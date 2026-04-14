Olajárrobbanás a közel-keleti háború árnyékában – ők kaszálnak a legtöbbet

A közel-keleti háború nem enyhül, az Egyesült Államok blokád alá vette a Hormuzi-szorost, az olajárak továbbra is száz dollár környékén, a szakértők pedig kongatják a vészharangokat, de a káosznak vannak nyertesei is – írja a Világgazdaság.

A BP nagyot szakít a közel-keleti háborún és az energiaválságon

Donald Trump meglépte, amitől sokan tartottak: az amerikai hadsereg blokád alá vonta a Hormuzi-szorost. A válság egyre csak húzódik, míg a stratégiai olajtartalékok lassan kiürülnek, és egyelőre nem látni a fényt az alagút végén. A rossz kilátások ellenére mégis van egy érdekcsoport, amelyik nagyot nyert az utóbbi hetekben. A BP kiugróan jó eredményekkel számol, és a legnagyobb globális olajvállalatok részvényei kilőttek – írja a portál.

A BP jelezte, hogy a vállalat olajkereskedési üzletága kimagaslóan jó eredményeket érhet el az első negyedévben, mivel tetemes profitot realizálhat az olajárak emelkedésének köszönhetően.

A cég negyedéves jelentése szerint a BP nettó adóssága 25 és 27 milliárd dollár közé emelkedhet az előző időszak 22 milliárd dolláros szintjéről.

Ennek oka elsősorban a működőtőke alakulásában keresendő, amely likviditási mutató a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek különbsége.

Dráguló olaj, növekvő nyereségek

A globális benchmarknak számító Brent olaj ára nemrégiben többéves csúcs közelében járt, és 120 dollárra emelkedett, miután február végén megkezdődtek az amerikai–izraeli hadműveletek Irán ellen. A támadásra válaszul a teheráni vezetés azonnal lezárta a globális olajkereskedelemben kulcsszerepet játszó Hormuzi-szorost, ezzel elvágva az Öböl menti országok legfontosabb kereskedelmi útvonalát.

A háborút megelőzően a Brent nyersolaj hordónkénti ára január és március között 78 dollár volt, az előző negyedévben 63 dollár, míg egy évvel korábban 75 dollár.

Az előrejelzés szerint a vállalat olaj- és gáztermelése negyedéves alapon nagyjából változatlan maradhat.

A rendelkezésre álló adatok szerint a finomítói marzsok hordónként 16,9 dollárra emelkedtek, ami 2,7 dolláros emelkedés. A BP számításai alapján ez a változás száz- és kétszázmillió dollár közötti bevétellel növelheti a finomított olajtermékek üzletágának eredményét.

Örülhetnek az olajvállalatok

Nem a BP az egyetlen vállalat, amelynek papírjai szép hozamot értek el az iráni konfliktus kirobbanása óta. Az olajárak és a finomítói marzsok emelkedésének köszönhetően az amerikai és nyugat-európai olajvállalatok bevételei, valamint részvényeik értéke is megugrott. 2025 októbere óta minden nagypályás nyugati olajvállalat papírjának értéke két számjegyű növekedést ért el:

A francia TotalEnergies megközelítőleg hatvanszázalékos pluszban van.

Az amerikai ExxonMobile és Chevron 36, valamint 26 százalékot növekedett.

A holland–brit érdekeltségű Shell értéke 28 százalékkal nőtt.

A szaúd-arábiai kézben lévő Aramco papírjai sem teljesítettek rosszul, ám a térségben dúló háború egyelőre óvatosságra inti a befektetőket, azonban a piaci trendeket látva egy esetleges békekötés pozitívan befolyásolhatja ezeket a részvényeket, így érdemes figyelemmel követni a geopolitikai aktualitásokat – írja a cikkében a Világgazdaság, amelyből további részletek is kiderülnek arról, mely cégek keresnek még jól az energiaválságon.