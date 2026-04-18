IránUkrajnaEgyesült ÁllamokKözel-Kelet

Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost, Ukrajna sötétségbe borult

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 23:25
Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közel-keleti helyzet egy napja még megoldódni látszott, azonban a csoda csak egy napig tartott. Irán korábban megnyitotta, azonban alig egy nappal később újra lezárta a Hormuzi-szorost. A Pentagon szerint az Egyesült Államok nem tudja tovább fegyverekkel ellátni Ukrajnát, Európának át kell vennie a stafétát. Spanyolországban félmillió migráns kaphat tartózkodási engedélyt, a szakértők szerint pedig újabb hullám közeleg. Oroszország ismét az energetikai infrastruktúrát támadta, Ukrajna több nagyvárosa is elsötétült. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei. 

Irán alig egy nappal azután hogy megnyitotta, ismét lezárta a Hormuzi-szorost
Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto

Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost

Irán szombaton visszavonta a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatos döntését, Teherán szerint ugyanis az Egyesült Államok megszegte a szoros újranyitásáról szóló feltételeket.

Az iráni haderők egyesített parancsnoksága az üggyel kapcsolatos közleményében leszögezte, a síita állam hadereje mindaddig zárva tartja a szorost, ameddig Washington nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádját.

Amint arról beszámoltunk, Irán korábban figyelmeztetett, hogy ismét lezárhatja a Hormuzi-szorost, ha folytatódik az iráni kikötők amerikai blokádja. Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke úgy fogalmazott: Arról, hogy a szoros nyitva van-e vagy zárva, valamint a rá vonatkozó szabályokról a helyszínen döntenek, nem a közösségi médiában.

 

A Pentagon szerint Ukrajna támogatása ebben a formában nem biztosítható

Ukrajna további támogatása nem függhet az Egyesült Államoktól. Erről nemrég Elbridge Colby, a Pentagon államtitkára szerint Európának szükségszerűen át kell vennie Ukrajna finanszírozását.

A Pentagon álláspontja szerint Európának át kell vennie a védelmi kötelezettségeket és a fegyverszállítást, miután az Egyesült Államoknak a saját prioritásaira kell koncentrálnia.

Az ukrán védelmi kapcsolattartó csoport berlini ülésén elhangzott és csütörtök este az X-en közzétett nyilatkozatában Elbridge Colby hangsúlyozta, hogy Washington támogatása nagymértékben az „amerikai készletek véges lemerítésére” támaszkodott, és ez a megközelítés – jelzése szerint – már nem fenntartható.

 

Félmillió migráns indulhat meg heteken belül Spanyolországba

Spanyolországban országszerte hatalmas sorok kígyóznak a külképviseletek előtt, miután a kormány egy váratlan lépéssel megnyitotta az utat az illegálisan az országban tartózkodók tömeges legalizációja előtt. Az új szabályozás értelmében mintegy félmillió illegális bevándorló kaphat tartózkodási és munkavállalási engedélyt az országban, de a rendőrségi becslések szerint a valós szám ennek akár a háromszorosa is lehet. 

A helyi beszámolók arról is említést tettek, hogy újabb migrációs hullám indult meg Spanyolország irányába, ezúttal Algériából.

Madridban, Barcelonában, Alicantéban és Bilbaóban is hosszú sorokban várakoznak a bevándorlók, különösen a marokkói, algériai, szenegáli és pakisztáni konzulátusok előtt. Az érintettek igyekeznek összegyűjteni a tartózkodási engedély kiváltásához szükséges papírokat – például az erkölcsi bizonyítványt –, azonban több képviselet nem tud lépést tartani a kérelmek rekordmagas számával. 

Sokan már a nyitás előtt sorba állnak, és hosszú órákig várakoznak az ügyintézésre.

Az online jelentkezési lehetőség csütörtökön nyílt meg, a személyes ügyintézés április 20-án indul és június 30-ig tart. A feltételek szerint azok jogosultak az ideiglenes tartózkodási engedélyre, akik 2026. január 1-je előtt már Spanyolországban tartózkodtak, legalább öt hónapja folyamatosan ott élnek, és igazolni tudják, hogy büntetett előéletűek.

 

Rettenetes éjszaka Csernyihivben: több százezren maradtak áram nélkül

Pillanatok alatt borult sötétségbe Csernyihiv megye jelentős része: egyetlen csapás nyomán mintegy 380 ezer ember maradt áram nélkül, amikor megrongálódott egy kulcsfontosságú energialétesítmény.

Április 18-án reggel újabb orosz támadás érte a Csernyihivi régiót: a Nyizsini járásban megsérült egy kulcsfontosságú energialétesítmény, aminek következtében 380 000 felhasználó maradt áram nélkül.

A támadást megelőzően az Ukrán Fegyveres Erők légiereje már jelezte, hogy egy orosz dróncsoport a régió északi részéről dél felé tart, így a fenyegetés árnyéka már korábban is érzékelhető volt.

A csapás után több településen is megszűnt az áramszolgáltatás: Csernyihivben, Prilukijban, Nyizsinben és Szlavuticsban, valamint a Csernyihiv, Nyizsin és Priluki járások számos előfizetője maradt ellátás nélkül. Az energetikai szakemberek azonnal megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat, hogy visszaadják az alapvető szolgáltatást.

Borítókép: Kormánypárti tüntetők vonulnak Teheránban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kiss Károly
idezojeleksiker

Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
