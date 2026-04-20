Irán nem mondd le a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről

Teherán soha nem fog beleegyezni, hogy lemondjon a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről. Irán a hírek szerint hamarosan alkotmányba foglalja ezen jogát, azonban az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások egyik kulcskérdése továbbra is a szoros ellenőrzése lesz – írja az Origo.
Ebrahim Azizi, az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) korábbi parancsnoka a BBC-nek beszélt róla, hogy Teherán soha nem fogja átengedni a szoros ellenőrzését. „Irán dönt az áthaladás jogáról” – fogalmazott a tisztviselő. „Benyújtunk a parlamentnek egy törvényjavaslatot az alkotmány 110. cikkelye alapján, amely magában foglalja a környezetvédelmet, a tengerbiztonságot és a nemzetbiztonságot – és a fegyveres erők fogják végrehajtani a törvényt” – hangsúlyozta Azizi.
Miközben egyre nő az aggodalom e stratégiai vízi út lezárása miatt, amely világszerte egyre nagyobb gazdasági sokkokat okoz, egyre világosabbá válik, hogy ez nem egy rövid távú válság, amelyet egy nap alatt meg lehet oldani.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!