Olajárrobbanás a közel-keleti háború árnyékában – ők kaszálnak a legtöbbet

A globális olajpiacot továbbra is jelentős ellátási és geopolitikai kockázatok jellemzik. A közel-keleti háború nyomán kibontakozó energiaválság új szintre lépett, miközben a nagy olajvállalatok és exportőrök soha nem látott profitot könyvelhetnek el.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 17:30
Fotó: Adam Hagen
A közel-keleti háború nem enyhül, az Egyesült Államok blokád alá vette a Hormuzi-szorost, az olajárak továbbra is száz dollár környékén, a szakértők pedig kongatják a vészharangokat, de a káosznak vannak nyertesei is – írja a Világgazdaság.

A rossz kilátások ellenére mégis van egy érdekcsoport, amelyik nagyot nyert az utóbbi hetekben a közel-keleti háborún. Fotó: Freepik

A BP nagyot szakít a közel-keleti háborún és az energiaválságon

Donald Trump meglépte, amitől sokan tartottak: az amerikai hadsereg blokád alá vonta a Hormuzi-szorost. A válság egyre csak húzódik, míg a stratégiai olajtartalékok lassan kiürülnek, és egyelőre nem látni a fényt az alagút végén. A rossz kilátások ellenére mégis van egy érdekcsoport, amelyik nagyot nyert az utóbbi hetekben. A BP kiugróan jó eredményekkel számol, és a legnagyobb globális olajvállalatok részvényei kilőttek – írja a portál.

A BP jelezte, hogy a vállalat olajkereskedési üzletága kimagaslóan jó eredményeket érhet el az első negyedévben, mivel tetemes profitot realizálhat az olajárak emelkedésének köszönhetően. 

A cég negyedéves jelentése szerint a BP nettó adóssága 25 és 27 milliárd dollár közé emelkedhet az előző időszak 22 milliárd dolláros szintjéről. 

Ennek oka elsősorban a működőtőke alakulásában keresendő, amely likviditási mutató a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek különbsége.

 

Dráguló olaj, növekvő nyereségek

A globális benchmarknak számító Brent olaj ára nemrégiben többéves csúcs közelében járt, és 120 dollárra emelkedett, miután február végén megkezdődtek az amerikai–izraeli hadműveletek Irán ellen. A támadásra válaszul a teheráni vezetés azonnal lezárta a globális olajkereskedelemben kulcsszerepet játszó Hormuzi-szorost, ezzel elvágva az Öböl menti országok legfontosabb kereskedelmi útvonalát.  

A háborút megelőzően a Brent nyersolaj hordónkénti ára január és március között 78 dollár volt, az előző negyedévben 63 dollár, míg egy évvel korábban 75 dollár. 

Az előrejelzés szerint a vállalat olaj- és gáztermelése negyedéves alapon nagyjából változatlan maradhat. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a finomítói marzsok hordónként 16,9 dollárra emelkedtek, ami 2,7 dolláros emelkedés. A BP számításai alapján ez a változás száz- és kétszázmillió dollár közötti bevétellel növelheti a finomított olajtermékek üzletágának eredményét.

 

Örülhetnek az olajvállalatok 

Nem a BP az egyetlen vállalat, amelynek papírjai szép hozamot értek el az iráni konfliktus kirobbanása óta. Az olajárak és a finomítói marzsok emelkedésének köszönhetően az amerikai és nyugat-európai olajvállalatok bevételei, valamint részvényeik értéke is megugrott. 2025 októbere óta minden nagypályás nyugati olajvállalat papírjának értéke két számjegyű növekedést ért el: 

  • A francia TotalEnergies megközelítőleg hatvanszázalékos pluszban van. 
  • Az amerikai ExxonMobile és Chevron 36, valamint 26 százalékot növekedett. 
  • A holland–brit érdekeltségű Shell értéke 28 százalékkal nőtt. 

A szaúd-arábiai kézben lévő Aramco papírjai sem teljesítettek rosszul, ám a térségben dúló háború egyelőre óvatosságra inti a befektetőket, azonban a piaci trendeket látva egy esetleges békekötés pozitívan befolyásolhatja ezeket a részvényeket, így érdemes figyelemmel követni a geopolitikai aktualitásokat – írja a cikkében a Világgazdaság, amelyből további részletek is kiderülnek arról, mely cégek keresnek még jól az energiaválságon.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.