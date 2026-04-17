Sándor Fegyir szerint Magyar Péter nem állja útját a 90 milliárdos ukrán hitelnek

A Kárpáthír összefoglalója szerint fordulat jöhet a magyar–ukrán kapcsolatokban a Tisza Párt április eleji győzelme után. Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete az Európai Pravdának adott interjúban arról beszélt, hogy a hivatalos diplomáciai párbeszéd már május 11–12. után, az új magyar parlament megalakulását követően újraindulhat.

2026. 04. 17. 12:25
A lap ismertetése szerint Sándor Fegyir arról is beszélt, hogy Magyar Péter jelezte: Magyarország nem blokkolná az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet, amelyet Kijev létfontosságúnak tekint. 

Sándor Fegyir: Magyar Péter jelezte: Magyarország nem blokkolná az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet

A Kárpáthír beszámolója szerint a nagykövet arról is beszélt, hogy a diplomáciai párbeszéd az új magyar parlament megalakulása után indulhat újra, és már létrejött az első kapcsolat az ukrán külügyminiszter és a külügyi tárca élére készülő Orbán Anita között.

Ezek közé tartozik a 2020 óta nem ülésező magyar–ukrán gazdasági vegyesbizottság újraindítása. A testület logisztikai csomópontok megnyitásáról, valamint banki és gyógyszeripari együttműködésről is tárgyalhatna. Sándor emellett bírálta a korábbi magyar kormány által bevezetett importkorlátozásokat, amelyeket értelmetlennek nevezett, mondván: az érintett ukrán termékek így is eljutnak a magyar piacra, csak más országok címkéje alatt.

Az interjúban szóba kerültek a kisebbségi jogok is. 

A nagykövet azt mondta, Ukrajna kész törvényi garanciákat adni a kárpátaljai magyar közösség nyelvhasználatára, de ehhez a magyar fél részéről is szükség lenne a szakértői egyeztetések felállítására. 

Beszélt arról is, hogy állítása szerint több mint 700 kárpátaljai magyar szolgált vagy szolgál az ukrán hadseregben, közülük 106-an estek el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
