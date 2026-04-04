Keresztút Rómában: több mint harmincezren vettek részt a XIV. Leó pápa vezette szertartáson a Colosseumnál + videó

A Colosseum fényárban úszott, a via crucist követők tömege gyertyát tartott a kezében. Ez volt az első alkalom, hogy a pápa maga vitte a keresztet a keresztút összes stációján. A korábbi egyházfők csak néhány állomáson vették kézbe a feszületet, XIV. Leó viszont végigjárta a több mint egyórás keresztutat azzal a feszülettel, amely egykor II. János Pál pápa számára készült.
Az egyházfő mellett egy-egy gyertyavivő haladt, valamint Baldo Reina bíboros, a pápa római helynöke. Jelen volt Roberto Gualtieri római főpolgármester. A keresztút végén a pápa Szent Ferenc egyik imáját, majd áldását mondta el. Az idei évre esik Szent Ferenc halálának 800. évfordulója; műveiből vett idézetek hangzottak el a keresztút állomásain is.
A hatóságok közlése szerint a Colosseumnál több mint 30 ezren követték a keresztutat, főként papok és nővérek, valamint turisták.
Rendkívüli volt a biztonsági készültség, hiszen a pápa a tömegen keresztül haladt végig. Az embereket több ellenőrzési ponton egyenként engedték át: elkobozták a vizespalackokat, a kulacsokat és a mobiltelefonok külső akkumulátorait is.
Borítókép: XIV. Leó a keresztúton (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!