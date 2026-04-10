Rendkívüli

Orbán Viktor fontos üzenetet küld a magyaroknak – élőben a Magyar Nemzeten!

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
orosz-ukrán háborúukrajnai háborúNémetországsorkötelezettségsorkatonaság

Európa háborúpárti vezetői ágyútölteléknek használnák a fiatalokat, Magyar Péter is beismerte: „G…ci nagy háború” lesz

Németországban és több európai országban ismét napirendre került a kötelező katonai szolgálat, az ezt sürgető politikusok közben alig beszélnek arról, milyen következményekkel jár a háború. Az ukrán civilek már jól tudják, mit jelent: légiriadók, romba dőlt lakóházak, szétszakadt családok. Ezt a német fiatalok is látják, és reagálnak is rá: a közösségi médiában sorra jelennek meg azok a videók, amelyekben elutasítják a sorkatonaság visszaállítását. Sokan a lakosság kényszerített bevonásától tartanak, hiszen ha nem jelentkezik elég önkéntes, a parlament engedélyével életbe léphet az új „szükségleti kötelezettség”, ami nem ismeretlen: egyre több felvétel jelenik meg arról, hogy embereket visznek el Ukrajnában közterületekről Zelenszkij emberrablói, mert a hadseregben óriási a létszámhiány. Közben kikerült egy felvétel, amelyen Magyar Péter azt mondja: „G…ci nagy háború” lesz.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 6:51
Európa elfelejtette a háború borzalmait, de a fiatalok látják az ukrán példát
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában a háború évek óta a mindennapok része: a légiriadók és a menekülés kényszere sokak életét meghatározza. Családok szakadnak szét, gyerekek nőnek fel folyamatos bizonytalanságban. Ennek ellenére Brüsszelben és több nyugat-európai országban mintha háttérbe szorulnának ezek a tapasztalatok. Németországban lépéseket tettek a sorkatonaság felé, és más országokban is hasonló irány körvonalazódik. Az érintett fiatalok viszont ezt elutasítják: sokan úgy látják, nem elfogadható, hogy olyan háborúk miatt kockáztassák az életüket, amelyekhez nincs közük.

Európa elfelejtette a háború borzalmait, de a fiatalok látják az ukrán példát és nem kérnek a sorkatonaságból

Németország és a sorkatonaság

Németországban a Bundeswehr létszámhiánya miatt ismét előtérbe került a kötelező szolgálat kérdése

Boris Pistorius arról beszélt, hogy 2026-tól évente több ezer újonccal számolnak, hosszabb távon pedig jelentősen bővítenék a tartalékos állományt.

A fiatalok szerint elfogadhatatlan, hogy kötelezően vonuljanak be, miközben saját életüket és jövőjüket szeretnék alakítani. A megszólalók szerint a fiatalokra továbbra is úgy tekintenek, mint könnyen mozgósítható erőforrásra, akiket szükség esetén egyszerűen hadrendbe lehet állítani. Nem csak Németországban erősödik ez a tendencia. Horvátország már korábban döntött a kötelező kiképzés visszaállításáról. Emmanuel Macron pedig még a francia vezérkari főnök, 

Fabien Mandon tábornok azon kijelentését is pártolta, miszerint az európaiaknak el kell fogadniuk, hogy háborúban fogják elveszíteni a gyermekeiket.

Több tartalomkészítő is bírálta a terveket. Egyikük, Michéle arról beszélt, hogy a társadalom jelentős része nem fogadja el, hogy olyan háborúkért kockáztassák az életüket, amelyekhez nincs közük. A videóban arra is felhívta a figyelmet, hogy 

miközben a politikai elit biztonságos környezetben él és dolgozik, addig a hétköznapi emberekre hárulna a harc terhe. Szerinte ez a különbség egyre több fiatalban vált ki dühöt és kiábrándultságot.

@micheledermastia Wir sagen: Nein zur Wehrpflicht! Wir müssen uns zusammen gegen die Militarisierung stellen. #linke #dielinke #münchen #wehrpflicht @Linksjugend ['solid] München ♬ original sound - Michèle

Senki sem akar idegen háborúkban meghalni

A tervezett intézkedések nemcsak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály körében is ellenállást váltottak ki. Sokan attól tartanak, hogy a döntések a lakosság kényszerű bevonásához vezethetnek. Egyes megszólalók ennél is élesebben fogalmaznak. 

Arian például teljes kiábrándultságáról beszélt az állammal kapcsolatban, és úgy vélte: „ez az ország nem érdemli meg, hogy bárki fegyvert fogjon érte.”

@arian.joh.03 das braucht keine Erklärung. #wehrpflichtneindanke #viral #tik_tok #fy #fürdich ♬ Originalton - Arianzo

Egy középkorú férfi drámai hangon arról beszél, hogy a lakosság „ágyútöltelékké” válhat, ha Németország egy esetleges háború középpontjába kerülne, írja a Délmagyar. Szerinte 

fontos lenne tudatosítani: a lakosság viselné a háború terheit.

@martin_seelert DU wirst das Kanonenfutter im nächsten Weltkrieg sein! #Weltkrieg #Wehrpflicht #drecksarbeit #Merzmussweg#wehrpflichtneindanke ♬ Originalton - @letsmakemoney - @martinseelert

Az új szabályok szerint a 18 éves fiúk Németországban kötelezően kapnak egy kérdőívet, amelyet ki kell tölteniük, és részt kell venniük egy alkalmassági vizsgálaton is. A nők továbbra is önkéntesen jelentkezhetnek. Ha azonban nincs elég önkéntes, a parlament döntése alapján bevezethető a „szükségleti kötelezettség”. 

Ebben az esetben a hiányzó katonákat az alkalmasnak minősített nők és férfiak közül véletlenszerűen, sorsolással választják ki, még akkor is, ha nem szeretnének bevonulni. 

Ez a logika nem ismeretlen: Ukrajnában a háború miatt sokan már megtapasztalták, mit jelent, amikor a hadseregnek emberekre van szüksége. Újabb és újabb felvételek mutatják, hogyan hurcolnak el embereket közterületekről. Nagy port vert fel egy Dnyipróban készült felvétel is, amelyen két egyenruhás férfi egy üzletből rángat ki egy civilt, miközben a bent lévők megdöbbenve nézik az eseményeket. A fiatal férfi láthatóan ellenkezik, próbál kiszabadulni a szorításból.

Röviddel később megbotlik és elesik, de nem hagyják ott. A földön vonszolva viszik tovább, majd betuszkolják a közelben álló kisbuszba.

Az ukrán civilek a saját bőrükön érzik a háború borzalmait

A front közelében élők helyzete egyre nehezebb. 

A támadások miatt az energetikai hálózat súlyosan megrongálódott, így emberek milliói maradnak fűtés, áram és gyakran vezetékes víz nélkül. 

Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) munkatársai és betegei is alapvető szükségletek nélkül élnek és dolgoznak. A leghidegebb téli hónapokban sokan melegedőkben húzták meg magukat.

A Human Rights Watch által összegyűjtött vallomások megrázó képet festenek a hétköznapokról. 

Mariupolban nincs olyan család, amely ne temetett volna már el valakit, vagy ne ismerne olyat, aki elveszítette egy hozzátartozóját

– mondta az 57 éves Tetiana. A város szinte teljesen elpusztult. 

Egy másik történet a herszon megyei Poszad–Pokrovszkéből származik. A települést a folyamatos bombázások szinte teljesen lerombolták. Ljudmila férje, Szerghij a háború első napjaiban indult el dolgozni, de soha nem tért haza.

Néhány nappal később közölték vele, hogy a férfi holttestét egy árokban találták meg.

A harcok miatt Ljudmila nem tudta elhagyni a falut, így a telefonjára küldött képek alapján kellett azonosítania a férjét. A temetésre sem tudott elmenni: csak videóhíváson keresztül búcsúzhatott el. Az apa halála után három kislányával maradt egyedül. 

Forrás: AFP

A konfliktus elhúzódása súlyosbítja a humanitárius helyzetet. Magyarország és Szlovákia továbbra sem engedélyezi a kilencvenmilliárd eurós hitel folyósítását, de Zelenszkij folytatni akarja a háborút, ezért azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar parlamenti választást. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Patrióta csütörtök reggel hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt , amelyen Magyar Péter volt barátnőjének, Vogel Evelinnek azt mondja: „g…ci nagy háború” lesz. Mindez azért érdekes, mert Magyar Péter megszólalásaiban rendszeresen háborús uszítással vádolja a kormánypártokat, holott ő is tudja, hogy a veszély valós.

Magyar Péter évek óta egyeztet Zelenszkijjel

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel és 2024-es kijevi látogatása során is egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel.

A Tisza Párt elnöke több bejegyzést is megosztott Münchenből azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt. 

Magyar Péter idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencián is egyértelművé tette, hogy a háttérben folyamatos egyeztetés zajlik.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

A Tisza Párt környékén nem tudunk úgy egy lépést tenni, hogy ne találnák valamilyen ukrán szálat 

– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Kovács István, a központ stratégiai igazgatója. 

Borítókép: Elhunyt katona szétszakadt csizmája, illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu