Lavrov szerint Zelenszkij hazudik

Lavrov hazugságnak nevezte Zelenszkij kijelentéseit a Barátság kőolajvezeték megrongálódásáról. Az orosz külügyminiszter úgy fogalmazott: „ez a történet már két hónapja húzódik.”

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 19:17
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: YURIY DYACHYSHYN Forrás: AFP
Szergej Lavrov emlékeztetett az Európai Bizottság azon szándékára, hogy 90 milliárd eurós hitelt nyújtson Kijevnek, amelyhez Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem akart csatlakozni.  Az orosz külügyminiszter szerint Zelenszkij nem mond igazat a vezeték állapotáról. 

Lavrov hazugságnak nevezte Zelenszkij kijelentéseit a Barátság kőolajvezeték megrongálódásáról Fotó: HARUN OZALP / ANADOLU
Lavrov hazugságnak nevezte Zelenszkij kijelentéseit a Barátság kőolajvezeték megrongálódásáról  Fotó: HARUN OZALP / ANADOLU

Orbán azt mondta, hogy csatlakozik a döntéshez, amint Zelenszkij megnyitja a Barátság olajvezetéket. Zelenszkij azonban eddig sem nyitotta meg, és – ebben nincs kétségem – továbbra is azt fogja hazudni, hogy az olajvezeték megsérült

– mondta Lavrov, akit a TASZSZ idézett.

Az orosz külügyminiszter úgy fogalmazott: „ez a történet már két hónapja húzódik”. Lavrov emlékeztetett: „Orbánnak és a szlovák miniszterelnöknek, Robert Ficónak nagy erőfeszítéseket kellett tenniük, hogy „szó szerint rákényszerítsék az Európai Bizottságot, hogy udvariasan forduljon Zelenszkijhez azzal a kéréssel, engedje meg az Európai Bizottság szakértőinek, hogy odamenjenek és megnézzék, valóban megsérült-e a Barátság kőolajvezeték vagy sem.”

Zelenszkij megszabta az árát az olajszállítás újraindításának

Az ukrán elnök a magyarországi parlamenti választások után két nappal, a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott berlini sajtótájékoztatóján bejelentette: a Magyarország és Szlovákia kőolajellátásáért felelős Barátság kőolajvezeték április végére ismét üzemképes lesz. Az ukrán államfő azonban sietett azt is egyértelművé tenni, hogy cserébe elvárja, hogy Magyarország zöld jelzést adjon az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós uniós hitelcsomagnak. 

A vezetéken január vége óta nem érkezik kőolaj Magyarországra. A kijevi vezetés ezt a vezeték sérülésével magyarázta, azonban sem a magyar tényfeltáró bizottságot, sem az EU szakértőit nem engedte a helyszín közelébe. A magyar kormány ezzel szemben műholdfelvételekkel bizonyította a vezeték üzemképességét. 

Orbán Viktor miniszterelnök határozottan fellépett a magyar ellátásbiztonság érdekében, és megvétózta az Ukrajnának szánt hitelt, ami dühöt és fenyegetőzést váltott ki a kijevi vezetésből. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu