Senki sem ússza meg: a közel-keleti háború ára most jön

Hszi a konfliktus kezdete óta most először fogalmazott meg részletesebb álláspontot a közel-keleti helyzetről, amikor „négy javaslatot” tett a béke érdekében. Ez azt jelzi, hogy Kína egyre aktívabban próbál fellépni a diplomáciai rendezésért, különösen azután, hogy az amerikai–iráni tárgyalások megszakadtak – írja a CNN.

A kínai vezetés hetek óta a tűzszünet elérésén dolgozik, és az Egyesült Államok szerint Peking szerepet játszhatott abban is, hogy Irán korábban tárgyalóasztalhoz ült.

Gazdasági nyomás és emelkedő árak

Kína mozgásterét ugyanakkor a gazdasági kockázatok határozzák meg. Bár az energiaigény jelentős részét belföldön fedezi, továbbra is erősen függ az olajimporttól, amely az energiamix mintegy 18 százalékát adja. Az ország jelentős tartalékokat halmozott fel, amelyek akár három hónapra is elegendők lehetnek, és már engedélyezték ezek felhasználását is.