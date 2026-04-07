Lövöldözés volt az izraeli főkonzulátusnál Isztambulban

Davut Gül Isztambul tartományi kormányzó megerősítette az egyik támadó halálát, helyesbítve ezzel a TRT állami tévécsatorna jelentését, amely két halottról számolt be az izraeli főkonzulátusnál. A két sérült támadót elfogták.
A Reuters hírügynökség videófelvételein látható, ahogy egy rendőr fegyvert ránt és fedezékbe vonul, miközben lövöldözés hallatszik. Egy vérrel borított személy is látható a képeken.
A TRT állami televízió közölte, hogy két rendőr megsebesült. Az NTV kereskedelmi televízió és a DHA hírügynökség korábban azt jelentette, hogy három támadót „semlegesítettek”.
Azok a személyek, akik megtámadták Izrael isztambuli főkonzulátusát, hosszúcsövű fegyverekkel és pisztolyokkal voltak felfegyverkezve – közölte Davut Gül kormányzó újságírókkal.
Az épület egy forgalmas út mellett található. Naponta több ezer autó halad el itt. A támadók autóval érkeztek. Hosszúcsövű fegyverekkel és pisztolyokkal voltak felfegyverkezve
– mondta.
Az épület környékét a hatóságok gyorsan lezárták. Akin Gürlek török igazságügyi miniszter közölte, hogy nyomozást indítottak az ügyben. A három támadó, aki tűzharcba keveredett a rendőrséggel, kapcsolatban állt egy olyan szervezettel, amely „kihasználják a vallást” – jelentette ki Mustafa Ciftci török belügyminiszter. Elmondta, hogy
a támadók közül ketten testvérek voltak.
A Habertürk szerint a konzulátus egy magas épület egy vagy két emeletét foglalja el. Izraelnek egyébként jelenleg egyetlen diplomatája sem tartózkodik Törökországban.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto via AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!