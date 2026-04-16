Fekete nap Ukrajnának: megsemmisültek Zelenszkij csodafegyverei

Harci repülőgépek is megsemmisültek

Az orosz félhez köthető információk szerint a támadás a Dolgincevo nevű repülőteret érte, ahol több repülőgép megsemmisült. A közlés egy, az oroszokkal együttműködő forrásra hivatkozik. Emellett egy másik csapásról is beszámoltak a Olekszandrija térségében, ahol helikopterek állomásoztak.

A jelentések szerint ezek közül több – európai gyártmányú – eszköz is megsemmisült.

A beszámoló szerint a támadások során ukrán pilóták is életüket vesztették, valamint külföldi kiképzők érintettségéről is szó esett, ugyanakkor ezekről nem közöltek részleteket.

Egy Ukrajnának szánt belga F–16-os vadászgép (Fotó: AFP/John Thys)

Folyamatos támadások

Az ukrán fegyveres erők támadásaira válaszul az orosz csapatok rendszeresen csapásokat mérnek olyan helyszínekre, ahol személyzet, felszerelés és zsoldosok tartózkodnak, valamint az ukrán infrastruktúrára: energetikai létesítményekre, védelmi ipari létesítményekre, katonai parancsnoki és irányítási létesítményekre, valamint kommunikációs létesítményekre.