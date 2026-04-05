Húsvétvasárnapra több mint hetvenezer virág érkezett Hollandiából a Szent Péter térre

Húsvétvasárnap, miközben a pápa a Szent Péter téren mutatja be az ünnepi misét, a jelenlévők és a szertartást a televíziókon keresztül követők szeme nem tudja elkerülni annak a gyönyörű virágrengetegnek a csodálását, amely a bazilika előtti szabadtéri oltárt övezi. A legkülönbözőbb színű, méretű és formájú növények teljesen befedik a Szent Péter-bazilikához vezető lépcsősort. A virágdíszítés hagyománya 1985-re vezethető vissza, amikor II. János Pál pápa akkori hollandiai látogatása alkalmával megdicsérte a helyi kertészek kompozícióit.

A következő esztendő húsvétján a holland kertészek már a Szent Péter teret díszítették, és ez már negyven éve tart – idézte fel Charles Lansdorp.

A virágszállítmány, a rotterdami püspök áldásával, az idén március 31-én indult el Hollandiából hűtőkamionokkal, és mire megérkezett a Vatikánba, már ott várta a 40 tagú önkéntes hollandiai kertészcsapat.

A növényeket a pápai állam kertjeinek melegházaiban csomagolták ki, és illesztették egymás mellé. A Piet van der Burg fődekorátor vezetésével megvalósított kompozíciókat készen helyezték ki a Szent Péter térre.

Most húsvétkor a Szent Péter téren 65 ezer tavasszal virágzó hagymás virág sorakozik egymás mellett: fehér tulipánok, sárga és lila nárciszok és jácintok. Ezenkívül több mint kétszáz fehér és narancssárga viola, valamint csaknem nyolcezer szál vágott virág látható, nagyrészt rózsák, gerberák, hortenziák, flamingóvirágok, amelyeket barka, eukaliptusz, pálmalevél kísér.

A tapasztalt kertészeknek szombat délelőtt néhány óra állt rendelkezésükre a Szent Péter tér feldíszítésére.

Csapatban dolgoztak: az egyik csoport tagjai kézről kézre adták egymásnak a cserepes virágokat, amelyeket hatalmas derékszögű vonalzó segítségével rézsútosan helyeztek el a lépcsőfokokon. Mások az oltárt övező fehér rózsaszalagot építették meg.

Negyven éve veszek részt a Szent Péter tér díszítésében, és minden évben más élmény számomra. Három pápát szolgáltunk már ki: kíváncsi vagyok, XIV. Leó pápának melyik virág tetszik majd a legjobban

– mondta Charles Lansdorp.