Kaotikus állapotok alakultak ki több ukrán megyében

A zaporizzsjai atomerőműben áramszünet következett be, miután az orosz haderő ismét csapást mért az ukrán energetikai létesítményekre. A berendezések sérülése miatt hat megyében több fogyasztó maradt villamos energia nélkül.

Az Ukrenergo közlése alapján Odessza, Mikolajiv, Dnyipropetrovszk, Herszon, Harkiv és Zaporizzsja régiókban tapasztalhatók ellátási nehézségek.

Azokon a területeken, ahol ezt a biztonsági helyzet lehetővé teszi, jelenleg sürgősségi helyreállítás zajlik.

A zaporizzsjai atomerőmű a reggeli órákban immár tizenharmadszor veszítette el az áramellátást a nagyfeszültségű vezeték lekapcsolása miatt, és jelenleg dízelgenerátorok biztosítják a működését.

A szakemberek arra kérték a lakosságot, hogy 18 és 22 óra között kerüljék a nagy energiaigényű berendezések használatát.