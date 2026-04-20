Irán nem mondd le a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről

Teherán soha nem fog beleegyezni, hogy lemondjon a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről. Irán a hírek szerint hamarosan alkotmányba foglalja ezen jogát, azonban az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások egyik kulcskérdése továbbra is a szoros ellenőrzése lesz – írja az Origo.

Irán fenntartja a jogot a Hormuzi-szoros teljes ellenőrzésére

Ebrahim Azizi, az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) korábbi parancsnoka a BBC-nek beszélt róla, hogy Teherán soha nem fogja átengedni a szoros ellenőrzését. „Irán dönt az áthaladás jogáról” – fogalmazott a tisztviselő. „Benyújtunk a parlamentnek egy törvényjavaslatot az alkotmány 110. cikkelye alapján, amely magában foglalja a környezetvédelmet, a tengerbiztonságot és a nemzetbiztonságot – és a fegyveres erők fogják végrehajtani a törvényt” – hangsúlyozta Azizi.