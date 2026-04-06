Kettészakadt Ukrajna: kényszersorozás a nincsteleneknek, luxusélet a toborzóknak + videó

Az utcai igazoltatások félelmet keltenek az emberekben – számos történet látott napvilágot a toborzók kegyetlenségéről. A kényszersorozáshoz kapcsolódó kenőpénzes történetek pedig tovább növelik a feszültséget: pénzért mentességet vagy halasztást lehet szerezni, miközben másokat erővel visznek a frontra. Ez a kettősség tovább mélyíti a társadalmi rétegek közötti szakadékot.

Egy felmérés szerint sokan bírálják a toborzóközpontok működését, különösen a korrupciót és a hatalommal való visszaélést. Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak korábban arról beszélt, hogy az átlagemberek pénze az alapvető szükségletek mellett sokszor arra megy el, hogy lefizessék a toborzótiszteket, hogy ne hurcolják el őket. Súlyos visszaélésekre derült fény: egy szervezett hálózat akár negyvenezer dollárért csempészett ki katonákat a frontról, a fizetséget pedig kriptovalutában szedte be. A letartóztatást a rendőrség is megerősítette.

A visszaélések ékes példája, hogy egy ukrán toborzóközponthoz (TCK) köthető tisztviselő lett az egyik legnagyobb kriptotulajdonos az állami szereplők között

– számolt be róla a Sztana az Incrypted forrásaira hivatkozva. A beszámoló szerint Roman Danilisin, a kijevi Szvjatosinszkij kerületi TCK polgári-katonai együttműködésért felelős tisztje 4716 ETH-t vallott be, amelynek értéke megközelíti a tízmillió dollárt. A tisztviselő eredetileg jóval alacsonyabb értéken tüntette fel a kriptovalutát, majd a médiavisszhang után módosította nyilatkozatát, és ugyanazt az összeget már USDT-ben szerepeltette.