Gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a választási győzelméhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Zelenszkij gratulált Magyar Péternek – együttműködésre készül Kijev
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a győzelmükhöz, és hangsúlyozta: Ukrajna kész a kapcsolatok erősítésére Magyarországgal.
Az ukrán államfő üzenetében kiemelte, hogy Ukrajna hosszú távon is a jó szomszédi kapcsolatok fenntartására törekszik Európában, és Magyarországgal is kész elmélyíteni az együttműködést.
Ukrajna mindig is törekedett a jó szomszédi kapcsolatokra Európa minden országával, és készen állunk az együttműködés fejlesztésére Magyarországgal
– fogalmazott.
Nyitottak vagyunk a találkozókra és a közös, konstruktív munkára mindkét nemzet javára, valamint Európa békéje, biztonsága és stabilitása érdekében
– tette hozzá Zelenszkij.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
