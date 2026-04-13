Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Zelenszkij gratulált Magyar Péternek – együttműködésre készül Kijev

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a győzelmükhöz, és hangsúlyozta: Ukrajna kész a kapcsolatok erősítésére Magyarországgal.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 6:22
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a választási győzelméhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – számolt be róla a Kyiv Post a Facebookon.

Az ukrán államfő üzenetében kiemelte, hogy Ukrajna hosszú távon is a jó szomszédi kapcsolatok fenntartására törekszik Európában, és Magyarországgal is kész elmélyíteni az együttműködést.

Ukrajna mindig is törekedett a jó szomszédi kapcsolatokra Európa minden országával, és készen állunk az együttműködés fejlesztésére Magyarországgal

 – fogalmazott.

Nyitottak vagyunk a találkozókra és a közös, konstruktív munkára mindkét nemzet javára, valamint Európa békéje, biztonsága és stabilitása érdekében

 – tette hozzá Zelenszkij.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
