Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost, Ukrajna sötétségbe borult

A közel-keleti helyzet egy napja még megoldódni látszott, azonban a csoda csak egy napig tartott. Irán korábban megnyitotta, azonban alig egy nappal később újra lezárta a Hormuzi-szorost. A Pentagon szerint az Egyesült Államok nem tudja tovább fegyverekkel ellátni Ukrajnát, Európának át kell vennie a stafétát. Spanyolországban félmillió migráns kaphat tartózkodási engedélyt, a szakértők szerint pedig újabb hullám közeleg. Oroszország ismét az energetikai infrastruktúrát támadta, Ukrajna több nagyvárosa is elsötétült. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Irán alig egy nappal azután hogy megnyitotta, ismét lezárta a Hormuzi-szorost

Irán szombaton visszavonta a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatos döntését, Teherán szerint ugyanis az Egyesült Államok megszegte a szoros újranyitásáról szóló feltételeket.

Az iráni haderők egyesített parancsnoksága az üggyel kapcsolatos közleményében leszögezte, a síita állam hadereje mindaddig zárva tartja a szorost, ameddig Washington nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádját.

Amint arról beszámoltunk, Irán korábban figyelmeztetett, hogy ismét lezárhatja a Hormuzi-szorost, ha folytatódik az iráni kikötők amerikai blokádja. Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke úgy fogalmazott: Arról, hogy a szoros nyitva van-e vagy zárva, valamint a rá vonatkozó szabályokról a helyszínen döntenek, nem a közösségi médiában.