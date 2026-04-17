kárpátaljarendőrségberegszász

Vérfagyasztó túszdráma Kárpátalján: rendőrre lőtt és gyerekeket rabolt el egy férfi

Akár élete végéig rács mögé kerülhet egy 52 éves beregszászi férfi. Az elkövető nemcsak egy nőt és annak gyermekét rabolta el fegyverrel kényszerítve, hanem a kiérkező rendőrökre is tüzet nyitott Kárpátalján.

Munkatársunktól
2026. 04. 17. 18:21
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A sokkoló események Kárpátalja Munkácsi járásában kezdődtek. A nyomozás eddigi adatai szerint egy 52 éves beregszászi lakos pisztollyal kényszerítette 45 éves ismerősét és annak hároméves gyermekét, hogy szálljanak be az autójába – számol be róla a Zakarpattya Online ukrán helyi hírportál. A túszejtő ezt követően Beregszász irányába hajtott a foglyul ejtett áldozatokkal.

Túszejtés és rendőrgyilkossági kísérlet történt Kárpátalján (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Az ámokfutás azonban itt nem ért véget. A férfi később megpróbálta elrabolni saját unokáját is, miközben lányát fizikailag bántalmazta. A káosz közepette az elsőként elrabolt asszonynak és gyermekének sikerült elmenekülnie.

A helyszínre érkező rendőrök azonnal megkezdték az intézkedést, ám a férfi fegyveres ellenállást tanúsított. A beszámolók szerint a gyanúsított egy gumilövedékes pisztollyal közvetlen közelről fejbe lőtte az egyik rendőrt, egy másik egyenruhást pedig az autójával próbált elgázolni. A hatóságoknak végül sikerült ártalmatlanná tenni és őrizetbe venni a támadót.

A szerencsének köszönhetően a gyermekek nem sérültek meg az incidens során. A megsebesített rendőröket kórházba szállították, nincsenek életveszélyben.

Az illetékes ügyészség tájékoztatása szerint a férfi ellen több vádpontban is eljárás indult. A hatóságok személyi szabadság korlátozása és emberrablás, valamint rendfenntartó szerv munkatársa ellen elkövetett gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat.

Az ukrán büntető törvénykönyv értelmében az elkövető 15 évig terjedő szabadságvesztésre vagy legsúlyosabb esetben életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
