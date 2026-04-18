Szergej Lavrov emlékeztetett az Európai Bizottság azon szándékára, hogy 90 milliárd eurós hitelt nyújtson Kijevnek, amelyhez Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem akart csatlakozni. Az orosz külügyminiszter szerint Zelenszkij nem mond igazat a vezeték állapotáról.
Orbán azt mondta, hogy csatlakozik a döntéshez, amint Zelenszkij megnyitja a Barátság olajvezetéket. Zelenszkij azonban eddig sem nyitotta meg, és – ebben nincs kétségem – továbbra is azt fogja hazudni, hogy az olajvezeték megsérült
– mondta Lavrov, akit a TASZSZ idézett.
