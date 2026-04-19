IránPakisztánEgyesült ÁllamokHormuzi-szoros

Irán és az Egyesült Államok nem találja a közös nevezőt

Nem sokkal azután, hogy megnyílt, már újra le is zárták a Hormuzi-szorost. Irán nemrég újra a szoros lezárása mellett döntött, a beszámolók szerint pedig a tárgyalások során nem sikerült közelednie a feleknek bizonyos kritikus kérdések tekintetében.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 17:10
Fotó: BAKR ALKASEM Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem sokkal azután, hogy megnyitották, újra le is zárták a Hormuzi-szorost, amely újabb csapást jelent a globális energiaellátásra. Irán és az Egyesült Államok korábban produktív megbeszélést folytatott, azonban a hírek szerint alapvető hiányosságok mutatkoztak a tárgyalások során –írja az Origo. 

Irán nem sokkal azután hogy megnyitotta, már újra le is zárta a Hormuzi-szorost
Irán nem sokkal azután hogy megnyitotta, már újra le is zárta a Hormuzi-szorost 
Fotó: BAKR ALKASEM / AFP

Vasárnap leállt a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózás, miután Irán visszaszerezte az ellenőrzést a stratégiai vízi út felett, amely kulcsfontosságú a globális energiaellátás szempontjából, napokkal azelőtt, hogy az Egyesült Államokkal kötött törékeny tűzszünet lejárt volna.

Szombaton Irán, amely korábban bejelentette, hogy engedélyezi a hajók áthaladását Hormuzon, megfordította az irányt, azzal vádolva Washingtont, hogy az iráni kikötők blokádjának fenntartásával megsértette a tűzszüneti megállapodást.

Még ugyan ezen a napon két Indiában bejegyzett hajó is jelentette, hogy támadás érte őket, miközben megpróbáltak áthaladni a szoroson, a keskeny vízi úton pedig a forgalom vasárnap kora reggel teljesen leállt. Vasárnap kora reggel egy kínai tulajdonú olajszállító hajó és egy indiai tulajdonú gázszállító hajót láttak kelet felé haladni. A MarineTraffic hajókövetési adatai szerint azonban úgy tűnik, visszafordították őket, és éjfél után már egyetlen más hajó sem lépett be vagy hagyta el az öblöt. 

A háború, amely már a nyolcadik hetében jár, a történelem legsúlyosabb sokkját okozta a globális energiaellátásban: az olajárak megugrottak a szoros tényleges lezárása miatt, amely a háború előtt a világ olajszállításának egyötödét bonyolította.

Eközben bizonytalanság övezte a pakisztáni közvetítéssel zajló konfliktus lezárására irányuló tárgyalásokat is. 

Irán főtárgyalója, Mohammad Baqer Qalibaf azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államokkal folytatott közelmúltbeli tárgyalások előrelépést értek el, míg Donald Trump amerikai elnök „nagyon jó beszélgetésekről” számolt be Teheránnal.

Egyúttal az állami médiának elmondta, hogy az iszlámábádi tárgyalások előrelépést értek el, de hozzátette: „Még mindig nagy a távolság közöttünk.” A források szerint a két leginkább kritikus kérdés az atomprogram, valamint a szoros ellenőrzésének a jövője. Ezen pontok tekintetében azonban nem látszanak közeledni az álláspontok. 

„Vannak olyan kérdések, amelyekhez ragaszkodunk. Nekik is vannak vörös vonalaik” – fogalmazott az iráni főtárgyaló. 

Az iszlámábádi tárgyalások – évtizedek óta az első közvetlen tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között – a múlt héten megállapodás nélkül zárultak, de úgy tűnik, hogy folyamatban vannak az előkészületek a folytatásra, a tűzszünet várható szerdai vége előtt. Szögesdróttekercseket lehetett látni a Serena Hotel közelében, ahol a múlt heti tárgyalásokat tartották. A szálloda képviselője elmondta, hogy vasárnap közölték a vendégekkel, hogy egy kormányzati rendezvény miatt el kell hagyniuk a hotelt, valamint azt is jelezték, hogy a szálloda további értesítésig nem fogadhat újabb vendégeket.

Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Khamenei ajatollah egy nyilatkozatban kijelentette, hogy Irán haditengerészete készen áll arra, hogy újabb keserű vereségeket mérjen ellenségeire. 

Trump, aki zsarolásnak nevezte az iráni lépést, megvédte az amerikai blokádot, és azzal fenyegetőzött, hogy „újra bombákat dobál”, hacsak a két ország nem jut hosszú távú megállapodásra a tűzszünet szerdai lejárta előtt. Trumpnak egyébként fontos lenne a konfliktus mielőbbi lezárása, miután népszerűségét kikezdi a háború, a republikánusok pedig hamarosan félidős választáson próbálják majd megőrizni szűk többségüket a szenátusban. 

Borítókép: Egy hajó vesztegel a Hormuzi-szoros közelében (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu