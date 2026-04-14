Írország-szerte az elmúlt napokban az ország több pontján – köztük Dublinban, Galway-ben és Corkban – demonstrálók blokkolták az utakat, kikötőket és üzemanyag-elosztó központokat.
Üzemanyagár-robbanás Írországban: visszavonulót fújt a kormány
Súlyos társadalmi feszültségekhez vezetett az üzemanyagárak emelkedése Írországban: a kormány kénytelen volt meghátrálni, és elhalasztani a tervezett szén-dioxid-adó emelését, miután országos tiltakozások bénították meg az ellátást és a közlekedést.
A tiltakozók még az ország egyetlen olajfinomítójának működését is akadályozták Whitegate térségében. Ennek következtében az ellátási lánc akadozni kezdett, és néhány nap alatt több mint száz benzinkút ürült ki, a csúcsponton pedig az állomások mintegy harmadánál nem volt üzemanyag, írja az Exxpress.
A megmozdulások élén elsősorban gazdák, fuvarozók, gépjárművezetők és építőipari vállalkozók álltak – vagyis azok a társadalmi csoportok, amelyek kulcsszerepet játszanak az ország gazdasági működésében. A tiltakozáshoz taxisok és buszüzemeltetők is csatlakoztak, ami tovább növelte a nyomást a kormányon.
A rendőrség a hétvégén több helyszínen is felszámolta a blokádokat, így a főbb útvonalak ismét járhatóvá váltak. A feszültség azonban nem múlt el: kisebb demonstrációk és konvojok továbbra is zajlanak, a szervezők pedig újabb akciókkal fenyegetnek.
Társadalmi elégedetlenségből politikai válság
A tiltakozások gyorsan túlnőttek az érintett szakmai csoportokon. Felmérések szerint a lakosság többsége szimpátiával tekint a demonstrálókra, ami egyértelmű figyelmeztetés a kormány számára.
A düh nemcsak az emelkedő világpiaci olajáraknak szólt, hanem a kormány gazdaságpolitikájának is.
Sokan elégtelennek tartották a korábban bejelentett, 250 millió eurós támogatási csomagot, és további intézkedéseket követeltek: alacsonyabb üzemanyagadókat, árszabályozást és az újabb terhek leállítását. A viták középpontjába a szén-dioxid-adó került, amelynek tervezett emelése a megélhetési válság közepén különösen érzékenyen érintette a vidéki és dolgozó rétegeket.
Április 12-én a dublini kormány végül engedett a nyomásnak. Egy mintegy 505 millió eurós új csomagot jelentettek be, amely többek között csökkenti az üzemanyagokra rakódó adóterheket, és célzott támogatást nyújt a mezőgazdaság, a fuvarozás és a halászat szereplőinek.
A legfontosabb döntés azonban az volt, hogy a májusra tervezett adóemelést elhalasztották az őszi költségvetésig. Bár az intézkedést nem törölték, a halasztás egyértelmű politikai vereségként értelmezhető: a kormány kénytelen volt belátni, hogy a társadalmi nyomás felülírja a korábban kijelölt klímapolitikai menetrendet.
Figyelmeztetés Európa számára
A történtek túlmutatnak Írországon. Az energiaárak emelkedése és az arra rakódó állami terhek számos európai országban hasonló feszültségeket hordoznak. A tapasztalat azt mutatja: amikor a megélhetési válság és az adóemelések egyszerre jelentkeznek, az könnyen politikai krízissé válhat.
Borítókép: Írországban folytatódnak a tüntetések a megemelkedett üzemanyagárak miatt (Fotó: AFP)
