba kerültünk, amelynek nem látjuk a végét.
A pápa figyelmeztetett, hogy a halál folyton ott leselkedik a világban. Az igazságtalanságban, az önző érdekekben, a szegények elnyomásában, a legvédtelenebbek iránti figyelem hiányában. Látjuk az erőszakban, a világ sebeiben, a gyengéket eltipró zsarnokságban, a föld erőforrásainak kifosztásában, a gyilkoló, pusztító háborúkban. A keresztény egyházfő végül arra buzdította a keresztényeket, hogy életükkel hirdessék a feltámadás örömét, hogy mindenütt, ahol még a halál kísértete lebeg, felragyoghasson az élet világossága. Emlékeztetett, hogy a húsvéti örömhír lényege, hogy a halál hatalma megtört.
Krisztus feltámadása nem a múlté, hanem egy olyan élő erő, amely ma is áthatja a világot.
Leó pápa a békét sürgette
XIV. Leó pápa a béke sürgető szükségességéről szólt az urbi et orbi áldás előtt a világnak címzett üzenetében is. Emlékeztetett, hogy Krisztus mindenkorra legyőzte az ősi ellenséget, e világ fejedelmét.
Hangsúlyozta, hogy a feltámadás ereje erőszakmentes.
Arra tanított, hogy a feltámadt Krisztus ereje békét hoz az emberiségnek, mert minden szinten tiszteletteljes kapcsolatokat szül: az egyének, családok, társadalmi csoportok és nemzetek között. Nem az önérdeket nézi, hanem a közjót; nem a saját akaratát kényszeríti másokra, hanem kész másokkal együtt tervezni és építeni a jövőt. Végül a politikai vezetőkhöz is szólt.
Felszólította a hatalmasokat, hogy tegyék le a fegyvert, és ne kényszerrel, hanem valódi párbeszéddel keressék a békét.
Élesen bírálta azt a társadalmat, amely hozzászokott az erőszakhoz és közönyössé vált a háborúk okozta halálesetek, a gazdasági válságok és a gyűlölet iránt. Végül közös imádságra hívta a híveket április 11-re, hogy közösen kérjék a békét a háborúktól sújtott világ számára. A húsvéti szertartás végén pedig ünnepélyes urbi et orbi áldását adta a Szent Péter-bazilika központi erkélyéről Róma városára és a világra.
Lapunk tegnap arról is beszámolt, hogy több mint harmincezren vettek részt a XIV. Leó pápa vezette szertartáson a Colosseumnál.
Borítókép: XIV. Leó pápa húsvétvasárnapi szentmisét pontifikál a vatikáni Szent Péter téren 2026. április 5-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
