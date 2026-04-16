Durván drágulnak a repülőjegyek Európában az energiaválság miatt

Jelentős áremelések jöhetnek az európai légi közlekedésben: több nagy légitársaság is kénytelen volt megemelni a jegyárakat a megugró üzemanyagköltségek miatt. A háttérben a globális energiapiaci feszültségek állnak.

Forrás: Daily Mail2026. 04. 16. 13:38
Az Air France–KLM már másodszor emelte meg árait rövid időn belül, írja a Daily Mail.

energiaválság
Korábban egy oda-vissza útra ötven eurós emelést jelentettek be, most pedig újabb drágulás következett. Egyes hosszú távú járatok esetében így összesen akár száz euróval is többe kerülhet a repülőjegy. Az Egyesült Államokba, Mexikóba és Kanadába tartó járatoknál szintén jelentős, akár hetveneurós áremelkedésről számoltak be.

Az energiaválság az oka

A drágulás fő oka, hogy jelentősen megemelkedett a repülőgép-üzemanyag ára, miután a Közel-Keleten kiéleződött konfliktusok miatt fennakadások alakultak ki a szállításban. Különösen érzékeny pont a Hormuzi-szoros, amelyen a világ olaj- és cseppfolyósítottgáz-szállításának jelentős része halad át.

A Hormuzi-szoros blokkolása komoly hatással van a globális energiapiacokra, ami közvetlenül megjelenik a légitársaságok költségeiben is.

Nemcsak a nagy szereplők reagáltak: a Volotea például új díjat vezetett be egyes utasok számára. A beszámolók szerint a cég utólag is kérhet kisebb összegeket – jellemzően néhány eurót – azoktól az utasoktól, akik már korábban megvették jegyüket. Ezt egy szerződéses kitételre hivatkozva teszik, amely lehetővé teszi az árak módosítását az üzemanyagárak változása esetén.

A légitársaság szerint ez egy rugalmas és átmeneti megoldás, amely akár az árak csökkenése esetén visszatérítést is lehetővé tesz.

An Air France plane flies over Nantes, western France, on April 13, 2026. (Photo by Loic VENANCE / AFP)
Egy Air France repülőgép 2026. április 13-án (Fotó: AFP/Loic Venance)

További drágulás jöhet

A szakértők szerint az áremelkedés nem áll meg: ha a nemzetközi energiahelyzet nem stabilizálódik, további drágulás várható a légi közlekedésben. Mindez pedig azt jelenti, hogy az utazás költségei Európában a következő időszakban tovább nőhetnek, ami a turizmust és az üzleti utakat egyaránt érintheti.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu