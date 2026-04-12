Újabb kárpátaljai áldozata van a háborúnak

Magyar Péter és Ukrajna kapcsolata

Magyar Péter 2024 óta folytat egyeztetéseket ukrán szereplőkkel, és nemrég Kijevben is járt, azonban látogatásának részleteit nem hozta nyilvánosságra. Beszámolók szerint az ukrán fővárosban egy titkosszolgálati kapcsolattal is találkozhatott, és az is felmerült, hogy Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is egyeztetett, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg. A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak részleteit. Kijevi tartózkodása során felkereste az ukrán hősök emlékfalát is, amiről a közösségi médiában megosztott bejegyzések tanúskodnak.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, amelyen Volodimir Zelenszkij is jelen volt. Hivatalos találkozóról nem érkezett információ, ugyanakkor egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

