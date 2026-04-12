A háború valódi ára mind nyilvánvalóbb: emberéletek vesznek oda, családok esnek szét, közösségek rendülnek meg. Ezzel párhuzamosan azonban Európában egyre erőteljesebben jelenik meg az a gondolkodás, amely a biztonságot elsősorban a katonai erő növelésében látja, írja a SZOLJON.
A háború árnyékában: Európa jövője a tét
Az ukrajnai háború elhúzódása nemcsak a harctereken okoz súlyos károkat, hanem egész Európa jövőjére is kihat. A pusztítás egyre nagyobb méreteket ölt, miközben több európai ország – köztük Németország – felgyorsította katonai felkészülését. A sorkatonaság egyre több társadalmi vitát gerjeszt, különösen a fiatalok körében.
A fegyverkezési hullám több országban is felgyorsult, és egyre több helyen kerül elő a sorkatonaság kérdése.
Ami korábban inkább elméleti felvetés volt, mára konkrét politikai lépésekben jelenik meg. Horvátország már döntött a visszaállításról, és más államok is hasonló lépések lehetőségét vizsgálják, ami hosszabb távon jelentősen átalakíthatja Európa működését.
Németország különösen látványos irányváltást mutat. Az új szabályok szerint a 17 és 45 év közötti férfiaknak be kell jelenteniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznának, és ehhez a hadsereg jóváhagyását is kérniük kell. Bár a hivatalos kommunikáció szerint ez egyszerű adminisztratív lépés, sokan attól tartanak, hogy a személyes szabadságjogok fokozatos korlátozásának kezdete lehet.
Sorkatonaság: a fiatalok ellenállnak
A német fiatalok egyértelműen elutasítják az intézkedéseket. A törvény elfogadását követően több városban is tüntetések zajlottak, ahol ezrek tiltakoztak a sorkatonaság esetleges visszatérése ellen. Sokan attól tartanak, hogy az önkéntes rendszer hangsúlyozása ellenére idővel kötelezővé válhat a szolgálat.
Az új szabályozás részeként a 2008 után születettek kérdőívet kapnak, amelyben nyilatkozniuk kell arról, vállalnának-e katonai szolgálatot önkéntes alapon. A döntéshozók szerint a cél az önkéntes haderő megerősítése, ugyanakkor nem zárják ki a kötelező rendszer újbóli bevezetését sem.
Sok fiatal úgy látja, hogy mindez hosszabb távon beszűkítheti a lehetőségeiket és korlátozhatja a szabadságukat. Egyes vélemények szerint már most körvonalazódik egy új korszak, amelyben az állam szerepe erőteljesebben jelenik meg az egyének életében.
„Ez szerintem korlátozza a szabadságomat. Ha külföldre szeretnék menni, ez akár egy álmomat is meghiúsíthatja”
– fogalmaztak fiatalok a tiltakozások során.
Magyar Péter és a Tisza Párt is beállna a háborús sorba
A sorkatonaság kérdése a magyar közéletben is megjelent. A Tisza Párt több vezető politikusa jelezte, hogy figyelemmel kíséri a háborúpárti európai folyamatokat.
Ruszin-Szendi Romulusz többször beszélt arról, hogy a sorkatonaság visszaállítása reális lehetőség, hangsúlyozva: a kötelező szolgálatot nem megszüntették, hanem csupán felfüggesztették.
Az ukrán valóság: a háború szomorú következményei
Közben az ukrajnai háború brutális valósága egyre közelebb kerül. Szolnoktól néhány órányira civilek nap mint nap a konfliktus következményeivel szembesülnek.
A veszteségek súlya szinte feldolgozhatatlan: családok ezrei gyászolják szeretteiket, és sokan már biztosan tudják, hogy vannak, akik soha nem térnek vissza.
A háború hatása így nemcsak a frontvonalakon, hanem a mindennapi életben is egyre erősebben érezhető.
Borítókép: Ukrán katonák Leopard 1A5 harckocsival gyakorlatoznak Németországban (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Klaus-Dietmar Gabbert)
