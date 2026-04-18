férfiáldozattúsz

Túszdráma: az utcán kezdett lövöldözni, majd egy fővárosi szupermarketben barikádozta el magát egy férfi + videó

Kijev Holosiivszkij kerületében egy ismeretlen férfi az utcán sétálva elkezdett lövöldözni az emberekre. Útközben négy embert lelőtt, az ötödik áldozat pedig egy szupermarketben túszul ejtett személy volt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 19:44
Túszdráma: az utcán kezdett lövöldözni, majd egy fővárosi szupermarketben barikádozta el magát egy férfi Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
A rendőrök körülbelül 40 percig próbálták rávenni a támadót, hogy adja meg magát, de ő nem reagált a felszólításokra – számolt be az esetről a zn.ua.

Special team police officers attend outside a supermarket following a shooting in Kyiv on April 18, 2026. A gunman opened fire in Kyiv on April 18, 2026, killing at least five people, wounding others and taking hostages at a supermarket before being killed during an arrest attempt, officials said. Ukrainian President said that at least five people were dead and 10 hospitalised with wounds and trauma after the shooting in a residential district of the capital. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)
Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Ihor Klymenko ukrán belügyminiszter közölte, hogy a lövöldöző ötödik áldozata a „Velmart” szupermarketben tartott túsz, akit a támadó megölt, miután elbarikádozta magát a boltban. Az ámokfutónak volt fegyvertartási engedélye. 

A hatóságok közölték, hogy a támadót a rendőrök lelőtték. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálják – írta a sud.ua

Túszdráma Kárpátalján

Amint arról beszámoltunk, a napokban hasonló eset történt Kárpátalján. Rendőrre lőtt és gyerekeket rabolt el egy férfi. Az 52 éves beregszászi elkövető nemcsak egy nőt és annak gyermekét rabolta el fegyverrel kényszerítve, hanem a kiérkező rendőrökre is tüzet nyitott. 

Borítókép: Egy rendőr egy szupermarket ablakán lévő, golyó által okozott lyuk mellett a 2026. április 18-i kijevi lövöldözés után (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu