tengeri blokádIránTrump

Hormuzi-szoros: Irán olyan ígéretet tett, ami a fél világot meglepte

Irán beleegyezett abba, hogy soha nem zárja le újból a Hormuzi-szorost – írta Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán pénteken.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 3:00
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Ahogy arról lapunk is beszámolt, összhangban a libanoni tűzszünettel, újra megnyílt a Hormuzi-szoros. Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán megjelent friss bejegyzésében azt írta, hogy a kulcsfontosságú hajózási útvonal nem válik soha többé „fegyverré a világ ellen”.

A Hormuzi-szoros nyitva a kereskedelmi hajózás előtt
Fotó: AFP

Trump azt megelőzően bejelentette: 

annak ellenére, hogy Irán vállalta a Hormuzi-szoros megnyitását, az amerikai blokád egyelőre hatályban marad az iráni kikötőkből induló hajókra, és mindaddig érvényben marad, amíg nincs végleges megállapodás Iránnal.

Az amerikai haderő Középső Parancsnoksága (CENTCOM) pénteken azt közölte, hogy a kikötőzárlat hétfői bevezetése óta 19 hajót fordítottak vissza és késztettek visszatérésre Iránba. A Közel-Keletért felelős amerikai irányítási törzs közleménye szerint az elmúlt négy napban egyetlen hajó sem próbálta kijátszani a blokádot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
