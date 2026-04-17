A sokkoló események Kárpátalja Munkácsi járásában kezdődtek. A nyomozás eddigi adatai szerint egy 52 éves beregszászi lakos pisztollyal kényszerítette 45 éves ismerősét és annak hároméves gyermekét, hogy szálljanak be az autójába – számol be róla a Zakarpattya Online ukrán helyi hírportál. A túszejtő ezt követően Beregszász irányába hajtott a foglyul ejtett áldozatokkal.
Vérfagyasztó túszdráma Kárpátalján: rendőrre lőtt és gyerekeket rabolt el egy férfi
Akár élete végéig rács mögé kerülhet egy 52 éves beregszászi férfi. Az elkövető nemcsak egy nőt és annak gyermekét rabolta el fegyverrel kényszerítve, hanem a kiérkező rendőrökre is tüzet nyitott Kárpátalján.
Az ámokfutás azonban itt nem ért véget. A férfi később megpróbálta elrabolni saját unokáját is, miközben lányát fizikailag bántalmazta. A káosz közepette az elsőként elrabolt asszonynak és gyermekének sikerült elmenekülnie.
A helyszínre érkező rendőrök azonnal megkezdték az intézkedést, ám a férfi fegyveres ellenállást tanúsított. A beszámolók szerint a gyanúsított egy gumilövedékes pisztollyal közvetlen közelről fejbe lőtte az egyik rendőrt, egy másik egyenruhást pedig az autójával próbált elgázolni. A hatóságoknak végül sikerült ártalmatlanná tenni és őrizetbe venni a támadót.
A szerencsének köszönhetően a gyermekek nem sérültek meg az incidens során. A megsebesített rendőröket kórházba szállították, nincsenek életveszélyben.
Az illetékes ügyészség tájékoztatása szerint a férfi ellen több vádpontban is eljárás indult. A hatóságok személyi szabadság korlátozása és emberrablás, valamint rendfenntartó szerv munkatársa ellen elkövetett gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat.
Az ukrán büntető törvénykönyv értelmében az elkövető 15 évig terjedő szabadságvesztésre vagy legsúlyosabb esetben életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
