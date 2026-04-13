„Gratulálunk a magyar népnek a demokratikus, átlátható és történelmi jelentőségű parlamenti választásokhoz. A rekordmagas részvétel fordulópontot jelez Magyarország számára” – írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en, szúrta ki az Origo.
Kijev Magyar Péter győzelmének tapsol
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter gratulált a magyar választásokhoz, és hangsúlyozta: Kijev kész az együttműködés erősítésére, a kérdések rendezésére és a kisebbségi jogok biztosítására. Volodimir Zelenszkij is üzent a szavazás után.
Sok sikert kívánunk a győzteseknek, Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a magyar emberek elvárásainak teljesítéséhez
– fogalmazott.
„A magunk részéről készen állunk az előnyös együttműködés előmozdítására, a régi problémák megoldására, valamint egy új fejezet megnyitására mindkét nemzet javára. Nyitottak vagyunk arra, hogy együtt dolgozzunk a nemzeti kisebbségek – az ukrajnai magyarok és a magyarországi ukránok – európai szintű jogainak biztosításán” – hangsúlyozta.
Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)
