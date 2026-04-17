„Olyan feltételek felé haladunk, amikor Ukrajnában, partnereinkkel együtt képesek leszünk mindenféle légvédelmi eszközöket, rendszereket – rakétákat is beleértve – előállítani. Ez Ukrajna számára komoly stratégiai feladat, olyan cél, amely évtizedekre biztosítja a védelmet. Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák között, amelyekről jelenleg zajlanak az egyeztetések, szerepelnek a fegyvercsomagok, a szükséges fegyverek gyártásának lehetősége, az ehhez szükséges licencek és az ipari bázis, ezek ennek kulcselemei” – fejtette ki az államfő.
Zelenszkij: Ukrajna saját légvédelmi rendszer kiépítésére készül
Ukrajna naponta egyeztet partnereivel a légvédelmi rendszerek Kijevnek történő átadásáról, és halad afelé, hogy saját légvédelmi rendszert hozzon létre – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon.
Zelenszkij kitért arra, hogy az iráni háború miatt kockázatok merülnek fel az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokkal kapcsolatban.
Köszönet minden partnernek, aki kész segíteni és megoldásokat keresni ezek kezelésére
– tette hozzá. Kiemelte, hogy több európai ország vezetőinek e heti látogatásai is mind erről szóltak, „hogy tavasszal és nyáron meg tudjuk őrizni Ukrajna stabilitását és erejét, és hogy Oroszországnak ne legyen kísértése azt gondolni, hogy az olajárak emelkedése és a globális instabilitás bármilyen módon segítheti őt a háborúban”.
Az ukrán elnök bejelentette, hogy részt vesz az európai országoknak a Hormuzi-szoros blokádjának feloldásáról szóló tanácskozásán. Hangsúlyozta, hogy mindenki számára ismert, mennyire fontos ez a szoros, ezért „sok vezető” gyűlik össze, hogy összehangolják erőfeszítéseiket a térség biztonságának garantálása érdekében.
Erről a szorosról szinte ugyanazt mondjuk, mint amit 2022Ţ2023-ban a Fekete-tengerről mondtunk, amikor az oroszok megpróbálták blokád alá vonni a Fekete-tengert. Ukrajna ezt a feladatot megoldotta. Ma már mindenki látja a világban, hogy a tengeri biztonság globális érték, nem pedig valakinek az egyéni problémája. A biztonságot közösen kell védeni. Reméljük, hogy partnereink következtetései az összes jelenlegi kihívásra erősek lesznek
– mondta Zelenszkij.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
