Iskolai lövöldözés Törökországban, sok a sérült

Legkevesebb tizenhat ember, köztük több középiskolás sebesült meg egy iskolai lövöldözésben a törökországi Sanliurfa városában kedden, az elkövető valószínűleg magával is végzett – közölték török hírügynökségek. A hatóságok már a lövöldözés helyszínén vannak.

A hatóságok már a lövöldözés helyszínén vannak

A Demirören hírügynökség úgy tudja, az elkövető kedd reggel hatolt be az iskolába és válogatás nélkül lőtt a bent tartózkodókra.

A Reuters szerint egy tinédzser tüzet nyitott egy iskolában és legalább 16 embert, köztük diákokat és tanárokat megsebesített, mielőtt öngyilkos lett Törökország délkeleti részén, Sanliurfa tartományban – közölte Hasan Sildak kormányzó kedden újságírókkal.

A 19 éves volt diák puskát használt a támadás során, a sebesülteket a Siverek kerületi kórházba szállították

– mondta Sildak. A sebesültek közül tizenketten még mindig kórházban vannak.