Irán és az Egyesült Államok nem találja a közös nevezőt

Nem sokkal azután, hogy megnyitották, újra le is zárták a Hormuzi-szorost, amely újabb csapást jelent a globális energiaellátásra. Irán és az Egyesült Államok korábban produktív megbeszélést folytatott, azonban a hírek szerint alapvető hiányosságok mutatkoztak a tárgyalások során –írja az Origo.

Irán nem sokkal azután hogy megnyitotta, már újra le is zárta a Hormuzi-szorost

Vasárnap leállt a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózás, miután Irán visszaszerezte az ellenőrzést a stratégiai vízi út felett, amely kulcsfontosságú a globális energiaellátás szempontjából, napokkal azelőtt, hogy az Egyesült Államokkal kötött törékeny tűzszünet lejárt volna.

Szombaton Irán, amely korábban bejelentette, hogy engedélyezi a hajók áthaladását Hormuzon, megfordította az irányt, azzal vádolva Washingtont, hogy az iráni kikötők blokádjának fenntartásával megsértette a tűzszüneti megállapodást.

Még ugyan ezen a napon két Indiában bejegyzett hajó is jelentette, hogy támadás érte őket, miközben megpróbáltak áthaladni a szoroson, a keskeny vízi úton pedig a forgalom vasárnap kora reggel teljesen leállt. Vasárnap kora reggel egy kínai tulajdonú olajszállító hajó és egy indiai tulajdonú gázszállító hajót láttak kelet felé haladni. A MarineTraffic hajókövetési adatai szerint azonban úgy tűnik, visszafordították őket, és éjfél után már egyetlen más hajó sem lépett be vagy hagyta el az öblöt.