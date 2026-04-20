A temetés helyszínét mindeddig nem jelölték ki, mivel a hatóságok komoly biztonsági kockázatokat mérlegelnek egy tömegeket megmozgató esemény kapcsán. Egy szakértő szerint a halogatás mögött az áll, hogy Teherán túlságosan fél a következményektől – számolt be cikkében az Origo.
Irán jobban fél annál, minthogy eltemesse Ali Hameneit
Az iráni vezetés továbbra sem tűzte ki Ali Hamenei temetésének időpontját, miközben a biztonsági kockázatok és a háborús helyzet akadályozza a nagyszabású gyászszertartás megszervezését. Szakértők szerint a halogatás mögött a Irán vezetőségének gyengesége és a lehetséges izraeli csapásoktól, valamint belső megmozdulásoktól való félelem áll.
A 86 éves Ali Hamenei február 28-án vesztette életét egy amerikai–izraeli közös légitámadás során.
A vallási vezető holttestét eddig nem helyezték végső nyugalomra, ami eltér a megszokott gyakorlattól. Elődje, Ruholláh Homeini ajatollah 1989-es temetésén több napon át tartó állami gyász mellett irániak milliói lepték el Teheránt. Ezzel szemben Hamenei halála után nem voltak hasonló méretű megmozdulások, részben az országot hetek óta sújtó, bénító légicsapások miatt, amelyek a rezsim több vezetőjét is érintették.
Behnam Taleblu, a Foundation for Defense of Democracies szakértője úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi, törékeny tűzszüneti helyzetben Teherán nem képes ilyen volumenű eseményt megszervezni. Megfogalmazása szerint a rezsim túl gyenge és túlzottan tart a kockázatoktól.
A temetés elhalasztásának hátterében több tényező áll: egy esetleges izraeli légicsapás veszélye, a korábbi országos felkelésekhez hasonló ellen-tüntetések kialakulásának esélye, valamint az is, hogy a vezetésnek magyarázatot kellene adnia Modzstaba Hamenei – az új legfelsőbb vezető és Hamenei fia – nyilvános hiányára.
Taleblu szerint beszédes, hogy míg az alapító vezető temetésén hatalmas tömeg vett részt 1989-ben, addig utódját több mint egy hónappal halála után sem temették el. Hozzátette, hogy bár az Iszlám Köztársaság gyakran hangsúlyozza az utcák feletti kontrollját, egy 50 napos internetleállás jól mutatja a rendszer félelmeit attól, hogy a valós helyzet felszínre kerül. Az iráni vezetés jelenleg az északkeleti Mashhad városát mérlegeli lehetséges temetkezési helyként.
További Külföld híreink
Mashhad, amely Türkmenisztán közelében, Izraeltől távol található, Hamenei szülővárosa, így mind gyakorlati, mind szimbolikus okokból alkalmas lehet. Az ötmillió lakosú településen található a síita iszlám egyik legfontosabb szent helye, az Imám Reza sírja, amelyet a 9. században emeltek, és évente zarándokok millióit vonzza.
Egyes tervek szerint Hameneit a szentély közelében helyeznék örök nyugalomra, ahol fokozott biztonsági jelenlét védené a sírhelyet.
Az Iszlám Köztársaság eredetileg március 4-től háromnapos állami temetést tervezett, azonban ezt a nagyszabású amerikai és izraeli bombázások miatt nem tartották meg. A későbbiekben a teljes ceremóniát elhalasztották a háborús helyzet folytatódása miatt; a vallási vezetés ezt azzal indokolta, hogy rendkívüli részvételre számítanak. A temetés időpontját továbbra sem határozták meg.
Borítókép: Ali Hamenei portré (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!