Ketyeg az óra: hat hétre elég az európai repülőgép-üzemanyag? + videó

Európának mindössze hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga maradhat, ha nem sikerül gyorsan pótolni a kieső közel-keleti szállításokat – figyelmeztetett a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője. A szakértők szerint a következő hetek döntők lehetnek: ha nem sikerül gyorsan új forrásokat bevonni, Európa légi közlekedése a nyári csúcsidőszak előtt komoly zavarokkal nézhet szembe. Az európai repülőgép-üzemanyag ára április elején történelmi csúcsra, tonnánként 1838 dollárra emelkedett, miközben a konfliktus előtt ez még 831 dollár volt – számolt be róla a BBC.
Európában repülőgépüzemanyag-hiány alakulhat ki
Komoly figyelmeztetést adott ki a Nemzetközi Energiaügynökség: Európában rövid időn belül repülőgépüzemanyag-hiány alakulhat ki, ha nem sikerül pótolni a Közel-Keletről kieső szállításokat.
A szervezet ügyvezető igazgatója, Fatih Birol szerint már csak hat hétre elegendő készlet áll rendelkezésre.
A probléma gyökere a Hormuzi-szoros lezárása. Az útvonal több mint hat hete nem használható, miután Irán az amerikai és izraeli támadásokra válaszul blokkolta a térséget. Ez az egyik legfontosabb szállítási útvonal a Perzsa-öbölből érkező repülőgép-üzemanyag számára, így a kiesés azonnali áremelkedést okozott.
A szervezet havi jelentése szerint a Perzsa-öböl menti export a globális sugárhajtóanyag-piac legnagyobb forrása. Ráadásul más nagy exportőrök, például Korea, India és Kína is jelentős mértékben függnek a közel-keleti nyersolajtól, így a kiesés láncreakciót indított el a piacon.
Fatih Birol az AP hírügynökségnek arról beszélt, hogy ha a helyzet nem javul, rövid időn belül járattörlések jöhetnek. Számításaik szerint ha Európa nem tudja pótolni a kieső import legalább felét, akkor már júniusban elérhetik a kritikus pontot a készletek. Ebben az esetben egyes repülőtereken kerozinhiány is kialakulhat, ami a járatok törléséhez és a kereslet visszaeséséhez vezethet.
