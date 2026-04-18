orosz–ukrán háborúCsernyihivtámadásáram

Rettenetes éjszaka Csernyihivben: több százezren maradtak áram nélkül

Pillanatok alatt borult sötétségbe Csernyihiv megye jelentős része: egyetlen csapás nyomán mintegy 380 ezer ember maradt áram nélkül, amikor megrongálódott egy kulcsfontosságú energialétesítmény.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 11:46
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Április 18-án reggel újabb orosz támadás érte a Csernyihivi régiót: a Nyizsini járásban megsérült egy kulcsfontosságú energialétesítmény, aminek következtében 380 000 előfizető maradt áram nélkül – számolt be az Origo.

Sötétségbe borult Csernyihiv megye jelentős része, rengetegen maradtak áram nélkül (Fotó: AFP)
Sötétségbe borult Csernyihiv megye jelentős része, rengetegen maradtak áram nélkül (Fotó: AFP)

A támadást megelőzően az Ukrán Fegyveres Erők légiereje már jelezte, hogy egy orosz dróncsoport a régió északi részéről dél felé tart, így a fenyegetés árnyéka már korábban is érzékelhető volt – számolt be a Dzerkalo Tyizsnja, amit a Zn.ua idézett.

A csapás után több településen is megszűnt az áramszolgáltatás: Csernyihivben, Prilukijban, Nyizsinben és Szlavuticsban, valamint a Csernyihiv, Nyizsin és Priluki járások számos előfizetője maradt ellátás nélkül. Az energetikai szakemberek azonnal megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat, hogy visszaadják az alapvető szolgáltatást.

Az elmúlt napok eseményei is jelzik a helyzet súlyosságát: április 6-án egy hasonló támadás 340 000 előfizetőt hagyott áram nélkül, április 13-án pedig egy újabb csapás 12 000 fogyasztót érintett. Április 17-én a csernyihivi hőerőmű az elszenvedett károk miatt ideiglenesen leállt.

A közelmúltban az orosz hadsereg öngyilkos drónokkal a Priluki központjában található városi tanács épületét is támadta, amelynek következtében legalább 15 ember megsérült.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojeleksiker

Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu