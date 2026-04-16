Az Air France–KLM már másodszor emelte meg árait rövid időn belül, írja a Daily Mail.
Durván drágulnak a repülőjegyek Európában az energiaválság miatt
Jelentős áremelések jöhetnek az európai légi közlekedésben: több nagy légitársaság is kénytelen volt megemelni a jegyárakat a megugró üzemanyagköltségek miatt. A háttérben a globális energiapiaci feszültségek állnak.
Korábban egy oda-vissza útra ötven eurós emelést jelentettek be, most pedig újabb drágulás következett. Egyes hosszú távú járatok esetében így összesen akár száz euróval is többe kerülhet a repülőjegy. Az Egyesült Államokba, Mexikóba és Kanadába tartó járatoknál szintén jelentős, akár hetveneurós áremelkedésről számoltak be.
Az energiaválság az oka
A drágulás fő oka, hogy jelentősen megemelkedett a repülőgép-üzemanyag ára, miután a Közel-Keleten kiéleződött konfliktusok miatt fennakadások alakultak ki a szállításban. Különösen érzékeny pont a Hormuzi-szoros, amelyen a világ olaj- és cseppfolyósítottgáz-szállításának jelentős része halad át.
A Hormuzi-szoros blokkolása komoly hatással van a globális energiapiacokra, ami közvetlenül megjelenik a légitársaságok költségeiben is.
Nemcsak a nagy szereplők reagáltak: a Volotea például új díjat vezetett be egyes utasok számára. A beszámolók szerint a cég utólag is kérhet kisebb összegeket – jellemzően néhány eurót – azoktól az utasoktól, akik már korábban megvették jegyüket. Ezt egy szerződéses kitételre hivatkozva teszik, amely lehetővé teszi az árak módosítását az üzemanyagárak változása esetén.
A légitársaság szerint ez egy rugalmas és átmeneti megoldás, amely akár az árak csökkenése esetén visszatérítést is lehetővé tesz.
További drágulás jöhet
A szakértők szerint az áremelkedés nem áll meg: ha a nemzetközi energiahelyzet nem stabilizálódik, további drágulás várható a légi közlekedésben. Mindez pedig azt jelenti, hogy az utazás költségei Európában a következő időszakban tovább nőhetnek, ami a turizmust és az üzleti utakat egyaránt érintheti.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!