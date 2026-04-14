Iskolai lövöldözés Törökországban, sok a sérült

Legkevesebb tizenhat ember, köztük több középiskolás sebesült meg egy iskolai lövöldözésben a törökországi Sanliurfa városában kedden, az elkövető valószínűleg magával is végzett – közölték török hírügynökségek. A hatóságok már a lövöldözés helyszínén vannak.
A Demirören hírügynökség úgy tudja, az elkövető kedd reggel hatolt be az iskolába és válogatás nélkül lőtt a bent tartózkodókra.
A Reuters szerint egy tinédzser tüzet nyitott egy iskolában és legalább 16 embert, köztük diákokat és tanárokat megsebesített, mielőtt öngyilkos lett Törökország délkeleti részén, Sanliurfa tartományban – közölte Hasan Sildak kormányzó kedden újságírókkal.
A 19 éves volt diák puskát használt a támadás során, a sebesülteket a Siverek kerületi kórházba szállították
– mondta Sildak. A sebesültek közül tizenketten még mindig kórházban vannak.
