Patrióták: Orbán Viktor kulcsfontosságú képviselője a hagyományos európai értékeknek

A Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoportja támogatásáról biztosította Orbán Viktort és a Fideszt a magyarországi választások eredményeire reagálva. A közleményben hangsúlyozták a nemzeti szuverenitás és a konzervatív értékek védelmének fontosságát, miközben bírálták az Európai Néppárt baloldal felé történő elmozdulását.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 13:35
Patrióta Nagygyűlés Budapest
Patrióta Nagygyűlés Budapest Forrás: AFP
Orbán Viktor és a Fidesz kulcsfontosságú képviselői a demokratikus önrendelkezésnek és a hagyományos európai értékeknek az Európai Unión belül – jelentette ki a Patrióták Európáért pártcsalád európai parlamenti képviselőcsoportja a magyarországi parlamenti választások eredményeire reagálva hétfőn.

A Patrióták mellszélességgel álltak ki Orbán Viktor mellett (Fotó:  MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A képviselőcsoport közösségi oldalán közzétett üzenetében támogatásáról biztosította Orbán Viktort és kiállt a Fidesz mellett, valamint uniós beavatkozására figyelmeztetett és kritikával illette a politikai szövetségeket.

A Patrióták csoportja támogatásáról biztosítja a Fideszt és Orbán Viktort, és hangsúlyozza a nemzeti szuverenitás és a konzervatív értékek védelmének fontosságát Európában

– fogalmaztak.

A képviselőcsoport a jelenlegi politikai fejleményeket az irányt támogató erők kudarcként értékelte, majd leszögezte, hogy az Európai Néppárt (EPP) egyre növekvő kötődést mutat a baloldali erőkhöz, ami – mint kiemelték – eltávolodást jelent a jobbközép alapelvektől.

A Patrióták aggodalmukat fejezték ki az Európai Bizottság nemzeti politikai folyamatokba való beavatkozása miatt, mivel – mint írták – az ilyen fejlemények alááshatják az európai intézményekbe vetett bizalmat és a demokratikus döntéshozatal integritását.

A Patrióták egységesebbek, mint korábban, és eltökéltek abban, hogy fokozzák erőfeszítéseiket, elkötelezve magukat az európai nemzeti szuverenitásért, a jólétért és szabadságáért folytatott politikai küzdelem folytatása és megerősítése mellett – tette hozzá üzenetében a Patrióták Európáért EP-s képviselőcsoportja.

Borítókép: Patrióta Nagygyűlés Budapest (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Vida Ákos avatarja

