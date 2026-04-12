Ivan Trusov 2026. április 4-én vesztette életét az orosz–ukrán háborúban, harci feladat teljesítése közben a Szumi megyei Pavlivka településen. A katona a kárpátaljai Kvasy faluban élt, és az Ukrán Fegyveres Erők egyik területi védelmi egységében szolgált – írja a Mukachevo.net.
Újabb kárpátaljai áldozata van a háborúnak
Harci bevetés közben vesztette életét egy újabb kárpátaljai katona az ukrajnai háborúban, az ország északkeleti részén. A 38 éves férfi a Szumi megyei harcokban esett el, a helyi közösség gyászt hirdetett.
Az 1987-ben született férfi géppuskásként teljesített szolgálatot egy tűztámogató egységben. A Jaszinyai kistérség közlése szerint harc közben érte halálos találat
– tájékoztat a portál.
A helyi közösség gyászt hirdetett, és részvétét fejezte ki az elhunyt katona családjának, hozzátartozóinak és barátainak. A közleményben az áll, hogy Ivan Trusov
bátran és önzetlenül védte hazáját az utolsó pillanatig.
Borítókép: Gyászolók (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
