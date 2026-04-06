Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

kényszersorozásUkrajnakatonai toborzásTCKkorrupció

Kettészakadt Ukrajna: kényszersorozás a nincsteleneknek, luxusélet a toborzóknak + videó

A háború gyökeresen felforgatta az ukrán civilek életét. Egyre többen rettegnek a kényszersorozástól – az erőszakos intézkedések félelmet és bizalmatlanságot keltenek az emberekben. Számos esetben éppen azok húznak hasznot a helyzetből, akiknek a szolgálat megszervezése és felügyelete lenne a feladatuk: a katonai toborzók egy része a rendszer kiskapuit kihasználva jelentős vagyonra tesz szert. A visszaélések ékes példája, hogy egy toborzótiszt lett a leggazdagabb ukrán kriptovaluta-tulajdonos.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 1:02
Pénzért mentességet vagy halasztást lehet szerezni, miközben másokat a fronta visznek Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az utcai igazoltatások félelmet keltenek az emberekben – számos történet látott napvilágot a toborzók kegyetlenségéről. A kényszersorozáshoz kapcsolódó kenőpénzes történetek pedig tovább növelik a feszültséget: pénzért mentességet vagy halasztást lehet szerezni, miközben másokat erővel visznek a frontra. Ez a kettősség tovább mélyíti a társadalmi rétegek közötti szakadékot.

Fotó: AFP

Egy felmérés szerint sokan bírálják a toborzóközpontok működését, különösen a korrupciót és a hatalommal való visszaélést. Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak korábban arról beszélt, hogy az átlagemberek pénze az alapvető szükségletek mellett sokszor arra megy el, hogy lefizessék a toborzótiszteket, hogy ne hurcolják el őket. Súlyos visszaélésekre derült fény: egy szervezett hálózat akár negyvenezer dollárért csempészett ki katonákat a frontról, a fizetséget pedig kriptovalutában szedte be. A letartóztatást a rendőrség is megerősítette.

A visszaélések ékes példája, hogy egy ukrán toborzóközponthoz (TCK) köthető tisztviselő lett az egyik legnagyobb kriptotulajdonos az állami szereplők között

– számolt be róla a Sztana az Incrypted forrásaira hivatkozva. A beszámoló szerint Roman Danilisin, a kijevi Szvjatosinszkij kerületi TCK polgári-katonai együttműködésért felelős tisztje 4716 ETH-t vallott be, amelynek értéke megközelíti a tízmillió dollárt. A tisztviselő eredetileg jóval alacsonyabb értéken tüntette fel a kriptovalutát, majd a médiavisszhang után módosította nyilatkozatát, és ugyanazt az összeget már USDT-ben szerepeltette.

A kényszersorozásról egyre brutálisabb beszámolók keringenek

Újabb és újabb felvételek mutatják, hogyan hurcolnak el embereket közterületekről. Nagy port vert fel egy Dnyipróban készült felvétel is, amelyen két egyenruhás férfi egy üzletből rángat ki egy civilt, miközben a bent lévők megdöbbenve nézik az eseményeket. A fiatal férfi láthatóan ellenkezik, próbál kiszabadulni a szorításból.

Röviddel később megbotlik és elesik, de nem hagyják ott. A földön vonszolva viszik tovább, majd betuszkolják a közelben álló kisbuszba.

Zelenszkij emberrablói folyamatosan vadásznak, egy várakozó kamionra is lecsaptak.

A videón látszik, hogy az egyik toborzó az anyósülés felől mászott be a fülkébe, hogy kitessékelje a sofőrt.

Egy másik esetben egy parkolóházban álltak lesben, de itt nem jártak sikerrel.

Magyar áldozatok is vannak

Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József súlyosan megsérült, majd néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig egy beregszászi járásból elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. 

Rebán Zsoltot az utcáról vitték el a toborzók. Az sem érdekelte őket, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt. 

Magyar Péter ehhez asszisztál 

Miközben a szomszédban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a civil lakosság szenved a terhektől, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett, ahogy a Tisza Párt is.

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel.

A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem kerültek nyilvánosságra, ugyanakkor sajtóinformációk szerint ukrán hivatalos szereplőkkel, valamint 

Zelenszkij közvetlen környezetéhez tartozó személyekkel is egyeztetett.

Magyar Péter részvétele az idei müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos a kapcsolattartás.

Facebook-bejegyzései alapján abban az időszakban tartózkodott a helyszínen, amikor Zelenszkij európai vezetőkkel folytatott megbeszéléseket. 

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi látogatása is azt jelzi, hogy az ellenzéki oldalon aktív és folyamatos kapcsolatépítés zajlik a háború sújtotta országgal.

Borítókép: Egészségügyi személyzet látja el a rosszul lett, 18 éves Andrijt egy mentőautóban, miután az alapkiképzés első napján, egy menetgyakorlat során összeesett (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Egy árokban ért véget a családfő élete: megrázó vallomások a háború sújtotta övezetből

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu