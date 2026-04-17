Súlyos konfliktusok és hatásköri viták kísérik az Európai Ügyészség működését, amelynek vezetőjére korábban a korrupció árnyéka vetült

Nagy érdeklődés övezi az Európai Bizottság küldöttségének Budapestre érkezését, ahol pénteken tárgyalást folytatnak a Tisza Párt vezetőivel a Magyarországnak járó, eddig befagyasztott uniós pénzek kifizetésének feltételeiről. A tét hatalmas, összesen 35 milliárd euró sorsa forog kockán, de önmagában a kormányváltás nem elég ahhoz, hogy hazánk hozzájusson a forrásokhoz, Ursula von der Leyenék kemény feltételeket szabhatnak Magyar Péternek és csapatának. Az egyik ilyen alapvetés a korrupcióellenes intézkedések bevezetése, amelynek egyik fontos elemeként a Tisza Párt elnöke már a választások másnapján rendezett nemzetközi sajtótájékoztatóján bejelentette: hazánk mielőbb csatlakozik az Európai Ügyészséghez.

Nyomozó hatóság korlátozott hatáskörrel

Elsőként tekintsük át, miről is van szó, mit lehet tudni az intézményről, milyen hatáskörökkel rendelkezik az uniós „szuperhatóság”, amelynek eddigi működése számos tagállamban vitákat váltott ki! Az Európai Ügyészség (EPPO) az EU önálló szerveként 2021. június elsején kezdte meg a működését. Célja, hogy büntetőjogi eszközökkel nyújtson hatékony védelmet az unió pénzügyi érdekeit érintő csalások ellen. Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló uniós rendeletet 2017-ben fogadták el, a megerősített együttműködéshez napjainkig 24 EU-tagállam csatlakozott. Az EPPO központi szintjének összetétele az európai főügyészből, aki most Laura Codruța Kövesi, továbbá 22 európai ügyészből (ebből kettő főügyészhelyettes), az adminisztratív igazgatóból és a támogató személyzetből áll. Kövesire mindjárt visszatérünk.

Az Európai Ügyészséghez beérkezett minden bűncselekménnyel kapcsolatos bejelentést ellenőriznek és rögzítenek az ügyviteli rendszerben, majd a bejelentést valamelyik delegált európai ügyészhez rendelik. Nyomozás megindítása esetén azt a delegált európai ügyész folytatja le az elejétől a végéig.

Munkáját az Európai Ügyészség pénzügyi nyomozói és ügyelemzői, valamint a nemzeti rendőrség, illetve a vám- és adóhivatal munkatársai segítik. Az Európai Ügyészség csak és kizárólag az unió pénzügyi érdekeit sértő vagy ezekkel összefüggésben elkövetett bűncselekmények esetén járhat el.

Botrány Spanyolországban

Hiába határozták meg látszólag egyértelműen a jog- és hatásköröket, több olyan ügy borzolta a kedélyeket az egyes uniós tagállamokban, ahol az EPPO összeütközésbe került a nemzeti igazságszolgáltatás intézményeivel.