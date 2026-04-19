Donald Trump szerint kedden tarthatják a tárgyalások következő fordulóját

Megismételte, hogy amennyiben nincs megállapodás, és Irán nem ír alá egyezséget, akkor utasítást ad az iráni erőművek és hidak lerombolására. Donald Trump elmondta, hogy az amerikai tárgyalóküldöttséget Steve Witkoff elnöki különleges megbízott és Jared Kushner üzletember, diplomata vezeti.

Iránt figyelmeztette Donald Trump

„Arra készülünk, hogy keményebb csapást mérjünk rájuk, mint amit bármely ország elszenvedett bármikor korábban, mert nem lehet hagyni, hogy atomfegyverhez jussanak” – fogalmazott az elnök azt érzékeltetve, hogy mi történhet, ha kudarcba fulladnak a béketárgyalások.

Donald Trump az iráni vezetők részéről érkező ellentmondásos nyilatkozatokkal kapcsolatban az Iránon belüli hatalmi harcra utalt a „mérsékeltek” és az „őrültek” között.

Az amerikai elnök washingtoni idő szerint a reggeli órákban közösségi oldalán azt írta, hogy az amerikai tárgyalók hétfőn Iszlámábádban lesznek, és hangsúlyozta, hogy Washington nagyon tisztességes és észszerű megállapodási javaslatot tett Iránnak. Reményét fejezte ki, hogy azt teheráni részről elfogadják.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete az ABC televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy minden lehetőség az asztalon van Iránnal kapcsolatban.

Elismerte, hogy a támadások kiterjesztésével az iráni erőművek és hidak ellen egy fokkal feljebb lépnének az eszkalációs létrán, de hozzátette, hogy a szóban forgó infrastruktúra ugyan szolgál polgári célokat, de egyben szolgálja a hadsereg érdekeit is, ami a háború törvényei szerint legitim célponttá teszi ezeket.

Az ENSZ-diplomata az NBC televíziónak adott másik interjúban azt hangoztatta, hogy Iránnak és a hozzá kötődő szervezeteknek régóta gyakorlatuk, hogy tudatosan kórházakba, iskolába és lakónegyedekbe rejtik a katonai infrastruktúra elemeit.

