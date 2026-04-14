Rövid pórázon tartja Brüsszel Magyar Pétert, már be is nyújtották a 27 pontos követeléslistát

Szinte azonnal felvette a kapcsolatot az Európai Bizottság Magyar Péterrel, akinek feltett szándéka a befagyasztott EU-s pénzek hazahozatala. Brüsszel azonban tudja, hogy óriási a nyomás a politikusra, ezt pedig meg is próbálják majd kihasználni – írja a Financial Times.

Brüsszel tisztában van vele, hogy erősebb pozícióban van Magyar Péternél

„Amint lehetséges, megkezdjük az együttműködést a kormánnyal, hogy gyors és régóta esedékes előrelépést érjünk el a magyar nép javára” – mondta hétfőn Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki egyúttal azonban óvatosságra intett, jelezve, hogy véleménye szerint „sok munka van még hátra, amíg Magyarország visszatér az európai útra.”

A források szerint az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszert dolgozott ki, amit teljesítenie kell az új magyar kormánynak ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót megkapja.

Ennek részét képezik az Orbán Viktor által lefektetett intézkedések teljes kigyomlálása, beleértve az uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását. Eközben pedig Brüsszel már elő is készítette az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsön tárgyalását is.

Magyar Péter helyzete kapcsán a diplomaták bizakodóak, miután szerintük „Nagy előnyünk van”. „Nyomás nehezedik rá, és azt hiszem, gyorsan akar teljesíteni” – fogalmazott egy tisztviselő.

Brüsszel óvakodik attól, hogy megismételje Donald Tusk lengyel miniszterelnök 2023-as megválasztása utáni lépéseit, amikor a Bizottság gyorsan felszabadította az előző jobboldali kormány alatt befagyasztott pénzeszközöket. Brüsszel megbízott Tuskban a bíróságok visszásnak ítélt átalakításainak a felszámolása kapcsán, de ezt végül Karol Nawrocki, a tavaly megválasztott lengyel elnök érkezése keresztül húzta.

„Nincsenek azonnali tervek és hosszú lista van azokról a dolgokról, amelyeket az új kormánynak meg kell tennie ahhoz, hogy hozzáférjen ezekhez az alapokhoz” – mondta egy személy, aki a Budapesttel folytatott kezdeti bizottsági megbeszélésekről tájékozódott. „Ez egy más helyzet, mint Tusk esetében, aki jól ismert volt, és korábban miniszterelnök is volt.” Jól láthatóan tehát Brüsszel kész benyújtani a számlát Magyar Péternek, akit könnyen nehéz helyzetbe hozhat a bizottság.

