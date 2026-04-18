Túszdráma: az utcán kezdett lövöldözni, majd egy fővárosi szupermarketben barikádozta el magát egy férfi + videó

A rendőrök körülbelül 40 percig próbálták rávenni a támadót, hogy adja meg magát, de ő nem reagált a felszólításokra – számolt be az esetről a zn.ua.

Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Ihor Klymenko ukrán belügyminiszter közölte, hogy a lövöldöző ötödik áldozata a „Velmart” szupermarketben tartott túsz, akit a támadó megölt, miután elbarikádozta magát a boltban. Az ámokfutónak volt fegyvertartási engedélye.

❗️ У Києві чоловік із автоматом відкрив вогонь по людях, — місцеві канали



Поліція його розшукує. Одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється. На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД. pic.twitter.com/rotM5cmbKw — Breaking News (@breakingUAnews) April 18, 2026

A hatóságok közölték, hogy a támadót a rendőrök lelőtték. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálják – írta a sud.ua.