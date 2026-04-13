Az ukrán külügyminiszter lépett a választás után, ez Magyarországot is érinti

Ukrajna feloldotta azt az ajánlást, amely szerint az ukrán állampolgároknak tartózkodniuk kellett a Magyarországra történő utazástól – közölte Andrij Szibiha. Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a továbbiakban összetett és gyakorlati munka következik a kétoldalú kapcsolatok rendezése érdekében – számolt be róla a zn.ua.

Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere

A magyarországi választások lezárultát követően Ukrajna külügyminisztériuma visszavonta a korábban bevezetett ajánlást, amely a Magyarországra irányuló utazások mellőzésére szólított fel. Szibiha Facebook-oldalán azt írta, a kampányidőszak véget ért, így megszűntek azok a provokációs kockázatok, amelyek miatt a korlátozások érvényben voltak.