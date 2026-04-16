A jelentés szerint az orosz erők csapást mértek egy repülőtérre a Kirovohradi területben, ahol állítólag több F–16 Fighting Falcon és Dassault Mirage típusú repülőgép megsemmisült, írja a RIA Novosztyi.
Fekete nap Ukrajnának: megsemmisültek Zelenszkij csodafegyverei
Orosz források szerint több nyugati gyártmányú harci repülőgépet semmisítettek meg az ukrajnai harcok során.
Harci repülőgépek is megsemmisültek
Az orosz félhez köthető információk szerint a támadás a Dolgincevo nevű repülőteret érte, ahol több repülőgép megsemmisült. A közlés egy, az oroszokkal együttműködő forrásra hivatkozik. Emellett egy másik csapásról is beszámoltak a Olekszandrija térségében, ahol helikopterek állomásoztak.
A jelentések szerint ezek közül több – európai gyártmányú – eszköz is megsemmisült.
A beszámoló szerint a támadások során ukrán pilóták is életüket vesztették, valamint külföldi kiképzők érintettségéről is szó esett, ugyanakkor ezekről nem közöltek részleteket.
Folyamatos támadások
Az ukrán fegyveres erők támadásaira válaszul az orosz csapatok rendszeresen csapásokat mérnek olyan helyszínekre, ahol személyzet, felszerelés és zsoldosok tartózkodnak, valamint az ukrán infrastruktúrára: energetikai létesítményekre, védelmi ipari létesítményekre, katonai parancsnoki és irányítási létesítményekre, valamint kommunikációs létesítményekre.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy dán F–16-os vadászgép mellett (Fotó: AFP/Ukrán Elnöki Sajtószolgálat)
