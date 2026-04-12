Újabb kárpátaljai áldozata van a háborúnak

Harci bevetés közben vesztette életét egy újabb kárpátaljai katona az ukrajnai háborúban, az ország északkeleti részén. A 38 éves férfi a Szumi megyei harcokban esett el, a helyi közösség gyászt hirdetett.

2026. 04. 12. 18:53
Gyászolók Forrás: AFP
Ivan Trusov 2026. április 4-én vesztette életét az orosz–ukrán háborúban, harci feladat teljesítése közben a Szumi megyei Pavlivka településen. A katona a kárpátaljai Kvasy faluban élt, és az Ukrán Fegyveres Erők egyik területi védelmi egységében szolgált – írja a Mukachevo.net.

A helyi közösség gyászt hirdetett, és részvétét fejezte ki a háborúban elhunyt katona családjának, hozzátartozóinak és barátainak Fotó: Pexels

Az 1987-ben született férfi géppuskásként teljesített szolgálatot egy tűztámogató egységben. A Jaszinyai kistérség közlése szerint harc közben érte halálos találat

 – tájékoztat a portál.

A helyi közösség gyászt hirdetett, és részvétét fejezte ki az elhunyt katona családjának, hozzátartozóinak és barátainak. A közleményben az áll, hogy Ivan Trusov

bátran és önzetlenül védte hazáját az utolsó pillanatig.

Magyar Péter és Ukrajna kapcsolata

Magyar Péter 2024 óta folytat egyeztetéseket ukrán szereplőkkel, és nemrég Kijevben is járt, azonban látogatásának részleteit nem hozta nyilvánosságra. Beszámolók szerint az ukrán fővárosban egy titkosszolgálati kapcsolattal is találkozhatott, és az is felmerült, hogy Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is egyeztetett, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg. A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak részleteit. Kijevi tartózkodása során felkereste az ukrán hősök emlékfalát is, amiről a közösségi médiában megosztott bejegyzések tanúskodnak.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, amelyen Volodimir Zelenszkij is jelen volt. Hivatalos találkozóról nem érkezett információ, ugyanakkor egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

