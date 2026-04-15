J D VanceUkrajnaUkrajna támogatásaorosz-ukrán háborúfegyverszállítás

Leállították a közvetlen fegyverszállításokat: J. D. Vance szerint ez az egyik legnagyobb eredmény

Az Egyesült Államok leállította az Ukrajnának szánt közvetlen fegyvereladásokat, és ezzel új alapokra helyezte támogatási politikáját. J. D. Vance alelnök szerint ez a jelenlegi kormányzat egyik legfontosabb eredménye.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 8:13
Leállították a közvetlen fegyverszállításokat: J.D. Vance szerint ez az egyik legnagyobb eredmény
J. D. Vance amerikai alelnök az ukrán közvetlen fegyvereladások leállítását a kormány egyik legjelentősebb eredményének nevezte. A politikus a Georgia State Universityn tartott fórumon beszélt erről. A Fakti.bg beszámolója szerint egyértelművé tette, hogy korábbi álláspontját továbbra is fenntartja.

J. D. Vance továbbra is fenntartja korábbi álláspontját

– Azt mondtam, hogy abba kell hagynunk az ukrán háború finanszírozását. Rendben? És nyilvánvalóan még mindig így gondolom – fogalmazott. Hozzátette:

Ez a kormányunk egyik legnagyobb eredménye – közöltük Európával, hogy ha fegyvereket akar vásárolni, megteheti, de az Egyesült Államok már nem vásárol fegyvereket, és nem is küld azokat Ukrajnába. Mi egyszerűen kiszálltunk. Ez nagyon jó dolog.

Az amerikai támogatási rendszer az elmúlt időszakban jelentősen átalakult. A korábbi évekhez képest a hangsúly egy hosszabb távú, ugyanakkor pénzügyileg visszafogottabb mechanizmusra helyeződött át. A katonai segítségnyújtás fő eszköze jelenleg az Ukrajna Biztonsági Támogatási Kezdeményezés (USAI), amelynek keretében a hadügyminisztérium amerikai vállalatokkal köt szerződéseket új fegyverek gyártására.

A Trump elnök által aláírt Nemzeti Védelmi Engedélyezési Törvény (NDAA) négyszázmillió dollárnyi katonai támogatást biztosít Ukrajnának. Fotó: AFP

A Trump elnök által aláírt Nemzeti Védelmi Engedélyezési Törvény (NDAA) az idei pénzügyi évben néyszázmillió dollárnyi katonai támogatást biztosít Ukrajnának. Ugyanakkor az Egyesült Államok már nem a saját forrásaiból finanszírozza a korábbi évekhez hasonló, nagy volumenű csomagokat.

Az új rendszer lényege, hogy az európai szövetségesek finanszírozzák az Ukrajnának szánt amerikai felszerelések beszerzését. 

A szállítások elsősorban olyan kritikus eszközökre összpontosítanak, mint 

  • a Patriot rendszerekhez szükséges elfogó rakéták, 
  • a precíziós lőszerek és 
  • a tüzérségi fegyverek.

Az Egyesült Államok ugyanakkor továbbra is biztosít hírszerzési támogatást az ukrán műveletekhez. Gazdasági téren is változás történt: a közvetlen költségvetési támogatások helyett egyre inkább a hosszú távú együttműködések kerülnek előtérbe. Ennek részeként nemrég bejelentették az Egyesült Államok és Ukrajna közötti gazdasági partnerségi megállapodást, amely az újjáépítést és a tartós fejlődést célozza. Bár az új költségvetési keretek alacsonyabbak, a fegyverszállítások nem álltak le teljesen. 

A korábban, még a Biden-kormány idején jóváhagyott forrásokból származó szállítások továbbra is zajlanak.

A Trump-kormány ugyanakkor szigorúbb ellenőrzést vezetett be: rendszeresen felülvizsgálják a katonai képességeket, ami időnként egyes szállítások ideiglenes felfüggesztéséhez vezet.

 

Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
