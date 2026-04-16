Durván drágulnak a repülőjegyek Európában az energiaválság miatt

Korábban egy oda-vissza útra ötven eurós emelést jelentettek be, most pedig újabb drágulás következett. Egyes hosszú távú járatok esetében így összesen akár száz euróval is többe kerülhet a repülőjegy. Az Egyesült Államokba, Mexikóba és Kanadába tartó járatoknál szintén jelentős, akár hetveneurós áremelkedésről számoltak be.

Az energiaválság az oka

A drágulás fő oka, hogy jelentősen megemelkedett a repülőgép-üzemanyag ára, miután a Közel-Keleten kiéleződött konfliktusok miatt fennakadások alakultak ki a szállításban. Különösen érzékeny pont a Hormuzi-szoros, amelyen a világ olaj- és cseppfolyósítottgáz-szállításának jelentős része halad át.

A Hormuzi-szoros blokkolása komoly hatással van a globális energiapiacokra, ami közvetlenül megjelenik a légitársaságok költségeiben is.

Nemcsak a nagy szereplők reagáltak: a Volotea például új díjat vezetett be egyes utasok számára. A beszámolók szerint a cég utólag is kérhet kisebb összegeket – jellemzően néhány eurót – azoktól az utasoktól, akik már korábban megvették jegyüket. Ezt egy szerződéses kitételre hivatkozva teszik, amely lehetővé teszi az árak módosítását az üzemanyagárak változása esetén.

A légitársaság szerint ez egy rugalmas és átmeneti megoldás, amely akár az árak csökkenése esetén visszatérítést is lehetővé tesz.

Egy Air France repülőgép 2026. április 13-án (Fotó: AFP/Loic Venance)

További drágulás jöhet

A szakértők szerint az áremelkedés nem áll meg: ha a nemzetközi energiahelyzet nem stabilizálódik, további drágulás várható a légi közlekedésben. Mindez pedig azt jelenti, hogy az utazás költségei Európában a következő időszakban tovább nőhetnek, ami a turizmust és az üzleti utakat egyaránt érintheti.