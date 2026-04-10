Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Magyar PéterAlapjogokért KözpontTisza PártVálasztás 2026Pindroch Tamás

Vége van: Magyar Péter péppé zúzta a Tisza Párt narratíváját

„Magyar Péter nem önálló politikai entitás” – így reagált Pindroch Tamás Magyar Péter szavaira, aki egy háttérbeszélgetésen elismerte, hatalmas háború jöhet. Mindez azért érdekes, mert Magyar Péter megszólalásaiban rendszeresen háborús uszítással vádolja a kormánypártokat, holott ő is tudja, hogy a veszély valós. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a hitelességet és Magyar Pétert nem lehet egy lapon említeni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 5:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ez is bizonyítja, hogy Magyar Péter nem önálló politikai entitás. Amennyiben ugyanis az lenne, ugyanazt mondaná egy magánbeszélgetésben, mint a nyilvános megszólalásaiban” – így reagált Pindroch Tamás Magyar Péter szavaira, aki egy háttérbeszélgetésen elismerte, hatalmas háború jöhet.

 Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a hitelességet és Magyar Pétert nem lehet egy lapon említeni.  Fotó: Képernyőfotó

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Patrióta csütörtök reggel hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt , amelyen Magyar Péter volt barátnőjének, Vogel Evelinnek azt mondja: „g…ci nagy háború” lesz. Mindez azért érdekes, mert Magyar Péter megszólalásaiban rendszeresen háborús uszítással vádolja a kormánypártokat, holott ő is tudja, hogy a veszély valós.

 

Miért hazudik Magyar Péter?

Az Alapjogokért Központ elemzője a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta: Magyar Péter annak a háborúpárti brüsszeli szövetségnek – progesszív vezetés, liberális globális hálózat, a multicégek – magyarországi embere, akik nyíltan beszélnek az Oroszország elleni fellépésről. 

A Tisza Párt elnöke tudja, hogy a magyarok nagy többsége elutasítja ezt a politikát, ezért inkább bagatellizálja kérdést, vagy tagadja, hogy lenne brüsszeli háborús terv. 

„De ezzel nyilvánvalóan hazudik a szavazóknak, csak pillanatnyi politikai érdekből elhallgatja az igazságot. Megtehette volna azt is, hogy nyilvánosan beszél a valóságról. De így egyértelmű, hogy aki nyilvánosan nem utasítja el a brüsszeli narratívát, az maga is háborúpárti. A magyar szavazókra nézve ez közveszélyes politika” – részletezte.

Pindroch Tamás szerint a hitelességet és Magyar Pétert nem lehet egy lapon említeni. Mint kifejtette nincs olyan politikai témakör, amelyben egyértelmű, világos álláspontja lenne Magyar Péternek.

Egyik nap mond valamit valamiről ő, vagy társai, másnap képes teljes nyugalommal letagadni korábbi kijelentését

– hívta fel a figyelmet. Az elemző hangsúlyozta: ezzel a zavaros politizálással, hazugságokkal áll szemben a kormányoldal, Orbán Viktor miniszterelnök világos, elvszerű politikája, hatalmas kormányzati tapasztalata.

 

Hazudnak a szavazóknak

Emlékezetes, Magyar Péter több fórumán próbálta arról meggyőzni a híveit, hogy a brüsszeli vezetők valójában nem támogatják a háborút. A Patrióta be is vágott a videójába egy-két ilyen részletet.

"Marhaság, és gátlástalan dolog azzal vádolni az európai vezetőket, hogy háborút akarnak" – hangoztatta az egyik rendezvényén Magyar Péter.

A Tisza Párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz pedig odáig ment, hogy kijelentette: valójában nincs is háború.

Semmi relevanciája nincs a háborúnak. 

– Ugye, el szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz kell kettő fél. Aki támad és akit megtámadnak. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Én nem mondok ilyet. Nincsen benne se a Nemzeti biztonsági stratégiában, sem a nemzeti katonai stratégiában. Nincsen ellenség. Miért támadnánk meg bárkit? Ugye? Minket akar-e megtámadni valaki? Nincs erről szó sehol. Akkor milyen háborúról beszélünk? – ecsetelte egy tiszás rendezvényen.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Földi László
idezojelekértelem

Az értelmiség szerepe a választás viharában

Földi László avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.