Április 18-án reggel újabb orosz támadás érte a Csernyihivi régiót: a Nyizsini járásban megsérült egy kulcsfontosságú energialétesítmény, aminek következtében 380 000 előfizető maradt áram nélkül – számolt be az Origo.
Rettenetes éjszaka Csernyihivben: több százezren maradtak áram nélkül
Pillanatok alatt borult sötétségbe Csernyihiv megye jelentős része: egyetlen csapás nyomán mintegy 380 ezer ember maradt áram nélkül, amikor megrongálódott egy kulcsfontosságú energialétesítmény.
A támadást megelőzően az Ukrán Fegyveres Erők légiereje már jelezte, hogy egy orosz dróncsoport a régió északi részéről dél felé tart, így a fenyegetés árnyéka már korábban is érzékelhető volt – számolt be a Dzerkalo Tyizsnja, amit a Zn.ua idézett.
A csapás után több településen is megszűnt az áramszolgáltatás: Csernyihivben, Prilukijban, Nyizsinben és Szlavuticsban, valamint a Csernyihiv, Nyizsin és Priluki járások számos előfizetője maradt ellátás nélkül. Az energetikai szakemberek azonnal megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat, hogy visszaadják az alapvető szolgáltatást.
Az elmúlt napok eseményei is jelzik a helyzet súlyosságát: április 6-án egy hasonló támadás 340 000 előfizetőt hagyott áram nélkül, április 13-án pedig egy újabb csapás 12 000 fogyasztót érintett. Április 17-én a csernyihivi hőerőmű az elszenvedett károk miatt ideiglenesen leállt.
A közelmúltban az orosz hadsereg öngyilkos drónokkal a Priluki központjában található városi tanács épületét is támadta, amelynek következtében legalább 15 ember megsérült.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
