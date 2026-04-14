Törökországrendőrségiskolai lövöldözés

Iskolai lövöldözés Törökországban, sok a sérült

Iskolai lövöldözés volt a törökországi Sanliurfa városába. A közlemény szerint a hatóságok már a helyszínen vannak, a lövöldözésben legalább tizenhat ember megsérült.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 10:46
Fotó: YASIN AKGUL Forrás: AFP
Legkevesebb tizenhat ember, köztük több középiskolás sebesült meg egy iskolai lövöldözésben a törökországi Sanliurfa városában kedden, az elkövető valószínűleg magával is végzett – közölték török hírügynökségek. A hatóságok már a lövöldözés helyszínén vannak. 

A hatóságok már a lövöldözés helyszínén vannak
A hatóságok már a lövöldözés helyszínén vannak 
Fotó: YASIN AKGUL / AFP

A Demirören hírügynökség úgy tudja, az elkövető kedd reggel hatolt be az iskolába és válogatás nélkül lőtt a bent tartózkodókra.

A Reuters szerint egy tinédzser tüzet nyitott egy iskolában és legalább 16 embert, köztük diákokat és tanárokat megsebesített, mielőtt öngyilkos lett Törökország délkeleti részén, Sanliurfa tartományban – közölte Hasan Sildak kormányzó kedden újságírókkal.

A 19 éves volt diák puskát használt a támadás során, a sebesülteket a Siverek kerületi kórházba szállították

 – mondta Sildak. A sebesültek közül tizenketten még mindig kórházban vannak.

A hatóságok és az egészségügyi egységek helyszínen vannak. 

Borítókép: Egy török rendőr biztosítja egy bűntény helyszínét  (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu