A háború árnyékában: Európa jövője a tét

Az ukrajnai háború elhúzódása nemcsak a harctereken okoz súlyos károkat, hanem egész Európa jövőjére is kihat. A pusztítás egyre nagyobb méreteket ölt, miközben több európai ország – köztük Németország – felgyorsította katonai felkészülését. A sorkatonaság egyre több társadalmi vitát gerjeszt, különösen a fiatalok körében.

Forrás: SZOLJON2026. 04. 12. 17:51
Ukrán katonák Leopard 1A5 harckocsival gyakorlatoznak Németországban Fotó: Klaus-Dietmar Gabbert Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A háború valódi ára mind nyilvánvalóbb: emberéletek vesznek oda, családok esnek szét, közösségek rendülnek meg. Ezzel párhuzamosan azonban Európában egyre erőteljesebben jelenik meg az a gondolkodás, amely a biztonságot elsősorban a katonai erő növelésében látja, írja a SZOLJON.

Fiatal német katona (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Thomas Frey)

A fegyverkezési hullám több országban is felgyorsult, és egyre több helyen kerül elő a sorkatonaság kérdése. 

Ami korábban inkább elméleti felvetés volt, mára konkrét politikai lépésekben jelenik meg. Horvátország már döntött a visszaállításról, és más államok is hasonló lépések lehetőségét vizsgálják, ami hosszabb távon jelentősen átalakíthatja Európa működését.

Németország különösen látványos irányváltást mutat. Az új szabályok szerint a 17 és 45 év közötti férfiaknak be kell jelenteniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznának, és ehhez a hadsereg jóváhagyását is kérniük kell. Bár a hivatalos kommunikáció szerint ez egyszerű adminisztratív lépés, sokan attól tartanak, hogy a személyes szabadságjogok fokozatos korlátozásának kezdete lehet.

Sorkatonaság: a fiatalok ellenállnak

A német fiatalok egyértelműen elutasítják az intézkedéseket. A törvény elfogadását követően több városban is tüntetések zajlottak, ahol ezrek tiltakoztak a sorkatonaság esetleges visszatérése ellen. Sokan attól tartanak, hogy az önkéntes rendszer hangsúlyozása ellenére idővel kötelezővé válhat a szolgálat.

Az új szabályozás részeként a 2008 után születettek kérdőívet kapnak, amelyben nyilatkozniuk kell arról, vállalnának-e katonai szolgálatot önkéntes alapon. A döntéshozók szerint a cél az önkéntes haderő megerősítése, ugyanakkor nem zárják ki a kötelező rendszer újbóli bevezetését sem.

Sok fiatal úgy látja, hogy mindez hosszabb távon beszűkítheti a lehetőségeiket és korlátozhatja a szabadságukat. Egyes vélemények szerint már most körvonalazódik egy új korszak, amelyben az állam szerepe erőteljesebben jelenik meg az egyének életében.

„Ez szerintem korlátozza a szabadságomat. Ha külföldre szeretnék menni, ez akár egy álmomat is meghiúsíthatja”

– fogalmaztak fiatalok a tiltakozások során.

Magyar Péter és a Tisza Párt is beállna a háborús sorba

A sorkatonaság kérdése a magyar közéletben is megjelent. A Tisza Párt több vezető politikusa jelezte, hogy figyelemmel kíséri a háborúpárti európai folyamatokat.

Ruszin-Szendi Romulusz többször beszélt arról, hogy a sorkatonaság visszaállítása reális lehetőség, hangsúlyozva: a kötelező szolgálatot nem megszüntették, hanem csupán felfüggesztették.

Az ukrán valóság: a háború szomorú következményei

Közben az ukrajnai háború brutális valósága egyre közelebb kerül. Szolnoktól néhány órányira civilek nap mint nap a konfliktus következményeivel szembesülnek.

A veszteségek súlya szinte feldolgozhatatlan: családok ezrei gyászolják szeretteiket, és sokan már biztosan tudják, hogy vannak, akik soha nem térnek vissza.

Eugena, widow of Ihor, a fallen Ukrainian soldier, visits his grave on Valentine's Day at the Lychakiv Military Cemetery in Lviv, on February 14, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP)
Ukrán háborús özvegy egy katonai temetőben (Fotó: AFP/Yuriy Dyachyshyn)

A háború hatása így nemcsak a frontvonalakon, hanem a mindennapi életben is egyre erősebben érezhető.

Borítókép: Ukrán katonák Leopard 1A5 harckocsival gyakorlatoznak Németországban (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Klaus-Dietmar Gabbert) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu