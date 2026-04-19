Donald Trump szerint kedden tarthatják a tárgyalások következő fordulóját

Az amerikai elnök szerint kedden tarthatják a tárgyalások következő fordulóját Irán képviselőivel Pakisztán fővárosában. Korábbi kijelentéseit kiegészítve Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak nyilatkozott.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 22:13
Donald Trump Fotó: TASOS KATOPODIS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megismételte, hogy amennyiben nincs megállapodás, és Irán nem ír alá egyezséget, akkor utasítást ad az iráni erőművek és hidak lerombolására. Donald Trump elmondta, hogy az amerikai tárgyalóküldöttséget Steve Witkoff elnöki különleges megbízott és Jared Kushner üzletember, diplomata vezeti.

Iránt figyelmeztette Donald Trump
Fotó: AFP

„Arra készülünk, hogy keményebb csapást mérjünk rájuk, mint amit bármely ország elszenvedett bármikor korábban, mert nem lehet hagyni, hogy atomfegyverhez jussanak” – fogalmazott az elnök azt érzékeltetve, hogy mi történhet, ha kudarcba fulladnak a béketárgyalások.

Donald Trump az iráni vezetők részéről érkező ellentmondásos nyilatkozatokkal kapcsolatban az Iránon belüli hatalmi harcra utalt a „mérsékeltek” és az „őrültek” között.

Az amerikai elnök washingtoni idő szerint a reggeli órákban közösségi oldalán azt írta, hogy az amerikai tárgyalók hétfőn Iszlámábádban lesznek, és hangsúlyozta, hogy Washington nagyon tisztességes és észszerű megállapodási javaslatot tett Iránnak. Reményét fejezte ki, hogy azt teheráni részről elfogadják.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete az ABC televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy minden lehetőség az asztalon van Iránnal kapcsolatban.

Elismerte, hogy a támadások kiterjesztésével az iráni erőművek és hidak ellen egy fokkal feljebb lépnének az eszkalációs létrán, de hozzátette, hogy a szóban forgó infrastruktúra ugyan szolgál polgári célokat, de egyben szolgálja a hadsereg érdekeit is, ami a háború törvényei szerint legitim célponttá teszi ezeket.

Az ENSZ-diplomata az NBC televíziónak adott másik interjúban azt hangoztatta, hogy Iránnak és a hozzá kötődő szervezeteknek régóta gyakorlatuk, hogy tudatosan kórházakba, iskolába és lakónegyedekbe rejtik a katonai infrastruktúra elemeit.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi kell nekünk?

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.