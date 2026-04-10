Vége van: Magyar Péter péppé zúzta a Tisza Párt narratíváját

„Ez is bizonyítja, hogy Magyar Péter nem önálló politikai entitás. Amennyiben ugyanis az lenne, ugyanazt mondaná egy magánbeszélgetésben, mint a nyilvános megszólalásaiban” – így reagált Pindroch Tamás Magyar Péter szavaira, aki egy háttérbeszélgetésen elismerte, hatalmas háború jöhet.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Patrióta csütörtök reggel hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt , amelyen Magyar Péter volt barátnőjének, Vogel Evelinnek azt mondja: „g…ci nagy háború” lesz. Mindez azért érdekes, mert Magyar Péter megszólalásaiban rendszeresen háborús uszítással vádolja a kormánypártokat, holott ő is tudja, hogy a veszély valós.

Miért hazudik Magyar Péter?

Az Alapjogokért Központ elemzője a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta: Magyar Péter annak a háborúpárti brüsszeli szövetségnek – progesszív vezetés, liberális globális hálózat, a multicégek – magyarországi embere, akik nyíltan beszélnek az Oroszország elleni fellépésről.

A Tisza Párt elnöke tudja, hogy a magyarok nagy többsége elutasítja ezt a politikát, ezért inkább bagatellizálja kérdést, vagy tagadja, hogy lenne brüsszeli háborús terv.

„De ezzel nyilvánvalóan hazudik a szavazóknak, csak pillanatnyi politikai érdekből elhallgatja az igazságot. Megtehette volna azt is, hogy nyilvánosan beszél a valóságról. De így egyértelmű, hogy aki nyilvánosan nem utasítja el a brüsszeli narratívát, az maga is háborúpárti. A magyar szavazókra nézve ez közveszélyes politika” – részletezte.

Pindroch Tamás szerint a hitelességet és Magyar Pétert nem lehet egy lapon említeni. Mint kifejtette nincs olyan politikai témakör, amelyben egyértelmű, világos álláspontja lenne Magyar Péternek.

Egyik nap mond valamit valamiről ő, vagy társai, másnap képes teljes nyugalommal letagadni korábbi kijelentését

– hívta fel a figyelmet. Az elemző hangsúlyozta: ezzel a zavaros politizálással, hazugságokkal áll szemben a kormányoldal, Orbán Viktor miniszterelnök világos, elvszerű politikája, hatalmas kormányzati tapasztalata.

Hazudnak a szavazóknak

Emlékezetes, Magyar Péter több fórumán próbálta arról meggyőzni a híveit, hogy a brüsszeli vezetők valójában nem támogatják a háborút. A Patrióta be is vágott a videójába egy-két ilyen részletet.