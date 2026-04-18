Túszdráma: az utcán kezdett lövöldözni, majd egy fővárosi szupermarketben barikádozta el magát egy férfi + videó

A rendőrök körülbelül 40 percig próbálták rávenni a támadót, hogy adja meg magát, de ő nem reagált a felszólításokra – számolt be az esetről a zn.ua.
Ihor Klymenko ukrán belügyminiszter közölte, hogy a lövöldöző ötödik áldozata a „Velmart” szupermarketben tartott túsz, akit a támadó megölt, miután elbarikádozta magát a boltban. Az ámokfutónak volt fegyvertartási engedélye.
A hatóságok közölték, hogy a támadót a rendőrök lelőtték. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálják – írta a sud.ua.
