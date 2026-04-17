A lap ismertetése szerint Sándor Fegyir arról is beszélt, hogy Magyar Péter jelezte: Magyarország nem blokkolná az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet, amelyet Kijev létfontosságúnak tekint.
Sándor Fegyir szerint Magyar Péter nem állja útját a 90 milliárdos ukrán hitelnek
A Kárpáthír összefoglalója szerint fordulat jöhet a magyar–ukrán kapcsolatokban a Tisza Párt április eleji győzelme után. Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete az Európai Pravdának adott interjúban arról beszélt, hogy a hivatalos diplomáciai párbeszéd már május 11–12. után, az új magyar parlament megalakulását követően újraindulhat.
A Kárpáthír beszámolója szerint a nagykövet arról is beszélt, hogy a diplomáciai párbeszéd az új magyar parlament megalakulása után indulhat újra, és már létrejött az első kapcsolat az ukrán külügyminiszter és a külügyi tárca élére készülő Orbán Anita között.
Ezek közé tartozik a 2020 óta nem ülésező magyar–ukrán gazdasági vegyesbizottság újraindítása. A testület logisztikai csomópontok megnyitásáról, valamint banki és gyógyszeripari együttműködésről is tárgyalhatna. Sándor emellett bírálta a korábbi magyar kormány által bevezetett importkorlátozásokat, amelyeket értelmetlennek nevezett, mondván: az érintett ukrán termékek így is eljutnak a magyar piacra, csak más országok címkéje alatt.
Az interjúban szóba kerültek a kisebbségi jogok is.
A nagykövet azt mondta, Ukrajna kész törvényi garanciákat adni a kárpátaljai magyar közösség nyelvhasználatára, de ehhez a magyar fél részéről is szükség lenne a szakértői egyeztetések felállítására.
Beszélt arról is, hogy állítása szerint több mint 700 kárpátaljai magyar szolgált vagy szolgál az ukrán hadseregben, közülük 106-an estek el.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI)
