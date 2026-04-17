Ketyeg az óra: hat hétre elég az európai repülőgép-üzemanyag? + videó

Bizonytalanság lengi körül a nyári utazásokat Európában. A szakértők szerint heteken belül kifogyhat a repülőgép-üzemanyag egyes térségekben. Ha ez bekövetkezik, az utazók drágább jegyekkel, váratlan járattörlésekkel és kaotikus repülőtéri helyzetekkel szembesülhetnek. A következmények már most látszanak. Az EasyJet közölte, hogy márciusban 25 millió font többletköltséggel szembesült, míg a KLM bejelentette, hogy 160 európai járatot töröl a drágulás miatt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 12:27
Bizonytalanság lengi körül a nyári utazásokat
Európának mindössze hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga maradhat, ha nem sikerül gyorsan pótolni a kieső közel-keleti szállításokat – figyelmeztetett a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője. A szakértők szerint a következő hetek döntők lehetnek: ha nem sikerül gyorsan új forrásokat bevonni, Európa légi közlekedése a nyári csúcsidőszak előtt komoly zavarokkal nézhet szembe. Az európai repülőgép-üzemanyag ára április elején történelmi csúcsra, tonnánként 1838 dollárra emelkedett, miközben a konfliktus előtt ez még 831 dollár volt – számolt be róla a BBC.

A szakértők szerint heteken belül kifogyhat a repülőgép-üzemanyag egyes térségekben
A szakértők szerint heteken belül kifogyhat a repülőgép-üzemanyag egyes térségekben. Fotó: AFP

Európában repülőgépüzemanyag-hiány alakulhat ki

Komoly figyelmeztetést adott ki a Nemzetközi Energiaügynökség: Európában rövid időn belül repülőgépüzemanyag-hiány alakulhat ki, ha nem sikerül pótolni a Közel-Keletről kieső szállításokat. 

A szervezet ügyvezető igazgatója, Fatih Birol szerint már csak hat hétre elegendő készlet áll rendelkezésre.

A probléma gyökere a Hormuzi-szoros lezárása. Az útvonal több mint hat hete nem használható, miután Irán az amerikai és izraeli támadásokra válaszul blokkolta a térséget. Ez az egyik legfontosabb szállítási útvonal a Perzsa-öbölből érkező repülőgép-üzemanyag számára, így a kiesés azonnali áremelkedést okozott.

A szervezet havi jelentése szerint a Perzsa-öböl menti export a globális sugárhajtóanyag-piac legnagyobb forrása. Ráadásul más nagy exportőrök, például Korea, India és Kína is jelentős mértékben függnek a közel-keleti nyersolajtól, így a kiesés láncreakciót indított el a piacon. 

Fatih Birol az AP hírügynökségnek arról beszélt, hogy ha a helyzet nem javul, rövid időn belül járattörlések jöhetnek. Számításaik szerint ha Európa nem tudja pótolni a kieső import legalább felét, akkor már júniusban elérhetik a kritikus pontot a készletek. Ebben az esetben egyes repülőtereken kerozinhiány is kialakulhat, ami a járatok törléséhez és a kereslet visszaeséséhez vezethet.

A jelentés arra is kitér, hogy akkor sem oldódna meg a helyzet, ha javulnának a kilátások. 

Még ha a kieső mennyiség háromnegyedét pótolni is tudnák, a hiány csak augusztusra tolódna. „Ezért az európai piacoknak sürgősen új forrásokat kell találniuk, ha elegendő készletet akarnak biztosítani” – fogalmaztak.

 

Európa jelenleg alternatív források után kutat

Az elemzők szerint az Egyesült Államokból és Nigériából érkezhet pótlás. 

Az IEA azonban figyelmeztetett: még ha ezek a szállítmányok teljes egészében Európába irányulnának, akkor is csak a kieső készletek valamivel több mint felét fedeznék.

A helyzet a nyári utazási szezon közeledtével válik igazán kritikussá. Amaar Khan szerint egyre valószínűbb, hogy Európa egyes részein hiány alakul ki. Hozzátette: a nagy csomópontok, például a londoni Heathrow Airport előnyt élvezhetnek az ellátásban, míg kisebb repülőtereknél hamarabb jelentkezhetnek problémák.

A magas kerozinárak miatt a nyári menetrendben járattörlések sem zárhatók ki, és rövid távon jegyáremelések is várhatók

– figyelmeztetett a Ryanair franciaországi tevékenységekért felelős vezetője. A brit kormány ugyanakkor egyelőre igyekszik nyugtatni a piacot. Közölték, hogy együtt dolgoznak az üzemanyag-beszállítókkal és a légitársaságokkal az emberek mozgásban tartása érdekében, és jelenleg nem tapasztalnak fennakadást. Az Airlines UK is hasonlóan nyilatkozott, ugyanakkor elismerték, hogy egyeztetnek a kormánnyal a szükséges vészintézkedésekről.

Az Európai Bizottság szintén úgy látja, hogy jelenleg nincs bizonyíték tényleges üzemanyaghiányra, de nem zárják ki, hogy a közeljövőben ellátási gondok léphetnek fel. 

A bizottság szerint az uniós finomítók nyersolaj-ellátása stabil, és egyelőre nincs szükség a tartalékok felszabadítására. Az áremelkedés komoly terhet jelent a légitársaságoknak, amelyeknél az üzemanyagköltség a működési kiadások húsz–negyven százalékát teszi ki.

A KLM bejelentette, hogy 160 európai járatot töröl a drágulás miatt
A KLM bejelentette, hogy 160 európai járatot töröl a drágulás miatt. Fotó: AFP

Már több légitársaság lépett

Az EasyJet közölte, hogy márciusban 25 millió font többletköltséggel szembesült, míg a KLM bejelentette, hogy 160 európai járatot töröl a drágulás miatt. A szakértők szerint a következő hetek döntők lehetnek: ha nem sikerül gyorsan új forrásokat bevonni, Európa légi közlekedése a nyári csúcsidőszak előtt komoly zavarokkal nézhet szembe.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nekünk Mohács kell?

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártani a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu