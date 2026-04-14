KínaIránHormuzi szorosKözel-Keletgazdaság

Senki sem ússza meg: a közel-keleti háború ára most jön

Kína eddig viszonylag jól kezelte a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásait, ám az emelkedő energiaárak, a blokád és a geopolitikai feszültségek egyre nagyobb nyomást helyeznek a világ második legnagyobb gazdaságára. A kérdés az, meddig tudja Peking kezelni ezt a helyzetet, és milyen lépésekre kényszerülhet a következő időszakban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 11:00
Egy olajtartálycsoport tárolja az importált nyersolajat a kínai Shandong tartományban (Fotó: AFP)
Kína, a világ legnagyobb energiaimportőre eddig viszonylag jól átvészelte az Öböl-térségben zajló háború okozta globális energiapiaci sokkot, ugyanakkor az emelkedő üzemanyagárak egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a gazdaságára. Mindez egy fontos diplomáciai időszakkal esik egybe, amikor Donald Trump amerikai elnök várhatóan Pekingbe látogat, hogy tárgyaljon Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Xi Jinping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Hszi a konfliktus kezdete óta most először fogalmazott meg részletesebb álláspontot a közel-keleti helyzetről, amikor „négy javaslatot” tett a béke érdekében. Ez azt jelzi, hogy Kína egyre aktívabban próbál fellépni a diplomáciai rendezésért, különösen azután, hogy az amerikai–iráni tárgyalások megszakadtak – írja a CNN.

A kínai vezetés hetek óta a tűzszünet elérésén dolgozik, és az Egyesült Államok szerint Peking szerepet játszhatott abban is, hogy Irán korábban tárgyalóasztalhoz ült.

Gazdasági nyomás és emelkedő árak

Kína mozgásterét ugyanakkor a gazdasági kockázatok határozzák meg. Bár az energiaigény jelentős részét belföldön fedezi, továbbra is erősen függ az olajimporttól, amely az energiamix mintegy 18 százalékát adja. Az ország jelentős tartalékokat halmozott fel, amelyek akár három hónapra is elegendők lehetnek, és már engedélyezték ezek felhasználását is.

A globális árnövekedés hatásai azonban egyre inkább érzékelhetők: nőnek a közlekedési költségek, a repülőjegyárak, és a gyártói árak is emelkedésnek indultak. 

Bár ezzel véget érhet a korábbi deflációs időszak, a költségalapú infláció csökkenti a profitokat és a háztartások elkölthető jövedelmét, miközben nem ösztönzi a fogyasztást. Emellett a háború elhúzódása a világgazdaság lassulásán keresztül az exportfüggő kínai gazdaságot is kedvezőtlenül érintheti.

Blokád és geopolitikai kockázatok

A helyzetet súlyosbítja a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság, amely kulcsfontosságú Kína energiaellátása szempontjából: az itt áthaladó olaj és földgáz jelentős része kínai kikötőkbe tart. Bár rövid távon a készletek tompíthatják a hatásokat, egy elhúzódó blokád már ellátási és árkockázatokat jelenthet, és visszafoghatja az üzemanyag-termelést is.

A konfliktus nemcsak az energiaszektort érinti: Kínának mintegy 6,5 milliárd dollár értékű infrastrukturális befektetése van a térségben, amelyek szintén kockázatnak vannak kitéve, miközben a közel-keleti kereskedelem is visszaesést mutatott.

Peking diplomáciája közben egyensúlyoz: támogatja Iránt és bírálja az amerikai és izraeli fellépést, ugyanakkor a térség stabilitását is hangsúlyozza.

Washington figyelemmel kíséri Kína lépéseit, és szankciókkal fenyeget, miközben Peking igyekszik elkerülni, hogy a konfliktus rontsa a két ország kapcsolatát, különösen Trump közelgő látogatása előtt. A gazdasági következmények erősödésével Kína számára egyre sürgetőbbé válik a konfliktus rendezése.

Borítókép: Olajtartálycsoport Santung tartományban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu