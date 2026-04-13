Elege lett az embereknek az elszabaduló üzemanyagárakból, lépett az ír kormány + videó

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Az elszabaduló üzemanyagárak miatti tüntetések nyomására félmilliárd eurós támogatási csomagot jelentettek be Írországban. Az ír kormány a gazdák és kamionosok által szervezett, az ország működését is megbénító blokádok után lépett.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 18:23
Az üzemanyagadó-ellenes tüntetések nyomására félmilliárd eurós támogatási csomagot jelentettek be Írországban
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ír kormány vasárnap este sürgősségi támogatási csomagot jelentett be, miután az üzemanyagárak ellen tiltakozó gazdák és kamionosok napokon át blokád alatt tartották az ország kulcsfontosságú infrastruktúráját. Több helyen kifogytak a benzinkutak a benzinből és a dízelből, ami komoly fennakadásokat okozott – számolt be róla a BreitBart.

A tiltakozók az ország egyetlen finomítóját és annak telephelyeit is lezárták, ezzel gyakorlatilag megbénítva az üzemanyag-ellátást. A helyzetre reagálva Micheál Martin miniszterelnök egy 505 millió eurós vészhelyzeti alap létrehozását jelentette be, amelynek célja az energiaárak emelkedéséből fakadó terhek enyhítése. A mostani intézkedés egy már korábban bejelentett, 250 millió eurós csomagot egészít ki, valamint kapcsolódik ahhoz az 1,2 milliárd eurós támogatási programhoz is, amelyet a 2022-es energiaválság után vezettek be.

Felismerjük és megértjük a növekvő üzemanyagárak miatt a családokra és a vállalkozásokra nehezedő nyomást. Tudatában vagyok annak, hogy támogatnunk kell az embereket, meg kell védenünk a kulcsfontosságú szolgáltatásokat és kritikus beruházásokat kell végrehajtanunk. Ez a csomag komoly segítséget jelent a jelenlegi helyzetben

– mondta Martin.

A kormány emellett bejelentette, hogy elhalasztja a szén-dioxid-adó emelését, amelyet eredetileg a következő hónapra terveztek. Az intézkedés különösen az agrárszektort érintette volna, mivel az agrárdízel ára is emelkedett volna. Az ágazatban jelenleg nincs megfelelő elektromos alternatíva.

A támogatási csomag részeként külön program indul a nehéz helyzetbe került fuvarozók számára. 

Ez egy olyan mechanizmust tartalmaz, amely csökkenti az üzemanyagköltségeket az engedéllyel rendelkező kamionosoknak, ha a gázolaj ára egy meghatározott szint fölé emelkedik. A kormány lépése azonban nem mindenkit győzött meg. Kritikusok szerint az intézkedések nem nyújtanak érdemi segítséget az átlagos háztartásoknak, és nem csökkentik kellő mértékben az üzemanyag vagy a fűtőolaj árát.

Declan Ganley vállalkozó úgy fogalmazott, hogy a döntés „kiszámítható kísérlet a megosztásra és uralkodásra”. 

Ez a kormány imádja a »csomagokat«, amik arra szolgálnak, hogy megpróbáljanak megvásárolni és irányítani valamilyen érdekcsoportot, megosztani az ellenállást

– mondta. A tiltakozókat Conor McGregor is támogatja. Azt mondta, minden dolgozó ír ember csatlakozzon hozzájuk, és állítsák le a munkát és a közlekedést, hogy a döntéshozók is megérezzék a következményeket. Közben a Sinn Féin párt jelezte, hogy kitart a kormány elleni bizalmatlansági indítvány benyújtása mellett. Pearse Doherty képviselő szerint a kabinet nem hozott elégséges intézkedéseket.

Amit ma este bejelentettek, messze elmaradt a várakozásoktól. A dolgozó emberek ismét lemaradtak

– mondta, hozzátéve, hogy szerinte több lehetőség is lett volna az árak csökkentésére. A politikus hangsúlyozta: „Csak a közvélemény nyomására léptek – és még akkor is kudarcot vallottak. A nyomásnak most fokozódnia kell.” Egy friss felmérés szerint a lakosság jelentős része a tiltakozókkal ért egyet: a megkérdezettek 56 százaléka támogatja a mozgalmat, és 46 százalékuk a kormányt tartja felelősnek a kialakult helyzetért.

Borítókép: Gazdák tüntettek az elszabaduló üzemanyagárak miatt (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Vida Ákos avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
