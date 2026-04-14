Üzemanyagár-robbanás Írországban: visszavonulót fújt a kormány

Súlyos társadalmi feszültségekhez vezetett az üzemanyagárak emelkedése Írországban: a kormány kénytelen volt meghátrálni, és elhalasztani a tervezett szén-dioxid-adó emelését, miután országos tiltakozások bénították meg az ellátást és a közlekedést.

Forrás: Exxpress2026. 04. 14. 13:22
Írországban folytatódnak a tüntetések a megemelkedett üzemanyagárak miatt Forrás: AFP
Írország-szerte az elmúlt napokban az ország több pontján – köztük Dublinban, Galway-ben és Corkban – demonstrálók blokkolták az utakat, kikötőket és üzemanyag-elosztó központokat. 

Tiltakozó tüntetők a közel-keleti válság miatt emelkedő üzemanyagárak ellen Dublin belvárosában, 2026. április 9-én (Fotó: AFP/Paul Faith)

A tiltakozók még az ország egyetlen olajfinomítójának működését is akadályozták Whitegate térségében. Ennek következtében az ellátási lánc akadozni kezdett, és néhány nap alatt több mint száz benzinkút ürült ki, a csúcsponton pedig az állomások mintegy harmadánál nem volt üzemanyag, írja az Exxpress.

A megmozdulások élén elsősorban gazdák, fuvarozók, gépjárművezetők és építőipari vállalkozók álltak – vagyis azok a társadalmi csoportok, amelyek kulcsszerepet játszanak az ország gazdasági működésében. A tiltakozáshoz taxisok és buszüzemeltetők is csatlakoztak, ami tovább növelte a nyomást a kormányon.

A rendőrség a hétvégén több helyszínen is felszámolta a blokádokat, így a főbb útvonalak ismét járhatóvá váltak. A feszültség azonban nem múlt el: kisebb demonstrációk és konvojok továbbra is zajlanak, a szervezők pedig újabb akciókkal fenyegetnek.

Társadalmi elégedetlenségből politikai válság

A tiltakozások gyorsan túlnőttek az érintett szakmai csoportokon. Felmérések szerint a lakosság többsége szimpátiával tekint a demonstrálókra, ami egyértelmű figyelmeztetés a kormány számára. 

A düh nemcsak az emelkedő világpiaci olajáraknak szólt, hanem a kormány gazdaságpolitikájának is.

Sokan elégtelennek tartották a korábban bejelentett, 250 millió eurós támogatási csomagot, és további intézkedéseket követeltek: alacsonyabb üzemanyagadókat, árszabályozást és az újabb terhek leállítását. A viták középpontjába a szén-dioxid-adó került, amelynek tervezett emelése a megélhetési válság közepén különösen érzékenyen érintette a vidéki és dolgozó rétegeket.

Április 12-én a dublini kormány végül engedett a nyomásnak. Egy mintegy 505 millió eurós új csomagot jelentettek be, amely többek között csökkenti az üzemanyagokra rakódó adóterheket, és célzott támogatást nyújt a mezőgazdaság, a fuvarozás és a halászat szereplőinek.

A legfontosabb döntés azonban az volt, hogy a májusra tervezett adóemelést elhalasztották az őszi költségvetésig. Bár az intézkedést nem törölték, a halasztás egyértelmű politikai vereségként értelmezhető: a kormány kénytelen volt belátni, hogy a társadalmi nyomás felülírja a korábban kijelölt klímapolitikai menetrendet.

Figyelmeztetés Európa számára

A történtek túlmutatnak Írországon. Az energiaárak emelkedése és az arra rakódó állami terhek számos európai országban hasonló feszültségeket hordoznak. A tapasztalat azt mutatja: amikor a megélhetési válság és az adóemelések egyszerre jelentkeznek, az könnyen politikai krízissé válhat.

Borítókép: Írországban folytatódnak a tüntetések a megemelkedett üzemanyagárak miatt (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
