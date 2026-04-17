Ketyeg az óra: hat hétre elég az európai repülőgép-üzemanyag? + videó

Európának mindössze hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga maradhat, ha nem sikerül gyorsan pótolni a kieső közel-keleti szállításokat – figyelmeztetett a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője. A szakértők szerint a következő hetek döntők lehetnek: ha nem sikerül gyorsan új forrásokat bevonni, Európa légi közlekedése a nyári csúcsidőszak előtt komoly zavarokkal nézhet szembe. Az európai repülőgép-üzemanyag ára április elején történelmi csúcsra, tonnánként 1838 dollárra emelkedett, miközben a konfliktus előtt ez még 831 dollár volt – számolt be róla a BBC.

A szakértők szerint heteken belül kifogyhat a repülőgép-üzemanyag egyes térségekben. Fotó: AFP

Európában repülőgépüzemanyag-hiány alakulhat ki

Komoly figyelmeztetést adott ki a Nemzetközi Energiaügynökség: Európában rövid időn belül repülőgépüzemanyag-hiány alakulhat ki, ha nem sikerül pótolni a Közel-Keletről kieső szállításokat.

A szervezet ügyvezető igazgatója, Fatih Birol szerint már csak hat hétre elegendő készlet áll rendelkezésre.

A probléma gyökere a Hormuzi-szoros lezárása. Az útvonal több mint hat hete nem használható, miután Irán az amerikai és izraeli támadásokra válaszul blokkolta a térséget. Ez az egyik legfontosabb szállítási útvonal a Perzsa-öbölből érkező repülőgép-üzemanyag számára, így a kiesés azonnali áremelkedést okozott.

International Energy Agency chief Fatih Birol warned Europe may have “about six weeks” of jet fuel remaining under continued disruption, raising concerns over possible flight cancellations if supply pressures… pic.twitter.com/Q8zsWjSOfn — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) April 16, 2026

A szervezet havi jelentése szerint a Perzsa-öböl menti export a globális sugárhajtóanyag-piac legnagyobb forrása. Ráadásul más nagy exportőrök, például Korea, India és Kína is jelentős mértékben függnek a közel-keleti nyersolajtól, így a kiesés láncreakciót indított el a piacon.

Fatih Birol az AP hírügynökségnek arról beszélt, hogy ha a helyzet nem javul, rövid időn belül járattörlések jöhetnek. Számításaik szerint ha Európa nem tudja pótolni a kieső import legalább felét, akkor már júniusban elérhetik a kritikus pontot a készletek. Ebben az esetben egyes repülőtereken kerozinhiány is kialakulhat, ami a járatok törléséhez és a kereslet visszaeséséhez vezethet.