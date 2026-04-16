Marta KosUkrajnaVálasztás 2026Európai Unió

Leleplezte Brüsszel a nagy tervet, Magyar Péter győzelme után erre készül Ukrajna

A blokk bővítésért felelős biztosa Európa nagy győzelmének nevezte Orbán Viktor választási vereségét. Marta Kos szerint az új magyar kormány új lökést adhat Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 12:55
Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
A magyar kormányváltás 90 milliárd eurót szabadíthat fel Ukrajna számára, és „új lökést” adhat az országnak az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz – mondta a blokk bővítési vezetője. Marta Kos, az IMF és a Világbank tavaszi üléseinek alkalmából nyilatkozva Orbán Viktor vereségét „Európa nagy győzelmének” nevezte – írja a The Guardian

Marta Kos örömmel fogadta a nemzeti kormány bukását
Marta Kos örömmel fogadta a nemzeti kormány bukását. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

„Személy szerint arra számítok, hogy ez pozitív hatással lesz a csatlakozási folyamatra” – mondta Kos. 

 

Azt is elmondta, hogy ez segítene felszabadítani egy jelentős hitelt, amelyre szükség lenne Ukrajna költségvetésének támogatásához. Orbán Viktornak gyakorlatilag vétójoga volt az alapokkal kapcsolatban, ami feldühítette a többi EU-vezetőt. A magyar miniszterelnök Magyarország érdekeit szem előtt tartva korábban a Barátság vezeték helyreállításához kötötte a hitel jóváhagyását. 

Brüsszel várhatóan nyomást helyez majd Magyar Péterre, akitől reformokat várnak az EU-s befagyasztott pénzekért cserébe. Ide értve Ukrajna támogatását is. 

Borítókép: Marta Kos, az EU bővítésér felelős biztosa (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu