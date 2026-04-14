BrüsszelVálasztás 2026Európai UnióMagyar Péter

Rövid pórázon tartja Brüsszel Magyar Pétert, már be is nyújtották a 27 pontos követeléslistát

Arról beszéltek diplomáciai források a Financial Timesnak, hogy az Európai Bizottság feltételekhez köti a befagyasztott 35 milliárd euró feloldását. A források szerint Brüsszel tudja, hogy Magyar Péter teljesíteni akar, ráadásul gyorsan, ezt pedig előnyükre fordítanák. Az Európai Bizottság „azonnal kapcsolatba” lépett Magyar Péterrel a magyar választásokon elért győzelme után, sürgetve őt az Ukrajnával való kapcsolatok helyreállítására és a régóta várt reformok megkezdésére a 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás felszabadítása érdekében.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 6:41
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szinte azonnal felvette a kapcsolatot az Európai Bizottság Magyar Péterrel, akinek feltett szándéka a befagyasztott EU-s pénzek hazahozatala. Brüsszel azonban tudja, hogy óriási a nyomás a politikusra, ezt pedig meg is próbálják majd kihasználni – írja a Financial Times

Brüsszel tisztában van vele, hogy erősebb pozícióban van Magyar Péternél
Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

„Amint lehetséges, megkezdjük az együttműködést a kormánnyal, hogy gyors és régóta esedékes előrelépést érjünk el a magyar nép javára” – mondta hétfőn Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki egyúttal azonban óvatosságra intett, jelezve, hogy véleménye szerint „sok munka van még hátra, amíg Magyarország visszatér az európai útra.”

A források szerint az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszert dolgozott ki, amit teljesítenie kell az új magyar kormánynak ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót megkapja. 

Ennek részét képezik az Orbán Viktor által lefektetett intézkedések teljes kigyomlálása, beleértve az uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását. Eközben pedig Brüsszel már elő is készítette az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsön tárgyalását is. 

Magyar Péter helyzete kapcsán a diplomaták bizakodóak, miután szerintük „Nagy előnyünk van”. „Nyomás nehezedik rá, és azt hiszem, gyorsan akar teljesíteni” – fogalmazott egy tisztviselő. 

Brüsszel óvakodik attól, hogy megismételje Donald Tusk lengyel miniszterelnök 2023-as megválasztása utáni lépéseit, amikor a Bizottság gyorsan felszabadította az előző jobboldali kormány alatt befagyasztott pénzeszközöket. Brüsszel megbízott Tuskban a bíróságok visszásnak ítélt átalakításainak a felszámolása kapcsán, de ezt végül Karol Nawrocki, a tavaly megválasztott lengyel elnök érkezése keresztül húzta.

„Nincsenek azonnali tervek és hosszú lista van azokról a dolgokról, amelyeket az új kormánynak meg kell tennie ahhoz, hogy hozzáférjen ezekhez az alapokhoz” – mondta egy személy, aki a Budapesttel folytatott kezdeti bizottsági megbeszélésekről tájékozódott. „Ez egy más helyzet, mint Tusk esetében, aki jól ismert volt, és korábban miniszterelnök is volt.” Jól láthatóan tehát Brüsszel kész benyújtani a számlát Magyar Péternek, akit könnyen nehéz helyzetbe hozhat a bizottság.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.