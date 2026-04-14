Az ukrán Ukrenergo tájékoztatása szerint az ország hat megyéjének egyes részein fogyasztók maradtak áram nélkül a megrongálódott energetikai infrastruktúra miatt. A szakemberek ott végzik a helyreállítást, ahol ezt a biztonsági helyzet lehetővé teszi, miközben a hatóságok a lakosságot takarékosságra szólították fel az esti csúcsidőszakban – számolt be erről a cikkében az Origo.
Kaotikus állapotok alakultak ki több ukrán megyében
Ismét súlyos csapás érte Ukrajna energetikai rendszerét: az orosz hadsereg támadásai következtében áramkimaradás történt, és a zaporizzsjai atomerőmű is elvesztette a külső áramellátását. A kiesés több megyében is ellátási zavarokat okozott, miközben a létesítmény jelenleg dízelgenerátorokra szorul.
A zaporizzsjai atomerőműben áramszünet következett be, miután az orosz haderő ismét csapást mért az ukrán energetikai létesítményekre. A berendezések sérülése miatt hat megyében több fogyasztó maradt villamos energia nélkül.
Az Ukrenergo közlése alapján Odessza, Mikolajiv, Dnyipropetrovszk, Herszon, Harkiv és Zaporizzsja régiókban tapasztalhatók ellátási nehézségek.
Azokon a területeken, ahol ezt a biztonsági helyzet lehetővé teszi, jelenleg sürgősségi helyreállítás zajlik.
A zaporizzsjai atomerőmű a reggeli órákban immár tizenharmadszor veszítette el az áramellátást a nagyfeszültségű vezeték lekapcsolása miatt, és jelenleg dízelgenerátorok biztosítják a működését.
A szakemberek arra kérték a lakosságot, hogy 18 és 22 óra között kerüljék a nagy energiaigényű berendezések használatát.
Maria Caturjan, az Ukraine Facility Platform szakértője szerint az orosz támadások hatásait az ukrán hatóságok irányítási hibái tovább erősítik.
Úgy véli, ha nem történnek érdemi lépések ezek kijavítására, fennáll a veszélye annak, hogy Ukrajna rövid távon sem tud kilépni az áramkimaradások ördögi köréből, hosszabb távon pedig akár elveszítheti az energetikai háborút.
Borítókép: A zaporizzsjai atomerőmű (Fotó: AFP)
