A háború árnyékában: Európa jövője a tét

A fegyverkezési hullám több országban is felgyorsult, és egyre több helyen kerül elő a sorkatonaság kérdése.

Ami korábban inkább elméleti felvetés volt, mára konkrét politikai lépésekben jelenik meg. Horvátország már döntött a visszaállításról, és más államok is hasonló lépések lehetőségét vizsgálják, ami hosszabb távon jelentősen átalakíthatja Európa működését.

Németország különösen látványos irányváltást mutat. Az új szabályok szerint a 17 és 45 év közötti férfiaknak be kell jelenteniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznának, és ehhez a hadsereg jóváhagyását is kérniük kell. Bár a hivatalos kommunikáció szerint ez egyszerű adminisztratív lépés, sokan attól tartanak, hogy a személyes szabadságjogok fokozatos korlátozásának kezdete lehet.

Sorkatonaság: a fiatalok ellenállnak

A német fiatalok egyértelműen elutasítják az intézkedéseket. A törvény elfogadását követően több városban is tüntetések zajlottak, ahol ezrek tiltakoztak a sorkatonaság esetleges visszatérése ellen. Sokan attól tartanak, hogy az önkéntes rendszer hangsúlyozása ellenére idővel kötelezővé válhat a szolgálat.

Az új szabályozás részeként a 2008 után születettek kérdőívet kapnak, amelyben nyilatkozniuk kell arról, vállalnának-e katonai szolgálatot önkéntes alapon. A döntéshozók szerint a cél az önkéntes haderő megerősítése, ugyanakkor nem zárják ki a kötelező rendszer újbóli bevezetését sem.

Sok fiatal úgy látja, hogy mindez hosszabb távon beszűkítheti a lehetőségeiket és korlátozhatja a szabadságukat. Egyes vélemények szerint már most körvonalazódik egy új korszak, amelyben az állam szerepe erőteljesebben jelenik meg az egyének életében.

„Ez szerintem korlátozza a szabadságomat. Ha külföldre szeretnék menni, ez akár egy álmomat is meghiúsíthatja”