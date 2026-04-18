Lavrov szerint Zelenszkij hazudik

Az orosz külügyminiszter úgy fogalmazott: „ez a történet már két hónapja húzódik”. Lavrov emlékeztetett: „Orbánnak és a szlovák miniszterelnöknek, Robert Ficónak nagy erőfeszítéseket kellett tenniük, hogy „szó szerint rákényszerítsék az Európai Bizottságot, hogy udvariasan forduljon Zelenszkijhez azzal a kéréssel, engedje meg az Európai Bizottság szakértőinek, hogy odamenjenek és megnézzék, valóban megsérült-e a Barátság kőolajvezeték vagy sem.”

Zelenszkij megszabta az árát az olajszállítás újraindításának

Az ukrán elnök a magyarországi parlamenti választások után két nappal, a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott berlini sajtótájékoztatóján bejelentette: a Magyarország és Szlovákia kőolajellátásáért felelős Barátság kőolajvezeték április végére ismét üzemképes lesz. Az ukrán államfő azonban sietett azt is egyértelművé tenni, hogy cserébe elvárja, hogy Magyarország zöld jelzést adjon az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós uniós hitelcsomagnak.