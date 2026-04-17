Fordulat előtt a háború: Zelenszkij könyörgőre fogta

Volodimir Zelenszkij a történtekre reagálva hangsúlyozta: bízik abban, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatni fogja Ukrajnát. Mint mondta, rendkívül fontos nekik a segélyek fenntartása, és abban reménykedik, hogy Washington nem fordul el a háborútól.

Az ukrán elnök szerint az amerikai támogatás nemcsak Ukrajna számára jelentős, hanem az Egyesült Államoknak is érdeke, mivel hozzájárul az európai kapcsolatok fenntartásához. Zelenszkij kiemelte: különösen fontos, hogy az Egyesült Államok ne állítsa le a hiánycikknek számító rendszerek szállítását. Hozzátette, hogy Ukrajna a fegyverbeszerzéseit jelenleg főként európai forrásokból finanszírozza, beleértve a holland támogatásokat is.

Az elnök szerint az Európához köthető PURL fegyverbeszerzési program az egységet tükrözi. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a közel-keleti feszültségek esetleges eszkalációja kockázatot jelenthet. Arra a kérdésre, hogy az amerikai alelnök miért tett bizonyos kijelentéseket, úgy reagált: erről őt kell megkérdezni, és hozzátette, hogy folyamatosan érkeznek új fejlemények.