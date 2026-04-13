Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
ukránAndrij SzibihaVálasztás 2026külügyminiszterMagyar Péter

Kijev Magyar Péter győzelmének tapsol

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter gratulált a magyar választásokhoz, és hangsúlyozta: Kijev kész az együttműködés erősítésére, a kérdések rendezésére és a kisebbségi jogok biztosítására. Volodimir Zelenszkij is üzent a szavazás után.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 7:10
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Gratulálunk a magyar népnek a demokratikus, átlátható és történelmi jelentőségű parlamenti választásokhoz. A rekordmagas részvétel fordulópontot jelez Magyarország számára” – írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en, szúrta ki az Origo.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Fotó: MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski

Sok sikert kívánunk a győzteseknek, Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a magyar emberek elvárásainak teljesítéséhez

– fogalmazott.

„A magunk részéről készen állunk az előnyös együttműködés előmozdítására, a régi problémák megoldására, valamint egy új fejezet megnyitására mindkét nemzet javára. Nyitottak vagyunk arra, hogy együtt dolgozzunk a nemzeti kisebbségek – az ukrajnai magyarok és a magyarországi ukránok – európai szintű jogainak biztosításán” – hangsúlyozta.

Ukrajna és Magyarország megérdemli, hogy jó szomszédok, partnerek és barátok legyenek

– zárta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a győzelméhez. Ukrajna kész a kapcsolatok erősítésére Magyarországgal – írta.

 

Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

add-square Választás 2026

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu