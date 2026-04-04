Keresztút Rómában: több mint harmincezren vettek részt a XIV. Leó pápa vezette szertartáson a Colosseumnál + videó

A Colosseum fényárban úszott, a via crucist követők tömege gyertyát tartott a kezében. Ez volt az első alkalom, hogy a pápa maga vitte a keresztet a keresztút összes stációján. A korábbi egyházfők csak néhány állomáson vették kézbe a feszületet, XIV. Leó viszont végigjárta a több mint egyórás keresztutat azzal a feszülettel, amely egykor II. János Pál pápa számára készült.

Fotó: AFP

Az egyházfő mellett egy-egy gyertyavivő haladt, valamint Baldo Reina bíboros, a pápa római helynöke. Jelen volt Roberto Gualtieri római főpolgármester. A keresztút végén a pápa Szent Ferenc egyik imáját, majd áldását mondta el. Az idei évre esik Szent Ferenc halálának 800. évfordulója; műveiből vett idézetek hangzottak el a keresztút állomásain is.

A hatóságok közlése szerint a Colosseumnál több mint 30 ezren követték a keresztutat, főként papok és nővérek, valamint turisták.

Rendkívüli volt a biztonsági készültség, hiszen a pápa a tömegen keresztül haladt végig. Az embereket több ellenőrzési ponton egyenként engedték át: elkobozták a vizespalackokat, a kulacsokat és a mobiltelefonok külső akkumulátorait is.

Pope Leo XIV became the second Pope to carry the Cross for the entire Via Crucis on Good Friday at Rome’s Colosseum, joined by around 30,000 faithful and countless people across the world on social media, television, and radio.https://t.co/wKgSRkXj0P pic.twitter.com/uJzSRdTG1s — Vatican News (@VaticanNews) April 3, 2026

Borítókép: XIV. Leó a keresztúton (Fotó: AFP)