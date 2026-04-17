Zelenszkijfegyvertámogatásorosz–ukrán háborúVance

Fordulat előtt a háború: Zelenszkij könyörgőre fogta

Ukrajna védelme akár össze is omolhat, ha Washington leállítja a kulcsfontosságú fegyverszállításokat. Volodimir Zelenszkij ezért most nyíltan az Egyesült Államokhoz fordult, és a támogatás fenntartását sürgeti, miután J. D. Vance kijelentése újabb bizonytalanságot keltett. Az ukrán elnök szerint létfontosságú rendszerek kerülhetnek veszélybe, ami súlyos következményekkel járhat a fronton és az ország jövőjére nézve.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 12:48
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, az Egyesült Államok megszüntette az Ukrajnának irányuló közvetlen fegyvereladásokat, ezzel új irányt adva támogatási politikájának. J. D. Vance alelnök ezt a lépést a jelenlegi kormányzat egyik legjelentősebb eredményének nevezte.

J. D. Vance és Volodimir Zelenszkij. Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij a történtekre reagálva hangsúlyozta: bízik abban, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatni fogja Ukrajnát. Mint mondta, rendkívül fontos nekik a segélyek fenntartása, és abban reménykedik, hogy Washington nem fordul el a háborútól.

Az ukrán elnök szerint az amerikai támogatás nemcsak Ukrajna számára jelentős, hanem az Egyesült Államoknak is érdeke, mivel hozzájárul az európai kapcsolatok fenntartásához. Zelenszkij kiemelte: különösen fontos, hogy az Egyesült Államok ne állítsa le a hiánycikknek számító rendszerek szállítását. Hozzátette, hogy Ukrajna a fegyverbeszerzéseit jelenleg főként európai forrásokból finanszírozza, beleértve a holland támogatásokat is.

Az elnök szerint az Európához köthető PURL fegyverbeszerzési program az egységet tükrözi. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a közel-keleti feszültségek esetleges eszkalációja kockázatot jelenthet. Arra a kérdésre, hogy az amerikai alelnök miért tett bizonyos kijelentéseket, úgy reagált: erről őt kell megkérdezni, és hozzátette, hogy folyamatosan érkeznek új fejlemények.

Az UNIAN beszámolója szerint az ukrán védelmi minisztérium közölte: a partnerországok újabb támogatási csomagokat jelentettek be. Ezek nagy részét a Ukrajna prioritási szükségleteinek listájára (PURL), valamint a légvédelem erősítésére, a drónképességek fejlesztésére és a lőszerellátás biztosítására fordítják.

Németország négymilliárd dollárt szán a légvédelem megerősítésére, továbbá hatszázmillió dollárt a közepes és nagy hatótávolságú csapásmérő képességek fejlesztésére. Hollandia 248 millió euróval támogatja a pilóta nélküli eszközök beszerzését. Norvégia 560 millió dollárt biztosít a harcoló egységek dróntámogatására, valamint 150 millió dollárt egy logisztikai központ fejlesztésére, és a PURL programhoz is hozzájárul.

Korábban John Healey, az Egyesült Királyság védelmi minisztere is megerősítette, hogy országa továbbra is támogatja Ukrajnát. Kiemelte, hogy Oroszország az utóbbi időszak egyik legnagyobb havi veszteségét ukrán dróntámadások következtében szenvedte el, ami jól mutatja ezeknek az eszközöknek a jelentőségét.

Ennek alapján bejelentette az idei legnagyobb dróncsomagot: az Egyesült Királyság több mint 120 ezer drónt, valamint több százezer tüzérségi lövedéket és több ezer légvédelmi rakétát szállít Ukrajnának.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu