A választások után újraindulhat a Barátság kőolajvezeték

Andrij Szibiha szerint Zelenszkij elnök korábban felvázolt tervei alapján tavasszal helyreállítják a Barátság kőolajvezetéket. Az ukrán külügyminiszter egyúttal hangsúlyozta, készek együttműködni Magyar Péter kormányával.

2026. 04. 13. 13:24
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
Andrij Szibiha megjegyezte, hogy Zelenszkij korábban már felvázolta a határidőt a vezeték kapcsán. Az ukrán külügyminiszter hozzátette, hogy a munkálatok idén tavasszal befejeződnek, feltéve, hogy nem lesznek további támadások Oroszország részéről.

Az ukrán külügyminiszter szerint készek Magyar Péter kormányával együttműködni 
A miniszter azt is kijelentette , hogy az ukrán hatóságok készek „azonnal és késedelem nélkül” jószomszédi kapcsolatokat kiépíteni Magyarországgal Orbán Viktor magyar miniszterelnök mandátumának lejárta után.

Ez magában foglalja az Ukrajna európai uniós csatlakozásával szembeni magyar blokkolás feloldását, valamint a 20. szankciócsomag és a 90 milliárdos hitelt és a klaszterek hivatalos megnyitását. Nagyon széles körű a programunk. És ismételten hangsúlyozom, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy végrehajtsa – és ez a mi érdekünk is – az Európa Tanács és az Európai Unió legmagasabb szintű normáit a nemzeti kisebbségek tekintetében. Ezt az üzenetet továbbítottuk a magyar félnek is, és nyitottak vagyunk a párbeszédre

– mondta Szibiha.

Korábban arról számoltak be, hogy a külügyminisztérium visszavonja az ukrán állampolgárok Magyarországra való utazástól való tartózkodásra vonatkozó ajánlását.

Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

