Irán jobban fél annál, minthogy eltemesse Ali Hameneit

A 86 éves Ali Hamenei február 28-án vesztette életét egy amerikai–izraeli közös légitámadás során.

A vallási vezető holttestét eddig nem helyezték végső nyugalomra, ami eltér a megszokott gyakorlattól. Elődje, Ruholláh Homeini ajatollah 1989-es temetésén több napon át tartó állami gyász mellett irániak milliói lepték el Teheránt. Ezzel szemben Hamenei halála után nem voltak hasonló méretű megmozdulások, részben az országot hetek óta sújtó, bénító légicsapások miatt, amelyek a rezsim több vezetőjét is érintették.

Behnam Taleblu, a Foundation for Defense of Democracies szakértője úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi, törékeny tűzszüneti helyzetben Teherán nem képes ilyen volumenű eseményt megszervezni. Megfogalmazása szerint a rezsim túl gyenge és túlzottan tart a kockázatoktól.

A temetés elhalasztásának hátterében több tényező áll: egy esetleges izraeli légicsapás veszélye, a korábbi országos felkelésekhez hasonló ellen-tüntetések kialakulásának esélye, valamint az is, hogy a vezetésnek magyarázatot kellene adnia Modzstaba Hamenei – az új legfelsőbb vezető és Hamenei fia – nyilvános hiányára.

Taleblu szerint beszédes, hogy míg az alapító vezető temetésén hatalmas tömeg vett részt 1989-ben, addig utódját több mint egy hónappal halála után sem temették el. Hozzátette, hogy bár az Iszlám Köztársaság gyakran hangsúlyozza az utcák feletti kontrollját, egy 50 napos internetleállás jól mutatja a rendszer félelmeit attól, hogy a valós helyzet felszínre kerül. Az iráni vezetés jelenleg az északkeleti Mashhad városát mérlegeli lehetséges temetkezési helyként.