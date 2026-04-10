Európa háborúpárti vezetői ágyútölteléknek használnák a fiatalokat, Magyar Péter is beismerte: „G…ci nagy háború” lesz

Ukrajnában a háború évek óta a mindennapok része: a légiriadók és a menekülés kényszere sokak életét meghatározza. Családok szakadnak szét, gyerekek nőnek fel folyamatos bizonytalanságban. Ennek ellenére Brüsszelben és több nyugat-európai országban mintha háttérbe szorulnának ezek a tapasztalatok. Németországban lépéseket tettek a sorkatonaság felé, és más országokban is hasonló irány körvonalazódik. Az érintett fiatalok viszont ezt elutasítják: sokan úgy látják, nem elfogadható, hogy olyan háborúk miatt kockáztassák az életüket, amelyekhez nincs közük.

Európa elfelejtette a háború borzalmait, de a fiatalok látják az ukrán példát és nem kérnek a sorkatonaságból

Németország és a sorkatonaság

Németországban a Bundeswehr létszámhiánya miatt ismét előtérbe került a kötelező szolgálat kérdése.

Boris Pistorius arról beszélt, hogy 2026-tól évente több ezer újonccal számolnak, hosszabb távon pedig jelentősen bővítenék a tartalékos állományt.

A fiatalok szerint elfogadhatatlan, hogy kötelezően vonuljanak be, miközben saját életüket és jövőjüket szeretnék alakítani. A megszólalók szerint a fiatalokra továbbra is úgy tekintenek, mint könnyen mozgósítható erőforrásra, akiket szükség esetén egyszerűen hadrendbe lehet állítani. Nem csak Németországban erősödik ez a tendencia. Horvátország már korábban döntött a kötelező kiképzés visszaállításáról. Emmanuel Macron pedig még a francia vezérkari főnök,