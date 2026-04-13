Az ukrán külügyminiszter lépett a választás után, ez Magyarországot is érinti

Ukrajna visszavonta a Magyarországra történő utazások mellőzésére vonatkozó korábbi ajánlást. Andrij Szibiha külügyminiszter szerint a magyar parlamenti választások lezárultával csökkent a provokációk kockázata szerinte. Kijev arra számít, hogy az eredmények hozzájárulhatnak a kétoldalú kapcsolatok normalizálásához. A miniszter ugyanakkor jelezte: a viszony rendezése sok munkát igényel majd.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 10:04
Volodimir Zelenszkij és Andrij Szibiha Forrás: AFP
Ukrajna feloldotta azt az ajánlást, amely szerint az ukrán állampolgároknak tartózkodniuk kellett a Magyarországra történő utazástól – közölte Andrij Szibiha. Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a továbbiakban összetett és gyakorlati munka következik a kétoldalú kapcsolatok rendezése érdekében – számolt be róla a zn.ua.

Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere
Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere
(Fotó: AFP)

A magyarországi választások lezárultát követően Ukrajna külügyminisztériuma visszavonta a korábban bevezetett ajánlást, amely a Magyarországra irányuló utazások mellőzésére szólított fel. Szibiha Facebook-oldalán azt írta, a kampányidőszak véget ért, így megszűntek azok a provokációs kockázatok, amelyek miatt a korlátozások érvényben voltak.

Arra számítunk, hogy a választások eredménye hozzájárul a kapcsolatok helyreállításához konzuli és politikai szinten. Ukrajna kész dolgozni ennek eléréséért

 – áll a közleményben. 

Reális elvárásokra szeretném hangolni az ukránokat. Előttünk áll egy összetett és gyakorlati munka a közös érdekek megtalálására, a kölcsönös tisztelet helyreállítására és a közös, pragmatikus célok megvalósítására. Népeink megérdemlik, hogy végigmenjenek ezen az úton, és dolgozni fogunk a jószomszédi kapcsolatok helyreállításán országaink és egész Európa érdekében

 – olvasható a közleményben. Ahogy arról lapunk is beszámolt, márciusban hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő Magyarországon, akik két páncélozott pénzszállítóval (ukrán aranykonvoj) 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül, és a NAV pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Andrij Szibiha (Fotó: AFP)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu