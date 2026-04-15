Leállították a közvetlen fegyverszállításokat: J. D. Vance szerint ez az egyik legnagyobb eredmény

J. D. Vance amerikai alelnök az ukrán közvetlen fegyvereladások leállítását a kormány egyik legjelentősebb eredményének nevezte. A politikus a Georgia State Universityn tartott fórumon beszélt erről. A Fakti.bg beszámolója szerint egyértelművé tette, hogy korábbi álláspontját továbbra is fenntartja.

J. D. Vance továbbra is fenntartja korábbi álláspontját

– Azt mondtam, hogy abba kell hagynunk az ukrán háború finanszírozását. Rendben? És nyilvánvalóan még mindig így gondolom – fogalmazott. Hozzátette:

Ez a kormányunk egyik legnagyobb eredménye – közöltük Európával, hogy ha fegyvereket akar vásárolni, megteheti, de az Egyesült Államok már nem vásárol fegyvereket, és nem is küld azokat Ukrajnába. Mi egyszerűen kiszálltunk. Ez nagyon jó dolog.

Stopping funding the Ukraine war is one of the things I’m proudest of we’ve done in this administration. pic.twitter.com/qhm2iicze2 — Clash Report (@clashreport) April 15, 2026

Az amerikai támogatási rendszer az elmúlt időszakban jelentősen átalakult. A korábbi évekhez képest a hangsúly egy hosszabb távú, ugyanakkor pénzügyileg visszafogottabb mechanizmusra helyeződött át. A katonai segítségnyújtás fő eszköze jelenleg az Ukrajna Biztonsági Támogatási Kezdeményezés (USAI), amelynek keretében a hadügyminisztérium amerikai vállalatokkal köt szerződéseket új fegyverek gyártására.