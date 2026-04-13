Elege lett az embereknek az elszabaduló üzemanyagárakból, lépett az ír kormány + videó

Az ír kormány vasárnap este sürgősségi támogatási csomagot jelentett be, miután az üzemanyagárak ellen tiltakozó gazdák és kamionosok napokon át blokád alatt tartották az ország kulcsfontosságú infrastruktúráját. Több helyen kifogytak a benzinkutak a benzinből és a dízelből, ami komoly fennakadásokat okozott – számolt be róla a BreitBart.

Elege lett az embereknek az elszabaduló üzemanyagárakból, lépett az ír kormány

A tiltakozók az ország egyetlen finomítóját és annak telephelyeit is lezárták, ezzel gyakorlatilag megbénítva az üzemanyag-ellátást. A helyzetre reagálva Micheál Martin miniszterelnök egy 505 millió eurós vészhelyzeti alap létrehozását jelentette be, amelynek célja az energiaárak emelkedéséből fakadó terhek enyhítése. A mostani intézkedés egy már korábban bejelentett, 250 millió eurós csomagot egészít ki, valamint kapcsolódik ahhoz az 1,2 milliárd eurós támogatási programhoz is, amelyet a 2022-es energiaválság után vezettek be.

Felismerjük és megértjük a növekvő üzemanyagárak miatt a családokra és a vállalkozásokra nehezedő nyomást. Tudatában vagyok annak, hogy támogatnunk kell az embereket, meg kell védenünk a kulcsfontosságú szolgáltatásokat és kritikus beruházásokat kell végrehajtanunk. Ez a csomag komoly segítséget jelent a jelenlegi helyzetben

– mondta Martin.